Tam Boyutta Gör Bugün açıklanan yeni adıyla Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, otomobil satışları Kasım 2022'de geçen yıla göre yüzde 37,8 artarak 59.222 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde ise geçen yıla kıyasla yüzde 2,4 daralma gözlendi.

Gövde tipinde SUV'lar yüzde 41,3 pay ve 208.693 adetle pazardaki liderliğini koruyor. 2023 yılında yeni SUV/Crossover modellerin satışa sunulmasıyla bu oran artacak gibi görünüyor. Aylar önce liderliği kaptıran sedan otomobiller ise 188.244 adet ile yüzde 37,2 paya sahip.

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Benzinli otomobil satışları 353.529 adet ve yüzde 69,9 pay ile lider konumda. Popülerliğini kaybeden dizel otomobiller ise yılın bitimine yakın 87.045 adetle payını yüzde 0,5 artırmış. Hibrit otomobillerin yüzde 10,2 pay aldığı pazarda yılın 11 aylık döneminde toplam 6.124 adet elektrikli otomobil satılmış.

2022'nin Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobil marka ve modellerine baktığımızda ise şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:

Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 2022 Sıra Marka Adet 1. Fiat 83.714 2. Renault 70.014 3. Volkswagen 44.730 4. Hyundai 38.060 5. Dacia 33.259 6. Toyota 32.361 7. Opel 23.682 8. Peugeot 19.749 9. Honda 19.555 10. Citroen 18.973

Türkiye'de en çok satılan otomobiller 2022 Sıra Marka Adet 1. Egea Sedan 59.662 2. Clio HB 31.802 3. Corolla 26.972 4. Duster 23.270 5. Egea Cross 22.108 6. Megane Sedan 22.067 7. i20 13.292 8. Taliant 12.027 9. Bayon 11.362 10. Tucson 8.933

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2022 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de en çok satılan otomobiller