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    iPhone 15 serisi yeni bir tasarıma sahip olacak

    2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bir bilgi geldi. Görünüşe göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri yeni bir tasarım anlayışına sahip olacak.
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    iPhone 15 serisinin getireceği yenilikler belli oldu Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yalnızca Pro modellerinde tasarım değişikliği yapan Apple, 2023 yılında tanıtacağı iPhone 15 serisinde tüm modellerde ciddi değişikliklere yer verebilir. Sızdırılan bilgiler, Apple'ın bu sene yapacağı değişiklikleri gözler önüne seriyor.

    iPhone 15 modelleri kavisli bir tasarıma sahip olacak

    Geçmiş sızıntıları ile güvenilir bir kaynak haline gelen ShrimpApplePro, Twitter üzerinden iPhone 15 serisi hakkında bilgiler paylaştı. Bu rapora göre Apple, iPhone 15 serisinde ekran boyutlarında değişiklik yapmayacak ve standart Plus modelini iptal etmeyecek. Ayrıca Apple, iPhone 15 Pro modellerinde çerçeveleri ciddi anlamda inceltecek ve bu çerçeveler, Watch Series 7 ve Series 8’de olduğu gibi kavisli olacak. Kaynağa göre bu kararlar, iPhone 15 Pro Max'ı veya yeni ismiyle iPhone 15 Ultra'yı oldukça güzel bir cihaz haline getirmiş durumda. Standart iPhone 15 modellerine ise Dynamic Island eklenecek ve bu modellerin ekranı kavisli olacak.

    Ayrıca ShrimpApplePro’nun kaynaklarına göre Apple, iPhone 15 modellerinde kamera havuzunda, seramik gövdede ve Dynamic Island’ın yapısında herhangi bir değişiklik yapmayacak. 

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    ChelseaNy 5 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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