2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak?

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Akıllı telefon üreticileri her yıl, tüm trendleri belirleyen cihazların bir veya daha fazla bileşenine odaklanıyorlar. Bu konularda güvenilir kaynaklardan biri olan Weibo hesaplarından Digital Chat Station'a göre 2021 model akıllı telefonlarda, ekran altı kamera, ultra ince çerçevelere ek olarak bir başka trend daha olacak.

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2021'de akıllı telefon dünyasındaki temel trendlerden birinin yüksek çözünürlüklü ön kameralarla donatılmış cihazların piyasaya sürülmesi olacağı belirtiliyor. Bu nedenle, kaynağa göre 44 megapiksel selfie kameralardan sonra akıllı telefon pazarı, ön kamera çözünürlüğü 100 megapikselleri aşacak modellerle dolacak.

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Ekran altı kamera teknolojisi istenilen seviyede değil

Üreticiler için temel sorun, akıllı telefon ekranının altına yerleştirilmesi sorunlu olan kamera modülünün büyük boyutu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda da mühendislerin, geri çekilebilir mekanizmalara odaklanacaklarına dikkat çekilmiş.

Aynı zamanda, Şubat ayı başlarında, ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ilk akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda tanıtımı yapılması gereken ZTE Axon 30 Pro modelinden bahsediyoruz. Doğrulanmamış bilgilere göre, akıllı telefon 16K çözünürlükte video kaydetme özelliğine sahip Samsung S5KGND sensörü ile donatılacak.

https://weibo.com/u/6048569942?is_hot=1

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