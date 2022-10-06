Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome

    Yapılan yeni bir araştırma Google Chrome'un en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcı olduğunu ortaya koydu. Sene başından bu yana tarayıcıda en yakın rakibinden neredeyse üç kat fazla açık keşfedildi.
    Oy Ver
    2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome Tam Boyutta Gör
    Atlas VPN tarafından yapılan bir araştırma Google Chrome'un en fazla güvenlik açığı bulunan internet tarayıcısı olduğunu ortaya koydu. VulDB veritabanı temel alınarak hazırlanan rapor, 1 Ocak - 5 Ekim 2022 arasında popüler tarayıcıda 303 güvenlik açığı tespit edildiğini gösteriyor.

    İkinci sırada sene başından bu yana 117 güvenlik açığı keşfedilen Mozilla Firefox var. Microsoft Edge ve Safari ise sırasıyla 103 ve 26 ile üçünücü ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Söz konusu tarih aralığında tek bir güvenlik açığı bulunmayan Opera yılın en güvenli tarayıcısı konumunda.

    2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome Tam Boyutta Gör

    2022'de en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:

    • Google Chrome: 303
    • Mozilla Firefox: 117
    • Microsoft Edge: 103
    • Safari: 26
    • Opera: 0

    Tüm zamanlarda durum nasıl?

    Tüm zamanlar hesaba katılarak yapılan sıralamada yine Google Chrome ilk, Opera son sırada yer alıyor. Diğer tarayıcılarda ise sıralama değişikliği söz konusu. Safari üçüncü sıraya yükselirken, Microsoft Edge dördüncülük koltuğuna geriliyor. Tabi sıralamaların büyük ölçüde tarayıcıların popülaritesine bağlı olabileceğini unutmamak gerekir.

    2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome Tam Boyutta Gör

    Şimdiye kadar en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:

    • Google Chrome: 3.159
    • Mozilla Firefox: 2.361
    • Safari: 1.139
    • Microsoft Edge: 806
    • Opera: 344
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız