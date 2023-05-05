Poco F5 Pro tanıtım görüntüleri sızdırıldı

Poco F5 Pro'nun tanıtım görüntüleri sızdırıldı
Paylaşılan yeni görüntüler, Poco F5 Pro'nun yeniden markalanmış bir Redmi K60 olacağını ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden destek alacağını doğruluyor. İşlemci; bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.
Poco F5 Pro beklenen özellikler
Bildirilenlere göre Poco F5 Pro, ön tarafta ekran altı parmak izi sensörü, 3200 x 1440 piksel (QHD+) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen telefona 67W kablolu şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyebilen 5.160mAh pil eşlik edecek.
Paylaşılan detaylara göre Poco F5 12GB+256GB sürümü 422 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bu fiyatlandırmaya vergiler dahil edilğinde Türkiye pazarı için 16.400TL'likbir sonuca ulaşıyoruz. Tepe model Poco F5 Pro'nun 12GB+256GB modeli ise 537 dolar (20.876 TL), 12GB+256GB sürümü ise 574 dolar (22.315TL) olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah