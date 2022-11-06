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    2022 League of Legends Dünya Şampiyonu DRX oldu: T1'ı devirdi!

    Bu senenin finali Güney Kore'nin lig ikincisi ile Güney Kore'nin lig dördüncüsü arasındaki 5 maçlık bir seriye şahit oldu. Dördüncü kez şampiyon olmak isteyen T1 maalesef DRX'e boyun eğdi.
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    2022 League of Legends Dünya Şampiyonu Tam Boyutta Gör
    29 Eylül 2022 - 5 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen 2022 League of Legends Dünya Şampiyonası bitti. 24 takımın katıldığı bu turnuvada temsilcimiz Istanbul Wildcats de vardı.

    2022 League of Legends Dünya Şampiyonu DRX oldu!

    12.18 yaması eşliğinde düzenlenen bu turnuvada T1'ın orta koridoru Lee "Faker" Sang-hyeok neredeyse dördüncü dünya şampiyonluğunu elde edecekti. Eğer bu turnuvayı kazansaydı League of Legends tarihinde bir ilke imza atacaktı.

    Kendisinin 3 dünya şampiyonluğu var ve bu unvanı kendisinden başka bir oyuncu daha taşıyor. DRX bu seriyi kaybetseydi "Faker" bir tarih yazacaktı ve dört şampiyonluk gören tek League of Legends oyuncusu olacaktı.

    DRX Tam Boyutta Gör
    Faker'ın çocukluk arkadaşı Kim "Deft" Hyeok-gyu ise son turnuvasına hazırlandı. DRX isimli takımda nişancı rolünü üstlenen bu oyuncu genelde çeyrek finalde takımı ile elendiği için kötü bir şöhrete sahip oldu.

    Bu yıl emekli olacağını duyuran "Deft", çocukluk arkadaşını her zaman her konuda geçmek istediğini söylüyordu. 5 Kasım 2022'yi 6 Kasım 2022'ye bağlayan gecede bu hayalini gerçekleştiren deneyimli oyuncu 10 yıldır erişemediği kupaya sonunda erişti.

    Şeytanın bacağını kıran Deft'in takımındaki Pyosik isimli ormancı çaldırdığı Baron ve Ejderha güçlendirmeleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu. Seride 2-1 öndeyken çaldırdığı bir Baron güçlendirmesi yüzünden takımının maçı kaybetmesine neden olan bu oyuncu son maçta mükemmel bir dönüş yaptı.

    League of Legends Dünya Şampiyonu DRX Tam Boyutta Gör
    İlk maçı kaybeden DRX,​​​​ ikinci maçı kazanmasını bildi. Üçüncü maçta kaybeden Dünya Şampiyonu, dördüncü maçı kazanarak seriye ortak oldu. Beşinci maçta 2013'te, 2015'te ve 2016'da şampiyon olan T1'ı deviren bu Güney Kore takımı kupayı kaldırdı. ​​​​​​

    T1, üç şampiyonluğa ek olarak iki kez de final oynadı (2017 ve 2022). Beş finalin üçünde kupaya erişen bu ekibin 2022 League of Legends Dünya Şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakan milyonlarca kişi vardı.

    Zirvede bırakmak deyimini pratiğe döken DRX'in nişancısı "Deft" bundan böyle League of Legends'ı profesyonel düzeyde oynamayacak. "Faker" için ise emekli olacak dedikoduları yayılmaya devam ediyor.

    DRX Tam Boyutta Gör
    DRX âdeta bir peri masalına imza attı. Bu turnuvaya son anda katılma hakkını kazanan bu takım, 2021 League of Legends Dünya Şampiyonu EDG'yi de yenmeyi başardı ve milyonlarca kişiyi şok etti.

    Mucizelerin gerçek olduğunu ispatlayan DRX bundan sonra "Deft" olmadan yoluna devam edeceği için stratejilerini değiştirmek zorunda kalacak. Güney Kore'nin dördüncüsü artık bir League of Legends Dünya Şampiyonu.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 2 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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