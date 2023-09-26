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    EasyCep, Azerbaycan pazarına giriyor

    Yenilenmiş telefon satışında Türkiye'deki lider markalardan EasyCep, Azerbaycan pazarına adım atacağını duyurdu. Azerbaycan'da fiziksel ve online mecralarda yenilenmiş telefon satışı yapacak.
    EasyCep, Azerbaycan pazarına giriyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenmiş telefon girişimi EasyCep, Türkiye’deki büyüme başarısını yurt dışına taşımak istiyor. Şirketten yapılan açıklamaca EasyCep’in Azerbaycan pazarına gireceği duyuruldu.

    EasyCep, Azerbaycan’daki iletişim devi Azerconnect ile iş biriliği yaparak Azerbaycan pazarına adım attı. EasyCep, ilk etapta Bakü, Sumgayıt ve Khyrdalan şehirlerinde Nar isimli operatörün 19 mağazasında yenilenmiş telefon hizmeti sunacak. Tüketicilerin eski telefonlarını satın alacak ve yenilenmiş bir şekilde satacak.

    EasyCep, yeni iş birlikleri yaparak Azerbaycan’daki varlığını genişletmeyi planlıyor. Ayrıca Easycep kendi online satış ve alış platformunu kurmayı planladığını duyurdu.

    Şirket, Katar’da bu ayın başında faaliyete başlayarak ilk yurt dışı atılımını yapmıştı. Küresel bir marka olmayı planladıklarını duyuran EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Giriş yaptığımız pazarlarda görüyoruz ki tüketiciler yenilenmiş telefonun avantajlarını ve EasyCep’in şeffaf, güvenilir ve kapsamlı hizmetlerini beğeniyle karşılıyor. Küresel oyuncu olma hedefiyle yurt dışı operasyonlarımıza Katar’ın ardından Azerbaycan ile devam ederken, yakın zamanda başka ülkeleri de EasyCep’in yenilenmiş cihaz uzmanlığı ile tanıştırmayı ve pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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