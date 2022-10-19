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    Akıllı telefon pazarı en kötü günlerini yaşıyor

    Akıllı telefon son 8 yılın en büyük yıllık düşüşünü gördü. Markaların pazar payları artmış olmasına rağmen genel satış rakamlarında önemli düşüşler yaşandı.     
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    Akıllı telefon Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminin parasal genişlemesinden nasiplenerek hızlı bir yükseliş yaşayan akıllı telefon pazarı aynı hızla düşüşe başladı. Yılın üçüncü çeyreğinde düşüş daha da derinleşmiş durumda.

    Akıllı telefon pazarı sıkıntıda

    Yapılan analizlere göre yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 9 civarında düşüş yaşadı ve 2014 yılından bu yana en büyük gerileme oranı görüldü. Satış rakamları 300 milyon civarında gerçekleşirken en büyük kazancı Apple elde etti.

    Apple’ın bu dönemde pazar payı yüzde 15’den yüzde 18’e yükseldi. Samsung ise 1 puan artışla yüzde 22 paya yükseldi. Xiaomi değişim yaşamazken Oppo, Vivo gibi Çinli oyuncuların pay kaybettiği görülüyor.

    Tatil döneminin de etkisiyle yılın sonunda ve gelecek yılın başında akıllı telefonlara olan talebin biraz daha artacağı tahmin ediliyor. Özellikle iPhone 14 satışlarının bu dönemde yoğunlaşması bekleniyor.

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