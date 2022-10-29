Apple, Çin'in akıllı telefon pazarında Xiaomi'yi geçti: Birinci belli oldu

Tam Boyutta Gör Çin'in akıllı telefon pazarı yıllardır dünyanın en büyük pazarı. Bu pazar o kadar rekabetçi ki piyasada sadece birkaç Çinli olmayan marka ayakta kalabiliyor. İlk beşte ise sadece 1 Çinli olmayan firma var: Apple.

Akıllı telefon satışları düşüyor 1 hf. önce eklendi

Bu yılın üçüncü çeyrek raporu neler söylüyor?

International Data Corporation tarafından yayımlanan bu raporda söz konusu çeyrekte Çin'de gerçekleştirilen akıllı telefon sevkiyatının yaklaşık 71.13 milyon olduğu belirtildi. Bu sonuç geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha az. Çin pazarının durgun performansı hâlâ sürüyor.

Bu durgun performanstan çok etkilenmeyen üst segment akıllı telefonların pazar payı toplam yüzde 22.4'e ulaştı. Bu istatistik yıllık yüzde 1.9'luk, aylık yüzde 2.3'lük bir artışı temsil ediyor.

Bu dönemde en çok ürün satan beş marka arasında Vivo, Honor, Oppo, Apple ve Xiaomi var. Apple dışında bu listede yer alan diğer bütün markalar Çinli ve sadece Apple sevkiyat konusunda geçen yılın aynı dönemine göre (yıldan yıla) bir artış kaydetti. Diğer dört Çinli markanın hepsinde düşüşler yaşandı.

Vivo

Vivo bu yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık 14.2 milyon adet akıllı telefon sattı. Bu oran yıllık yüzde 20.5'lik bir düşüşü temsil ediyor. Vivo'nun pazar payı yüzde 20 oldu ve kendisi birinci sıraya yerleşti.

Kendisinin alt markası olan iQOO ise rekabetçi fiyat stratejisi ile göze çarpıyor. Onun pazar payı yüzde 4.6 oldu. Vivo X serisi de Çin'in orta-üst düzey pazarındaki liderliğini koruyarak iyi bir performans sergiledi.

Honor

Honor'ın bu dönemde gerçekleştirdiği sevkiyat yaklaşık 12.7 milyon adet. Bu istatistik yıllık bazda yüzde 9.1'lik bir düşüşü ve yüzde 17.9'luk bir pazar payını temsil ediyor. Bu temsiliyet Honor'ı ikinci sıraya yerleştirdi.

Honor 70 serisi popülerliğini artırmaya devam ediyor. Honor X40 serisi için de aynı cümle geçerli. Zira kendisinin iyi bir performans optimizasyonu mevcut.

Honor Play 30 serisi ve Honor Play 6 serisi giriş seviyesindeki akıllı telefonları seven kullanıcılar için önemli seçenekler olmaya devam ediyor.

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Oppo

Kendisi bu dönemde yıllık yüzde 27.9'luk bir düşüşe şahit oldu ve yaklaşık 11.6 milyon adet akıllı telefon satmayı başardı. Yüzde 16.3'lük bir pazar payına haiz olan Oppo üçüncü sırada. Reno 8 serisinin popülerliği gün geçtikçe artıyor.

Orta segment pazarındaki lider konumunu koruyan bu markanın A57 ve A97 ikilisi Oppo'nun sevkiyat konusundaki yıldızları. Zira bu akıllı telefonların toplam satış adedi 1.5 milyonu geçti.

Apple

Apple üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2.5'luk bir artışla yaklaşık 10.8 milyon adet akıllı telefon sattı. Pazar payı yüzde 15.1 olan Amerikan teknoloji firması dördüncü sırada. Çin'de şu anda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max oldukça yaygın.

Bu iki modelin üretiminde yaşanan sıkıntılar insanların Çin'de iPhone 13 serisini daha çok tercih etmesine sebep oluyor. Arz - talep dengesinin henüz oturmaması Apple için işleri zorlaştırıyor.

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Xiaomi

Bu listenin son sırasında yer alan Xiaomi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 17.9'luk bir düşüş yaşadı. Kendisinin toplam sevkiyatı yaklaşık 9 milyon adet. Xiaomi'nin yüzde 12.7'lik bir pazar payı var.

Redmi modelleri Xiaomi'nin akıllı telefon pazarındaki ana gücü olmaya devam ediyor. Özellikle Redmi K50 serisi ve Redmi Note 11 modelleri Çin'de çok tercih ediliyor. Kısa bir süre önce piyasaya sürülen Xiaomi 12S serisi de bu pazarda iyi bir itibar kazandı.

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2022 Çin akıllı telefon pazarı üçüncü çeyrek raporu ile gündemde