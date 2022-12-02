2022 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Gövde tipinde SUV'lar yüzde 41,3 pay ve 208.693 adetle pazardaki liderliğini koruyor. 2023 yılında yeni SUV/Crossover modellerin satışa sunulmasıyla bu oran artacak gibi görünüyor. Aylar önce liderliği kaptıran sedan otomobiller ise 188.244 adet ile yüzde 37,2 paya sahip.
Benzinli otomobil satışları 353.529 adet ve yüzde 69,9 pay ile lider konumda. Popülerliğini kaybeden dizel otomobiller ise yılın bitimine yakın 87.045 adetle payını yüzde 0,5 artırmış. Hibrit otomobillerin yüzde 10,2 pay aldığı pazarda yılın 11 aylık döneminde toplam 6.124 adet elektrikli otomobil satılmış.
2022'nin Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modellerine baktığımızda ise şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Fiat
|83.714
|2.
|Renault
|70.014
|3.
|Volkswagen
|44.730
|4.
|Hyundai
|38.060
|5.
|Dacia
|33.259
|6.
|Toyota
|32.361
|7.
|Opel
|23.682
|8.
|Peugeot
|19.749
|9.
|Honda
|19.555
|10.
|Citroen
|18.973
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|59.662
|2.
|Clio HB
|31.802
|3.
|Corolla
|26.972
|4.
|Duster
|23.270
|5.
|Egea Cross
|22.108
|6.
|Megane Sedan
|22.067
|7.
|i20
|13.292
|8.
|Taliant
|12.027
|9.
|Bayon
|11.362
|10.
|Tucson
|8.933
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam