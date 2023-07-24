2023’te yenilenmiş telefonlara talep iki kat arttı

Tam Boyutta Gör Bağımsız araştırma kuruluşu Sia Insight, tüketicilerin yenilenmiş telefon satın alma tercihi hakkında araştırma yaptı. Mayıs ayında 12 ilde 1.000 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yenilenmiş telefon satın almak için geçen seneye göre daha fazla talep gösterdiği belirlendi.

Yapılan araştırmaya göre yenilenmiş telefonların ne olduğunu bilen tüketicilerin yüzde 31’i, yenilenmiş telefon satın alabileceğini ifade etti. 2022’nin aralık ayında yapılan araştırmada bu oran yüzde 17 seviyesindeydi. Bu oranda iki kata yakın artış gösterildi.

Yenilenmiş telefon satın almaya düşünenlerin yüzde 60’a yakını “boşuna daha fazla para ödememek için”, yüzde 50’si “sıfır telefonla yenilenmiş telefon arasında fark görmediği için”, yüzde 28’i ise “elindeki parayla daha iyi marka/modelde telefon alabilmek için" tercihini bu yönde kullandığını belirtti.

Yenilenmiş (Refurbished) telefon ne demek, nereden alınır? 12 ay önce eklendi

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılında yenilenmiş telefon satışına düzenleme getirmişti. Düzenlemede belirtilen hususlara göre sadece lisans alan firmalar yenileme işlemi yapabiliyor. Yenilenmiş telefonlara 12 ay garanti ve 14 gün içinde iade hakkı sunuluyor. Sıfır telefonlar için 3 ay taksit sınırı uygulanırken, yenilenmiş telefonlar 12 ay taksitle satın alınabiliyor.

Yenilenmiş telefon pazarının en bilinen markası: EasyCep

2018 yılında kurulan ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alan ilk yenileme merkezlerinden biri olan EasyCep, aynı araştırmaya göre tüketiciler tarafından bu sektörde bilinirliği en yüksek marka olarak öne çıktı. En fazla ziyaret edilen ilk 15 e-ticaret platformu arasında yer alırken, 59 konsept mağazanın yanı sıra, 36 Migros mağazasında ve 18 Carrefour mağazasında yer alan satış noktalarıyla, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış 120’ye yakın fiziksel noktada hizmet veren EasyCep, sektörün en hızlı büyüyen oyuncusu.

Tam Boyutta Gör EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, araştırmanın sonuçları hakkında şunları söyledi:

“Ülkemizde yenilenmiş telefonun avantajlarının fark edilmesinden ve marka olarak ilk günden bu yana ‘akıllı tercih’ olarak konumladığımız bu yeni kategorinin tüketici algısında ve beğenisinde öne çıkmasından memnunuz. Tüketiciye avantajlı koşullarla telefon sağlamanın yanı sıra, elektronik cihazların kullanım ömrünü uzatarak, yeni cihaz üretiminden kaynaklı karbon salınımının önüne geçiyor olmak ve ithalat oranını düşürerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak temel motivasyonlarımız arasında” açıklamasını yaptı ve şunları söyledi: “Buna karşın, ülkemizde telefon alan tüketicilerde yenilenmiş telefon alma oranı henüz yüzde 1’ler seviyesinde. Halbuki Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlarda beş kişiden birinin yenilenmiş telefon tercih ettiğini görüyoruz. Ülkemizde, ekonomik durumdan bağımsız olarak, tüketici farkındalığının artmasıyla bu oranın da artacağına inanıyoruz.”

Bir yıl sinyal alınmayan telefonlar iletişime kapatılacak

Yapılan araştırma, tüketicilerin yüzde 28’inin eski telefonlarını yedekte durması için sakladığını gösteriyor. Geçen yıl Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cihazlar BTK tarafından iletişime kapatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Tüketicilerin, yedekte tuttukları telefonların kullanıma kapatılması tehlikesi ile karşı karşıya olduklarının altını çizen Özdemir, “EasyCep’in internet sitesine giren veya mağazalarımızı ziyaret eden kullanıcılar, eski telefonları için anında teklif alabilir, isterlerse kapılarına gelen kuryeye eski cihazlarını teslim ettikleri aynı gün içerisinde ödemelerini de alabilirler” ifadelerini kullandı.

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