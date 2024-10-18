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    2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi teklifinin detaylarını açıkladı. Buna göre Türkiye’nin 2025 yılındaki savunma bütçesi belli oldu.
    2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz! Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Yılmaz, "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir." dedi. Yapılan açıklamalar neticesinde Türkiye’nin 2025 savunma bütçesi de belli oldu.

    Savunma bütçesi yetersiz!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşüreceklerine işaret ederken son 20 yılda yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürülen bir bağımlılığın söz konusu olduğu belirtti. Bununla birlikle Yılmaz, Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz. Güvenlik her şeyin başı.” dedi.

    Bu bütçe, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80’lik bir artış gibi görünse de esasında taahhüt edilenlere göre yetersiz kalıyor.

    2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz! Tam Boyutta Gör
    Bütçenin 2025-2027 OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında 2025 ortalama dolar kuru hedefi olan 42,02 TL’ye göre belirlendiğini belirtelim. Dolayısıyla Türkiye’nin savunma harcamaları (MSB, GnkurBşklığı, KKKlığı, HvKKlığı, DzKKlığı, SSB) için 913,9 milyar TL’lik tutar esasında 21,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Buna iç güvenlik (İçişleri Bakanlığı, EGM, JGnKlığı, SGKlığı, MİT) harcamaları da katıldığında rakam 38,28 milyar dolar oluyor.

    NATO en az yüzde 2 istiyor

    Yine OVP’ye göre 2025 GSYH hedefi: 1,465 trilyon dolar. Bu durumda savunma ödeneğinin GSYH'ye oranı yüzde 1,48, iç güvenlik ödeneğinin GSYH'ye oranı ise yüzde 1,13 oluyor.

    2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz! Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından NATO üyeleri, GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmak konusunda uzlaşmıştı. Dolayısıyla Türkiye, savunma bütçesini milli gelire bağlı olarak yüzde 2 seviyesinde tutmayı bu bütçede başaramamış durumda.

    Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz aylarda "en az yüzde 2" hedefinin artık asgari bir hedef olduğunu ve esasında daha fazla harcama yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Sektör analistlerine göre Türkiye, 2024 yılında uzun bir aradan sonra tekrar yüzde 2’yi tutturmuştu. Ancak görünüşe göre 2025’te bu oran tutturulamayacak veya ek ödenek kullanılması gerekecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2025-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifimiz-sosyal-refahi-artirici-yaklasima-sahip/3365345 https://x.com/TyrannosurusRex/status/1846930726824169514 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_226465.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 19 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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