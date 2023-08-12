iPhone 15 Pro iki farklı RAM seçeneğine sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Gelecek ay tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Birçok detayı artık belirli olan seriden gelen yeni bilgiler, iPhone 15 Pro modellerinin bellek kapasitesinden bahsediyor.

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Yüksek depolama kapasiteli iPhone 15 Pro 8GB RAM’e sahip olabilir

Yeni nesil iPhone 15 serisi için geri sayım başladı. Tanıtımına haftalar kala iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’dan yeni detaylar geldi. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’ın 6GB belleğe sahip olacağından bahsetmiştik. Yeni bir iddiaya göre ise Apple, iPhone 15 Pro modellerinde iki farklı bellek konfigürasyonu sunabilir.

Unknownz21 tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir paylaşılan gönderiye göre Apple, iPhone 15 Pro serisini hem 6GB hem de 8GB RAM konfigürasyonu ile test etmiş. Unknownz21’ye göre Apple, iPhone 15 Pro modelleri için iki bellek kapasitesini de satışa sunabilir. Eğer bu gerçekse düşük depolama kapasiteli iPhone 15 Pro modelleri 6GB RAM’e, yüksek depolama kapasiteli modeller ise 8GB RAM’e sahip olacaktır. Apple, benzer bir konfigürasyonu M1 işlemcili iPad Pro serisi için de gerçekleştirmişti. iPhone 15 Pro serisi; 6 CPU ve 6 GPU çekirdekli A17 çipinden güç alacak. 3nm sürecinde üretilen işlemcisi ile iPhone 15 Pro’nun enerji verimliliği konusunda oldukça başarılı olması bekleniyor. iPhone 15 serisi Apple Watch Series 9 ile birlikte 12 veya 13 Eylül’de tanıtılacak.

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iPhone 15 Pro iki farklı bellek kapasitesi ile gelebilir