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2025 yılında mutfağımız algıladığı sebzelere göre bize yemek tarifi verecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2025 yılında mutfağımız algıladığı sebzelere göre bize yemek tarifi verecek

Her geçen gün akıllı teknolojiler günlük hayatımıza daha fazla girmeye başlıyor. Artık bir evi tamamen akıllı teknolojiler ile donatmak ve yönetmek mümkün hale geldi. Ikea 2025 yılı için müşterilerine akıllı bir mutfak hazırlıyor. 

Concept Kitchen 2025 adındaki konsept projede IDEO Londra tasarım ofisi ile Lund ve Eindhoven Üniversitesi tasarım öğrencilerinin katkıları bulunuyor. Konsept insanları yiyeceklerle ilgili daha yaratıcı olmalarını sağlayacak. 

Mutfaktaki akıllı cihazlardan bir tanesi yemek masası. Masanın üzerinde bir akıllı kamera ve projeksiyon cihazı yer alıyor. Masaya yiyeceği koyduğunuz zaman kamera nesneyi algılıyor ve projeksiyon cihazı ile de ne tür tarifler hazırlayabileceğinizi masaya yansıtıyor. Bu tariflere dilerseniz filtreleme uygulayabiliyorsunuz. Masanın altında ise indüksiyon tabakaları yer alıyor. Bu tabakalar cihazlarınızı kablosuz olarak şarj ediyor ve ocağın yanması için gerekli ısıyı sağlıyor. 

Mutfaktaki diğer bir eleman ise depolama birimi. Buzdolabı yerine kullanılan bu birim market raflarından oluşmuş bir sistemi andırıyor. Raflarda çeşitli sensörler ve akıllı soğutma teknolojileri yer alıyor. Özel kaplar içerisinde koyduğunuz yiyecekler etiketleri üzerinden algılanıyor ve hangi derecede soğutulması gerektiği belirleniyor. Kapları üzerine koyduğunuz çelik ve manyetik tabakalar kablosuz olarak soğutuluyor. Böylece hem kapak açık kaldı korkusu olmuyor hem de göz önünde olmadığı için çürüyen gıdalar tarihe karışıyor. 

Mutfakta lavabonun altında bir geri dönüşüm kabini de yer alıyor. Ev sahibi yemekten sonra artan yiyecekleri ayırıyor ve geri dönüşüme gönderiyor. Geri dönüşüm çöplerin suyunu sıkarak bitkileri sulamak için kullanıyor. Bitkilere uygun olmayan su ise belediyenin yerleştirdiği borulara aktarılıyor ve farklı kullanımlar için şehir merkezine gönderiliyor. Çöplerin posası da sıkıştırılarak yine belediye tarafından toplanıyor. 

Konsept mutfağın elbette 2025 yılında tüm bileşenleriyle faaliyete geçeceğini söylemek zor zira bahse konu teknolojilerde yaşanacak ilerleme bunda önemli bir pay sahibi olacak. Ancak Ikea çalışmaların gelecekteki ürünlerin tasarlanmasında kullanılacağını belirtiyor. 
2025 yılında mutfağımız algıladığı sebzelere göre bize yemek tarifi verecek
 

http://www.gizmag.com/ikea-concept-kitchen-2025/37091/ Yorum Yaz
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hsnkrc 4 yıl
Hos bu sekilde giderse sanirim
O yillara kadar insan neslide mutasyona ugrar gibi geliyor
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hsnkrc 4 yıl
Kapsullerden de mutfak tanirsa soyle bi karisik yaptirirz
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hsnkrc 4 yıl
Oyuzden belki Kapsul , bulunabilir
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hsnkrc 4 yıl
2025 'e kadar sevze-meyve kamaz bence
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kımyasal 4 yıl
Gelir düzeyinin üst seviyede olduğu ülkelerde kullanılabilir bir teknoloji,fakat hayatın neredeyse ''survivor'' tarzında yaşandığı gelir düzeyinin düşük olduğu ülkelerde daha çok hazır yemek konsepti oturacak zamanla.Belkide Çin,Hindistan tarzı ülkelerde ''Gora'' filminde olduğu gibi tabaklara hap tarzında besin maddeleri koyulacaktır.Çalışma saatlerinin uzun olduğu ve ücretlerin düşük olduğu ülkelerde insanların güzel evleri ve mutfaklarında hoş yemekler hazırlayacağı zamanları olmayacağından bu tür teknolojilerin kullanımı zor.
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Aleksandar Kolarov 4 yıl
Yemek programları için korkutucu bir gelişme
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