2022 League of Legends Dünya Şampiyonu DRX oldu: T1'ı devirdi!

2022 League of Legends Dünya Şampiyonu DRX oldu!
12.18 yaması eşliğinde düzenlenen bu turnuvada T1'ın orta koridoru Lee "Faker" Sang-hyeok neredeyse dördüncü dünya şampiyonluğunu elde edecekti. Eğer bu turnuvayı kazansaydı League of Legends tarihinde bir ilke imza atacaktı.
Kendisinin 3 dünya şampiyonluğu var ve bu unvanı kendisinden başka bir oyuncu daha taşıyor. DRX bu seriyi kaybetseydi "Faker" bir tarih yazacaktı ve dört şampiyonluk gören tek League of Legends oyuncusu olacaktı.
Bu yıl emekli olacağını duyuran "Deft", çocukluk arkadaşını her zaman her konuda geçmek istediğini söylüyordu. 5 Kasım 2022'yi 6 Kasım 2022'ye bağlayan gecede bu hayalini gerçekleştiren deneyimli oyuncu 10 yıldır erişemediği kupaya sonunda erişti.
Şeytanın bacağını kıran Deft'in takımındaki Pyosik isimli ormancı çaldırdığı Baron ve Ejderha güçlendirmeleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Seride 2-1 öndeyken çaldırdığı bir Baron güçlendirmesi yüzünden takımının maçı kaybetmesine neden olan bu oyuncu son maçta mükemmel bir dönüş yaptı.
T1, üç şampiyonluğa ek olarak iki kez de final oynadı (2017 ve 2022). Beş finalin üçünde kupaya erişen bu ekibin 2022 League of Legends Dünya Şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakan milyonlarca kişi vardı.
Zirvede bırakmak deyimini pratiğe döken DRX'in nişancısı "Deft" bundan böyle League of Legends'ı profesyonel düzeyde oynamayacak. "Faker" için ise emekli olacak dedikoduları yayılmaya devam ediyor.
Mucizelerin gerçek olduğunu ispatlayan DRX bundan sonra "Deft" olmadan yoluna devam edeceği için stratejilerini değiştirmek zorunda kalacak. Güney Kore'nin dördüncüsü artık bir League of Legends Dünya Şampiyonu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence