YouTube'dan Premium üyelerine sürpriz hediye: 1 yıllık ücretsiz hizmet

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Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılarına İlkbahar Özeti'ni sunmuştu. Şimdilerde ise YouTube, Premium kullanıcılarına bir sürpriz yaptı ve bazı Premium kullanıcılarına 1 yıllık YouTube Music hediye etti.

YouTube Music, Unutulan Favoriler bölümünü test etmeye başladı 1 gün önce eklendi

YouTube, 6 yıldan fazla Premium kullananlar için 1 yıllık YouTube Music hediye etti

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Bir YouTube Premium kullanıcısı Reddit'te yaptığı paylaşımda 2222 gün (veya tam olarak 3.199.680 dakika) YouTube Premium'a abone olduğuı için YouTube Music'ten "Kutlama zamanı" bildirimi aldığını söyledi. Şimdilik sadece Android kullanıcılarına hediye eden YouTube, 6 yıldan fazla YouTube Premium kullananlara özel bir sürpriz yaparak 1 yıllık YouTube Music hediye etti.

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YouTube, bazı Premium üyelerine 1 yıllık hizmet hediye ediyor