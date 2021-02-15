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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak?

    Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgiler, 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülecek olan akıllı telefonların, hangi özelliklerle geleceğini ortaya koyuyor.
    15 Şubat 2021, 21:30 (2 gün)
    2,3b
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    13
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    5

    2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak?
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    Akıllı telefon üreticileri her yıl, tüm trendleri belirleyen cihazların bir veya daha fazla bileşenine odaklanıyorlar. Bu konularda güvenilir kaynaklardan biri olan Weibo hesaplarından Digital Chat Station'a göre 2021 model akıllı telefonlarda, ekran altı kamera, ultra ince çerçevelere ek olarak bir başka trend daha olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin patronu kendisinin de kullandığı en iyi 5G akıllı telefonu açıkladı: iPhone 12"

    2021'de akıllı telefon dünyasındaki temel trendlerden birinin yüksek çözünürlüklü ön kameralarla donatılmış cihazların piyasaya sürülmesi olacağı belirtiliyor. Bu nedenle, kaynağa göre 44 megapiksel selfie kameralardan sonra akıllı telefon pazarı, ön kamera çözünürlüğü 100 megapikselleri aşacak modellerle dolacak.

    2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak?
    Tam Boyutta Gör

    Ekran altı kamera teknolojisi istenilen seviyede değil

    Üreticiler için temel sorun, akıllı telefon ekranının altına yerleştirilmesi sorunlu olan kamera modülünün büyük boyutu olmaya devam ediyor. Bu bağlamda da mühendislerin, geri çekilebilir mekanizmalara odaklanacaklarına dikkat çekilmiş.

    Aynı zamanda, Şubat ayı başlarında, ana kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ilk akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda tanıtımı yapılması gereken ZTE Axon 30 Pro modelinden bahsediyoruz. Doğrulanmamış bilgilere göre, akıllı telefon 16K çözünürlükte video kaydetme özelliğine sahip Samsung S5KGND sensörü ile donatılacak.



    https://weibo.com/u/6048569942?is_hot=1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellik falan kalmadı . Artık şunu kabul etmeliyiz ki akıllı telefon piyasası tıkanma noktasına geldi arkadaşlar. Hem tasarım olarak hemde özellik olarak öyle radikal yenilikler sunamiyorlar. Çoğu telefon birbirinin kopyası gibi .Çünkü tikandilar. Amiral modellerinde bile bir önceki nesline göre radikal yenilikler bulamıyorsunuz. Bundan mütevellit katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya başladılar ama cokda başarılı olamadılar çünkü hala hantal ve kullanışsızlar.
    Özellik falan kalmadı . Artık şunu kabul etmeliyiz ki akıllı telefon piyasası tıkanma noktasına geldi arkadaşlar. Hem tasarım olarak hemde özellik olarak öyle r...
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    En büyük trend pahalı olmaları. Özellikle Türkiyede.
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    FooL (M. P.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan kamera tasarımı olmasın yeter! Çentik
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tanklar yolda (Alper ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık girişinin olmaması, adaptörün gitmesi, çentik falan mı yeni özellik?

    Daha fazla özellik gelmesin o zaman
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    İ İlkerA. (ilker ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    iPhone'a uyup 5inç civarlarında, güçlü telefonlar çıkartmalarını bekliyorum.

    Kendim surekli spor yaptığım için taşıması kolay, çocuğuma da yine üzerinde taşıyabilmesi için istiyorum. Çocuk 14 yaşında 6,5 inç telefonu kılıfıyla verince evde oyun oynarken sorun yok ama sokağa çıkarken yanına almak istemiyor.

    Olmadı iPhone SE alıp kurtulacağız bu dertten.
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Takmışlar kafaya kamerayı. Gitgide telefonlar yavaşlyor ona bir çözüm bulsunlar artık
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence kamera konusunda dahada gelişmiş hale gelicek
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün telefonlar aynı. Vestel Venüs kullanıyorum, eski telefonum Sony'den daha üst. Hem ısınmıyor da. 1079'a aldım, bozulursa da oralı olmam.
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    sis651 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir özellik olmayacak. Var olan özelliklerin biraz daha fazlası verilecek sadece.
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devrim dediğin günlerce giden pil, Surround ses veya aşırı güçlü chipler ile mobil oyunculukta sıçrama yani bazı pc oyunlarının telefonda oynanması gibi şeyler olur. Şu an ki şeyler açıkcası boş işler. Lg v30 telefonum var 2.5 yıllık. S21 ultra alsam hayatımda ne değişicek?
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    Cihat_, (Cihat ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısaca yeni kayda değer bir özellik olmayacak elimizdekileri kullanmaya devam.
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    35bucuk (Özgür Karen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli ön kamerayı kullanmayanları unutmayın, ekran altı düzelene kadar pop-up kameracılar unutulmasın!

    İmza: düzekrancılar
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    Moueson 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Özellik falan kalmadı . Artık şunu kabul etmeliyiz ki akıllı telefon piyasası tıkanma noktasına geldi arkadaşlar. Hem tasarım olarak hemde özellik olarak öyle radikal yenilikler sunamiyorlar. Çoğu telefon birbirinin kopyası gibi .Çünkü tikandilar. Amiral modellerinde bile bir önceki nesline göre radikal yenilikler bulamıyorsunuz. Bundan mütevellit katlanabilir telefonlar üzerinde çalışmaya başladılar ama cokda başarılı olamadılar çünkü hala hantal ve kullanışsızlar.
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