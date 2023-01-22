iPhone 15 serisi yeni bir tasarıma sahip olacak

iPhone 15 modelleri kavisli bir tasarıma sahip olacak
Geçmiş sızıntıları ile güvenilir bir kaynak haline gelen ShrimpApplePro, Twitter üzerinden iPhone 15 serisi hakkında bilgiler paylaştı. Bu rapora göre Apple, iPhone 15 serisinde ekran boyutlarında değişiklik yapmayacak ve standart Plus modelini iptal etmeyecek. Ayrıca Apple, iPhone 15 Pro modellerinde çerçeveleri ciddi anlamda inceltecek ve bu çerçeveler, Watch Series 7 ve Series 8’de olduğu gibi kavisli olacak. Kaynağa göre bu kararlar, iPhone 15 Pro Max'ı veya yeni ismiyle iPhone 15 Ultra'yı oldukça güzel bir cihaz haline getirmiş durumda. Standart iPhone 15 modellerine ise Dynamic Island eklenecek ve bu modellerin ekranı kavisli olacak.
Ayrıca ShrimpApplePro’nun kaynaklarına göre Apple, iPhone 15 modellerinde kamera havuzunda, seramik gövdede ve Dynamic Island’ın yapısında herhangi bir değişiklik yapmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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