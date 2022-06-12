YouTube'dan Premium üyelerine sürpriz hediye: 1 yıllık ücretsiz hizmet

Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılarına İlkbahar Özeti'ni sunmuştu. Şimdilerde ise YouTube, Premium kullanıcılarına bir sürpriz yaptı ve bazı Premium kullanıcılarına 1 yıllık YouTube Music hediye etti.
YouTube, 6 yıldan fazla Premium kullananlar için 1 yıllık YouTube Music hediye etti
Bir YouTube Premium kullanıcısı Reddit'te yaptığı paylaşımda 2222 gün (veya tam olarak 3.199.680 dakika) YouTube Premium'a abone olduğuı için YouTube Music'ten "Kutlama zamanı" bildirimi aldığını söyledi. Şimdilik sadece Android kullanıcılarına hediye eden YouTube, 6 yıldan fazla YouTube Premium kullananlara özel bir sürpriz yaparak 1 yıllık YouTube Music hediye etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek