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    2024 iPhone SE 4 çıkış tarihi ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Bir sonraki uygun fiyatlı iPhone, OLED panel ve daha fazlasına sahip olacak. İşte beklenen tarih
    2024 iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: İşte tarihi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir gündemden düşmüyor. Dahası iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, iPhone SE 4 modeli ise geçtiğimiz yıl pas geçilmişti. Dolayısıyla tüm beklentiler yeni SE modeline çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi ortaya çıktı. 

    En geç 2025 başında tanıtılabilir

    Kaçıranlar için iPhone SE 4'ün, ön tarafında küçük bir çentik bulunan iPhone 14'ü temel alması bekleniyor. Arka bölümde ise tek sensörden oluşan bir kamera modülü olacak. Şimdi yeni bir raporda, bu sensörden sorumlu olacak LG Innotek'in dahili testlere başladığı ortaya çıktı. Tedarik aşaması ise cihaz satışa çıkmadan üç ay önce gerçekleşecek.

    Bu da iPhone SE 4'ün en geç önümüzdeki yılın başlarında, muhtemelen ilkbaharda piyasaya çıkacağını gösteriyor. Daha önce ise Apple'ın cihazı Mart'tan Haziran'a kadar uzanan 2025 İlkbaharında duyuracağı bildirilmişti. Dolayısıyla erken tarihli bir lansman ile karşılaşabiliriz. 

    iPhone SE 4 neler sunacak?

    Daha önceki raporlara göre yeni iPhone SE 4iPhone 14'e benzer bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu da kenardan kenara uzanan bir ekran ve üst kısmında bir çentik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut iPhone SE'nin aksine bu modelde Touch ID yerine Face ID teknolojisinin kullanılması muhtemel.

    En dikkat çekici yeniliklerden biri ise Apple Intelligence desteği olacak. Bu özellik, şu anda yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve yeni iPhone 16 modellerinde mevcut. Diğer tarafta iPhone SE 4, 6.1 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Performans açısından, iPhone SE 4'ün geçtiğimiz ay iPhone 16 serisinde piyasaya sürülen A18 çip tarafından destekleneceği söyleniyor. Ayrıca USB-C bağlantı noktası, Eylem düğmesi5G modem, 48 MP ana kamera ve 8GB RAM kapasitesinin cihazda bulunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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