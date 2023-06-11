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    Apple’ın A17 işlemcisi 2024’te performans düşüşüyle karşı karşıya kalabilir

    iPhone 15 serisi için TSMC’nin 3nm sürecinde üretile A17 Bionic işlemcisi hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 2024 yılında üretilecek olan A17 işlemcileri düşük performanslı olabilir
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    2024 yılında üretilecek iPhonelar performans düşüşü yaşayabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’ta kullanacağı A17 Bionic işlemcisi için TSMC’nin 3nm fabrikasyon hacminin büyük çoğunluğunu kullanacak olan Apple, 2024 yılında önemli bir değişikliğe gidebilir. İddialara göre gelecek yıl kullanılacak A17 işlemcileri, bu yıl üretilenlerin gerisinde kalacak.

    2024 yılında üretilecek A17 işlemcilerinin başı dertte

    Apple, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği iPhone 15 Pro serisinde kullanacağı A17 işlemcisi için TSMC’nin N3B fabrikasyon sürecini kullanacak. 3nm olan bu fabrikasyon, A17’nin ciddi verimlilik ve performans kazanımlarına sahip olmasına izin verecek. Ancak bir iddiaya göre Apple, önümüzdeki yıl maaliyet düşürmek için N3B sürecini değiştirmek zorunda kalacak.

    2024 yılında üretilecek iPhonelar performans düşüşü yaşayabilir Tam Boyutta Gör
    Weibo’da “Mobile phone chip master” isimli bir kullanıcının iddiasına göre Apple, 2024 yılında üreteceği A17 işlemcileri için N3B yerine TSMC’nin N3E sürecini kullanacak. N3E, 3nm fabrikasyon süreci olsa da N3B’de üretilen çiplerden daha düşük performans sunuyor ve daha çok güç tüketiyor. N3B, 5nm sürecine göre %32 daha düşük güç tüketirken, N3E süreci %30 daha az güç tüketiyor. Ayrıca N3B, önceki nesile göre %18 performans artışı gösterirken N3E yalnızca %15 performans artışı gösteriyor. Bahsi geçen A17 işlemcisi, muhtemelen standart iPhone 16 modellerinde kullanılacak. Ancak Apple’ın 2024 yılının ortasında üreteceği iPhone 15 Pro modellerinde de bu sürece geçmesi olası gözüküyor. Gelecek yıl 3nm sürecinde üretilecek olan M3 işlemcisi ailesinin hangi süreçte üretileceği henüz belli değil. Apple, A17 işlemcisi 2024’te beklenen performansı sağlayamazsa akıllı telefon pazarındaki rekabet avantajını korumakta zorlanabilir.. Bu söylenti hakkında ne düşünüyorsunuz?
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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