2024 model iPad Pro ailesi birçok yeniliğe sahip olacak: OLED ekran, MagSafe şarj ve dahası

Tam Boyutta Gör 2018 yılında modern bir tasarım anlayışı ile iPad Pro ailesini yenileyen Apple, o günden bugüne iPad Pro ailesinde büyük değişikliklerde bulunmadı. Belirli dönemlerde yeni nesil işlemci ile güncellenen iPad Pro ailesi, 2024 yılında ciddi değişikliklere sahip olabilir.

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Apple, 2024 yılında iPad Pro modellerinde ciddi değişiklikler yapacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, haber bülteninde iPad serisi hakkında konuştu. Gurman, Apple’ın bu yıl iPad, iPad mini ve iPad Air modellerinde ciddi yeniliklere yer vermeyeceğini ancak 2024 yılının iPad Pro ailesi için oldukça önemli olacağını belirtti.

Gurman’ın raporuna göre 2024 model iPad Pro’lar yeni bir tasarım anlayışı ile gelecek. Birçok kaynağa göre Apple, yeni nesil iPad Pro modellerinde cam arka gövdeye yer verecek ve böylece iPad Pro ailesi MagSafe teknolojisini destekleyecek. Bu ürünlerde kullanılacak olan MagSafe’in iPhone’larda kullanılan MagSafe’e oldukça benzeyeceği belirtiliyor. Başka bir ünlü analist olan Ross Young’a göre ise Apple, gelecek yıl kendi tasarladığı OLED ekranları kullanmaya başlayacak ve yeni iPad Pro ailesi de bu panelleri kullanacak. Apple’ın OLED ekranları kullanması ile iPad Pro modelleri, çok daha yüksek kontrast değerlerine ve muhteşem siyahları kullanıcılara sunmaya başlayacak. Muhtemelen 2024’ün bahar aylarında tanıtılacak olan iPad Pro’ların 11.1 ve 13 inç ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor.

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2024 model iPad Pro'dan yeni detaylar geldi