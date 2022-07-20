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    TOGG sedan konsepti Zorlu Center'da sergileniyor

    TOGG'un daha önce CES 2022'de sergilediği sedan yerli otomobil konsepti bugün yani 20 Temmuz 2022'den itibaren Zorlu Center'da tüketiciyle buluşuyor.                     
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    TOGG sedan konsepti Zorlu Center'da sergileniyor
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    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), geçtiğimiz günlerde sedan konseptinin görselini paylaşarak 20 Temmuz 2022 yani bugünü işaret etmişti. Bugün yapılan yeni paylaşımda, konseptin Zorlu Center'da sergilenmeye başlandığı duyuruldu.

    Zorlu Center, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Levazım mahallesinde bulunuyor. Toplu ulaşımla metrobüs hattındaki Zincirlikuyu durağından veya M2 metro hattındaki Gayrettepe istasyonundan kolaylıkla ulaşılabiliyor.

    TOGG'un gelecekte kullanacağı teknolojilerin sergilendiği konsept ilk olarak CES 2022'de dünya sahnesine çıkmıştı. Şimdi ise Zorlu Center'da Türk tüketiciyle buluşmayı bekliyor. Paylaşılan fotoğrafta konseptin TOGG için ayrılan alanda yerini aldığını görebiliyoruz. Söz konusu konsept, oldukça lüks görünen yaşam alanı, ön paneldeki LED aydınlatmaları ve geriye doğru açılan arka kapılarıyla dikkat çekiyor.

    Öte yandan, söz konusu modelin üretime girip girmeyeceği ise henüz belli değil. TOGG, ilk ürünlerini sergilediğinde C-SUV konsepti ile birlikte farklı bir C-Sedan tasarımı karşımıza çıkarmıştı. Şimdi karşımızda duran çalışma ise CES 2022'de sürpriz bir biçimde sahneye çıktı. Paylaşımda da belirtildiği gibi bu çalışmada TOGG'un gelecekte kullanmayı planladığı teknolojiler sergileniyor.

    TOGG sedan konsepti Zorlu Center'da sergileniyor

    TOGG'un ürünleri ve teknolojileri farklı noktalarda sahneye çıkmaya devam ederken Gemlik Tesisi de tamamlanmak üzere. Duyurulduğundan bu yana 'Bir fabrikadan daha fazlası' olarak anılan tesiste deneme üretimleri için hazırlıklar başladı. Bu yıl üretime girmesi planlanan C-SUV'un homologasyon sürecinden geçtikten sonra 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. Ardından C-Sedan öncülüğünde diğer modeller de gelecek.

    TOGG C-SUV'un tasarımı için İtalyan firma Pininfarina ile iş birliği yapıldı. Öte yandan markanın fikri ve sınai mülkiyeti ülkemize ait. Daha önceki açıklamalara baktığımızda C-SUV'un yerlilik oranının ilk etapta %51 seviyesinde olacağını görüyoruz. Bu oran daha sonra kademeli şekilde artırılacak. TOGG, elektrikli araçların kalbi olan bataryalar konusunda Farasis ile iş birliği yaparak Siro Enerji'yi kurdu. Bu kapsamda batarya paketi ve modüllerinin Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor.

    Şirket aynı zamanda altyapı çalışmalarına da hız vererek Trugo şirketiyle şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Bu kapsamda 81 ilde 600’den fazla lokasyonda 1000 adet (2000 soket) yüksek performanslı şarj cihazı (DC) kurulması hedefleniyor. Trugo, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazlarıyla yer alacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    billy brown 3 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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    TOGG, yerli otomobil sedan ve
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