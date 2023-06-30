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    Oyunculara kötü haber: Baldur's Gate 3, PC ve PS5 için ertelendi

    Yılın beklenen oyunlarından Baldur's Gate 3 için kötü bir haber paylaşıldı. Geliştiricisi Larian Studios, oyunun PC ve Playstation 5 için ertelendiğini duyurdu. İşte detaylar
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    Oyunculara kötü haber: Baldur's Gate 3, PC ve PS5 için ertelendi! Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı sıra tabanlı açık dünya rol yapma oyunu Baldur's Gate 3'ten üzücü bir gelişme yaşandı. 2020 yılında erken erişime açılan ve türkçe dil desteğiyle oyunculardan olumlu geri dönüşler alan yapım, PC ve Playstation 5 için ertelendi. 

    Baldur's Gate 3, 3 Ağustos'a ertelendi

    Bilmeyenler için Baldur's Gate 3'ün 31 Ağustos'ta PC ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde oyunun geliştiricisi olan Larian Studios, PC sürümünün 3 Ağustos'a, PS5 sürümünün ise 6 Eylül'e ertelendiğini duyurdu. Bu noktada geliştirici stüdyo, PS5 sürümünün 60 fps'de çalışmasını sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

    PS5 ve PC'ye ek olarak Baldur's Gate 3'ün Xbox sürümünün de yolda olduğunu hatırlatalım. Ancak oyunda yer alan bölünmüş ekran modunun Xbox Series S için sorunlar oluşturduğu belirtiliyor. Microsoft'un politikaları ise, Baldur's Gate 3'ün yalnızca Xbox Series X'e özel olmasını engelliyor. 

    Baldur's Gate III kesinlikle Divinity 2'nin de ardından oyuncuların daha da ilgisini çeken bir oyun oldu. Oyunun erken erişim sürümü de hatalarına rağmen büyüklüğünü, kalitesini ve emeği kanıtladı. Oyunun Steam sayfasını burada bulabilirsiniz.

    Baldur's Gate 3 PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum

    • İşlemci: Intel Core i5 4690 / AMD FX 8350
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / RX 480 (4GB+ Video Belleği)
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 150 GB HDD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX Versiyonu: DirectX 11

    Önerilen

    • İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD r5 3600
    • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ Video Belleği)
    • RAM: 16GB
    • Depolama: 150 GB HDD
    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • DirectX Versiyonu: DirectX 11
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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