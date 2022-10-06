2022'nin en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcısı Google Chrome

- 2022'de en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:
- Tüm zamanlarda durum nasıl?
- Şimdiye kadar en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:
- Yorumlar
İkinci sırada sene başından bu yana 117 güvenlik açığı keşfedilen Mozilla Firefox var. Microsoft Edge ve Safari ise sırasıyla 103 ve 26 ile üçünücü ve dördüncü sıralarda yer alıyor. Söz konusu tarih aralığında tek bir güvenlik açığı bulunmayan Opera yılın en güvenli tarayıcısı konumunda.
2022'de en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:
- Google Chrome: 303
- Mozilla Firefox: 117
- Microsoft Edge: 103
- Safari: 26
- Opera: 0
Tüm zamanlarda durum nasıl?
Tüm zamanlar hesaba katılarak yapılan sıralamada yine Google Chrome ilk, Opera son sırada yer alıyor. Diğer tarayıcılarda ise sıralama değişikliği söz konusu. Safari üçüncü sıraya yükselirken, Microsoft Edge dördüncülük koltuğuna geriliyor. Tabi sıralamaların büyük ölçüde tarayıcıların popülaritesine bağlı olabileceğini unutmamak gerekir.
Şimdiye kadar en fazla güvenlik açığı bulunan tarayıcılar:
- Google Chrome: 3.159
- Mozilla Firefox: 2.361
- Safari: 1.139
- Microsoft Edge: 806
- Opera: 344
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.