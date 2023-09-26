EasyCep, Azerbaycan pazarına giriyor

EasyCep, Azerbaycan’daki iletişim devi Azerconnect ile iş biriliği yaparak Azerbaycan pazarına adım attı. EasyCep, ilk etapta Bakü, Sumgayıt ve Khyrdalan şehirlerinde Nar isimli operatörün 19 mağazasında yenilenmiş telefon hizmeti sunacak. Tüketicilerin eski telefonlarını satın alacak ve yenilenmiş bir şekilde satacak.
EasyCep, yeni iş birlikleri yaparak Azerbaycan’daki varlığını genişletmeyi planlıyor. Ayrıca Easycep kendi online satış ve alış platformunu kurmayı planladığını duyurdu.
Şirket, Katar’da bu ayın başında faaliyete başlayarak ilk yurt dışı atılımını yapmıştı. Küresel bir marka olmayı planladıklarını duyuran EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Giriş yaptığımız pazarlarda görüyoruz ki tüketiciler yenilenmiş telefonun avantajlarını ve EasyCep’in şeffaf, güvenilir ve kapsamlı hizmetlerini beğeniyle karşılıyor. Küresel oyuncu olma hedefiyle yurt dışı operasyonlarımıza Katar’ın ardından Azerbaycan ile devam ederken, yakın zamanda başka ülkeleri de EasyCep’in yenilenmiş cihaz uzmanlığı ile tanıştırmayı ve pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.