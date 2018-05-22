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"2040 yılında otobüslerin yüzde 80'i elektrikli olacak"

Araştırma organizasyonu BNEF'in çalışmalarından elde edilen sonuca göre, 2040 yılına gelindiğinde kullanılan otobüslerin %80'i elektrikli olacak. Otomobillerde ise bu oran %30'da kalacak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dünya çapında elektrikliye geçiş süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Pek çok insan artık fosil yakıtlı otomobiller yerine hibrid veya tamamen elektrikli araç satın almayı tercih ediyor. Ancak çevre ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar arasında yalnızca otomobiller bulunmuyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşıma araçları da bu kapsam içerisinde yer alıyor. Bu aşamada devreye giren araştırma organizasyonu Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 2040 yılı itibariyle toplu taşımada kullanılan otobüslerin %80’inin elektrikli olacağını belirtiyor.

BNEF’in yaptığı araştırmalara dayanarak verdiği bu oran, otobüslerdeki dönüşümün otomobillerden çok daha hızlı olacağını ortaya koyuyor. Zira yapılan araştırmaya göre 2040 yılında dünya genelindeki otomobillerin yalnızca yüzde 30’u elektrikli olacak. Araştırma verilerine göre 2030 yılına geldiğimizde yeni otobüs satışlarının %84’ü elektrikli olurken, yeni otomobil satışlarında ise bu rakam yalnızca %28 seviyelerinde olacak.

Elektrikli otobüslerin oldukça avantajlı 

Toplu taşımadaki otobüslerin elektrikliye geçişi bazı avantajları da beraberinde getirecek. Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliğinin azalması bir yana, şehir içinde nispeten kısa mesafelerde kullanılan bu araçlar harcadığı enerjinin önemli bir bölümünü dur/kalk trafikte yaptığı frenlemeden geri kazanabilecek. BNEF’in raporuna göre, elektrikli otobüsler fosil yakıtlı muadillerine göre toplam mülkiyet maliyetlerini de ciddi oranda düşürecek.

BNEF tarafından açıklanan bu rakamlar birer hayalden ibaret değil. Zira Çin yollarında halihazırda 300 bin elektrikli otobüs kullanılıyor. Volvo ve Daimler gibi dev üreticiler de elektrikli otobüslerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 660 kWh batarya kapasitesine sahip olan Proterra Catalyst E2 isimli otobüs, tek şarjla 1,800 km’ye yakın yol katetmeyi başardı. Bunun gibi pek çok güzel gelişmeyi gelecek yıllardaki değişimin habercisi olarak göstermek mümkün.

  • bu turus için
  • bu da turus için
  • bu da aynısından
 aradaki yazı
  1. bu okhan için
  2. bu da okhan için
  3. bu da aynısından

https://about.bnef.com/blog/e-buses-surge-even-faster-evs-conventional-vehicles-fade/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sleeep 4 ay
güzel haber
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o.lut03 1 yıl
otobüsler 2040 ı bulacaksa binekler 2050 yi bulur dizellerin ömrü daha var demek
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Angelica 1 yıl
Gevur İzmirde cogu elektrikli zaten.
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esmerbuyucu 1 yıl
Avrupa'nın havası temiz şehirlerinde iş yapar.
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Fiat S.p.A. 1 yıl
Türkiye alamaz bu otobüsleri, önce egea lounge 1.6 120hp otomatik 60.000₺ olsun ondan sonra alsınlar
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Kefelon 1 yıl Fiat S.p.A.
Hocam ülkede çoğu şey kötü ancak bu temiz enerjili otobüs olayında gerçekten iyi durumdayız. İstanbul'da durumlar nasıl bir fikrim yok ama çoğu anadolu şehrinde daha az egzoz dumanı çıkardığı için yıllardır doğalgazlı otobüs kullanılıyor. Şimdi ise elektrikli otobüs alımlarına başlamışlar ve testleri bile yapılıyor. Mesela benim bulunduğum şehirde sürekli denk geliyorum elektrikli otobüs test aracına. Yakında yolcu taşımaya da başlayacaklardır.
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rabitelli 1 yıl
Fosil yakıt tuu, kakaaaa, elettürüüük, elettürüüük....
Peki sorarım Alaman elektriği nasıl üretiyor. Mar Bagger 288'i lağım kazmak için kullanmıyor dee mi? Heralde.
[8\|]
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musetea 1 yıl
Savaş çıkmazsa
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Tugrul_512bit 1 yıl
Otobüsün kliması acaba ne kadar enerji harcatıyor? Atıyorum motordan 30 beygir gücü çalıyor mudur? Elektrikli olunca bu durumda kompresörün çalışması için ek enerji dönüşümü (elektrikten mekaniğe) ve dolayısıyla bunda bi verimsizlik olacak mı?
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baysan240 1 yıl Tugrul_512bit
bu araçlara ev tipi inverter klima bile takılabilir elektrikli araçlarda iklimlendirmenin çok bir sıkıntısı olmaz.
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