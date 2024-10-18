2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz!

Savunma bütçesi yetersiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşüreceklerine işaret ederken son 20 yılda yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürülen bir bağımlılığın söz konusu olduğu belirtti. Bununla birlikle Yılmaz, “Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz. Güvenlik her şeyin başı.” dedi.
Bu bütçe, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80’lik bir artış gibi görünse de esasında taahhüt edilenlere göre yetersiz kalıyor.
NATO en az yüzde 2 istiyor
Yine OVP’ye göre 2025 GSYH hedefi: 1,465 trilyon dolar. Bu durumda savunma ödeneğinin GSYH'ye oranı yüzde 1,48, iç güvenlik ödeneğinin GSYH'ye oranı ise yüzde 1,13 oluyor.
Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz aylarda "en az yüzde 2" hedefinin artık asgari bir hedef olduğunu ve esasında daha fazla harcama yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Sektör analistlerine göre Türkiye, 2024 yılında uzun bir aradan sonra tekrar yüzde 2’yi tutturmuştu. Ancak görünüşe göre 2025’te bu oran tutturulamayacak veya ek ödenek kullanılması gerekecek.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-2025-merkezi-yonetim-butce-kanunu-teklifimiz-sosyal-refahi-artirici-yaklasima-sahip/3365345 https://x.com/TyrannosurusRex/status/1846930726824169514 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_226465.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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bütçe, Cevdet Yılmaz ve