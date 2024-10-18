2025 yılı için belirlenen savunma bütçesi yetersiz!

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Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne katıldı. Yılmaz, "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir." dedi. Yapılan açıklamalar neticesinde Türkiye’nin 2025 savunma bütçesi de belli oldu.

Savunma bütçesi yetersiz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada savunma sanayisinde dışa bağımlılığı asgari seviyeye düşüreceklerine işaret ederken son 20 yılda yüzde 80'lerden yüzde 20'lere düşürülen bir bağımlılığın söz konusu olduğu belirtti. Bununla birlikle Yılmaz, “Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz. Güvenlik her şeyin başı.” dedi.

Bu bütçe, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80’lik bir artış gibi görünse de esasında taahhüt edilenlere göre yetersiz kalıyor.

Tam Boyutta Gör Bütçenin 2025-2027 OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında 2025 ortalama dolar kuru hedefi olan 42,02 TL’ye göre belirlendiğini belirtelim. Dolayısıyla Türkiye’nin savunma harcamaları (MSB, GnkurBşklığı, KKKlığı, HvKKlığı, DzKKlığı, SSB) için 913,9 milyar TL’lik tutar esasında 21,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Buna iç güvenlik (İçişleri Bakanlığı, EGM, JGnKlığı, SGKlığı, MİT) harcamaları da katıldığında rakam 38,28 milyar dolar oluyor.

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NATO en az yüzde 2 istiyor

Yine OVP’ye göre 2025 GSYH hedefi: 1,465 trilyon dolar. Bu durumda savunma ödeneğinin GSYH'ye oranı yüzde 1,48, iç güvenlik ödeneğinin GSYH'ye oranı ise yüzde 1,13 oluyor.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından NATO üyeleri, GSYİH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırmak konusunda uzlaşmıştı. Dolayısıyla Türkiye, savunma bütçesini milli gelire bağlı olarak yüzde 2 seviyesinde tutmayı bu bütçede başaramamış durumda.

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz aylarda "en az yüzde 2" hedefinin artık asgari bir hedef olduğunu ve esasında daha fazla harcama yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Sektör analistlerine göre Türkiye, 2024 yılında uzun bir aradan sonra tekrar yüzde 2’yi tutturmuştu. Ancak görünüşe göre 2025’te bu oran tutturulamayacak veya ek ödenek kullanılması gerekecek.

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