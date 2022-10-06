Tam Boyutta Gör Atlas VPN tarafından yapılan bir araştırma Google Chrome'un en fazla güvenlik açığı bulunan internet tarayıcısı olduğunu ortaya koydu. VulDB veritabanı temel alınarak hazırlanan rapor, 1 Ocak - 5 Ekim 2022 arasında popüler tarayıcıda 303 güvenlik açığı tespit edildiğini gösteriyor.

Google Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınlandı 1 ay önce eklendi

İkinci sırada sene başından bu yana 117 güvenlik açığı keşfedilen Mozilla Firefox var. Microsoft Edge ve Safari ise sırasıyla 103 ve 26 ile üçünücü ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Söz konusu tarih aralığında tek bir güvenlik açığı bulunmayan Opera yılın en güvenli tarayıcısı konumunda.

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2022'de en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:

Google Chrome: 303

Mozilla Firefox: 117

Microsoft Edge: 103

Safari: 26

Opera: 0

Tüm zamanlarda durum nasıl?

Tüm zamanlar hesaba katılarak yapılan sıralamada yine Google Chrome ilk, Opera son sırada yer alıyor. Diğer tarayıcılarda ise sıralama değişikliği söz konusu. Safari üçüncü sıraya yükselirken, Microsoft Edge dördüncülük koltuğuna geriliyor. Tabi sıralamaların büyük ölçüde tarayıcıların popülaritesine bağlı olabileceğini unutmamak gerekir.

Tam Boyutta Gör

Şimdiye kadar en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:

Google Chrome: 3.159

Mozilla Firefox: 2.361

Safari: 1.139

Microsoft Edge: 806

Opera: 344

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2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome