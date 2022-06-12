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    Anlık Bildirim

    YouTube'dan Premium üyelerine sürpriz hediye: 1 yıllık ücretsiz hizmet

    Popüler video izleme platformu YouTube, 6 yıldan fazla Premium kullanan kullanıcılarına özel bir sürpriz yaparak 12 aylık YouTube Music hediye etti. İşte detaylar:
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    YouTube, bazı Premium üyelerine 1 yıllık hizmet hediye ediyor
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    Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılarına İlkbahar Özeti'ni sunmuştu. Şimdilerde ise YouTube, Premium kullanıcılarına bir sürpriz yaptı ve bazı Premium kullanıcılarına 1 yıllık YouTube Music hediye etti.

    YouTube, 6 yıldan fazla Premium kullananlar için 1 yıllık YouTube Music hediye etti

    Bir YouTube Premium kullanıcısı Reddit'te yaptığı paylaşımda 2222 gün (veya tam olarak 3.199.680 dakika) YouTube Premium'a abone olduğuı için YouTube Music'ten "Kutlama zamanı" bildirimi aldığını söyledi. Şimdilik sadece Android kullanıcılarına hediye eden YouTube, 6 yıldan fazla YouTube Premium kullananlara özel bir sürpriz yaparak 1 yıllık YouTube Music hediye etti. 

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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