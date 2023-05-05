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    Poco F5 Pro tanıtım görüntüleri sızdırıldı

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Poco F5 Pro'nun tanıtım görüntüleri sızdırıldı. Peki amiral gemisi katili telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber göz atalım. 
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    Poco F5 Pro tanıtım görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bağımsız markası POCO, 9 Mayıs tarihli lansman etkinliğinde yeni telefonları Poco F5 ve Poco F5 modellerini duyuracak. Amiral gemisi katili telefonlar için heyecanlı bekleyiş sürerken, son olarak Poco F5 Pro modelinin lansman görüntüleri sızdırıldı. Peki, Poco F5 Pro özellikleri neler ve fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar

    Poco F5 Pro'nun tanıtım görüntüleri sızdırıldı

    Paylaşılan yeni görüntüler, Poco F5 Pro'nun yeniden markalanmış bir Redmi K60 olacağını ve Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden destek alacağını doğruluyor. İşlemci; bir adet 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. 

    Poco F5 Pro tanıtım görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Cihazın arka bölümünde ise üç kamera sensörü ve bir adet LED flaş yer alıyor. Bu sensörler F4 Pro'dan farklı olarak dikey bir biçimde konumlandırılmış. Poco F5 Pro'nun sağ çerçevesinde ise ses ve güç tuşları bulunuyor. 

    Poco F5 Pro beklenen özellikler

    Bildirilenlere göre Poco F5 Pro, ön tarafta ekran altı parmak izi sensörü, 3200 x 1440 piksel (QHD+) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen telefona 67W kablolu şarjı ve 30W kablosuz şarjı destekleyebilen 5.160mAh pil eşlik edecek. 

    Poco F5 Pro tanıtım görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    162,8 x 75 x 8,5 mm ölçülerinde ve yaklaşık 204 gram ağırlığında olacak Poco F5 Pro, kamera bölümünde OIS'li 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP makro sensörden güç alacak. Ön tarafta ise 16MP selfie sensörü bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise çift SIM, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve bir USB-C yer alıyor.

    Paylaşılan detaylara göre Poco F5 12GB+256GB sürümü 422 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Bu fiyatlandırmaya vergiler dahil edilğinde Türkiye pazarı için 16.400TL'likbir sonuca ulaşıyoruz. Tepe model Poco F5 Pro'nun 12GB+256GB modeli ise 537 dolar (20.876 TL)12GB+256GB sürümü ise 574 dolar (22.315TL) olacak. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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