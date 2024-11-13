2024 iPhone SE 4 çıkış tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Dahası iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla tüm beklentiler yeni SE modeline çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi ortaya çıktı.

En geç 2025 başında tanıtılabilir

Kaçıranlar için iPhone SE 4'ün, ön tarafında küçük bir çentik bulunan iPhone 14'ü temel alması bekleniyor. Arka bölümde ise tek sensörden oluşan bir kamera modülü olacak. Şimdi yeni bir raporda, bu sensörden sorumlu olacak LG Innotek'in dahili testlere başladığı ortaya çıktı. Tedarik aşaması ise cihaz satışa çıkmadan üç ay önce gerçekleşecek.

Bu da iPhone SE 4'ün en geç önümüzdeki yılın başlarında, muhtemelen ilkbaharda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Daha önce ise Apple'ın cihazı Mart'tan Haziran'a kadar uzanan 2025 İlkbaharında duyuracağı bildirilmişti. Dolayısıyla erken tarihli bir lansman ile karşılaşabiliriz.

iPhone SE 4 neler sunacak?

Daha önceki raporlara göre yeni iPhone SE 4, iPhone 14'e benzer bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da kenardan kenara uzanan bir ekran ve üst kısmında bir çentik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut iPhone SE'nin aksine bu modelde Touch ID yerine Face ID teknolojisinin kullanılması muhtemel.

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En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Apple Intelligence desteği olacak. Bu özellik, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve yeni iPhone 16 modellerinde mevcut. Diğer tarafta iPhone SE 4, 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Performans açısından, iPhone SE 4'ün geçtiğimiz ay iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 çip tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi, 5G modem, 48 MP ana kamera ve 8GB RAM kapasitesinin cihazda bulunması bekleniyor.

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