"2040 yılında otobüslerin yüzde 80'i elektrikli olacak"

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Dünya çapında elektrikliye geçiş süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Pek çok insan artık fosil yakıtlı otomobiller yerine hibrid veya tamamen elektrikli araç satın almayı tercih ediyor. Ancak çevre ve gürültü kirliliğine neden olan araçlar arasında yalnızca otomobiller bulunmuyor. Her gün milyonlarca insanın kullandığı toplu taşıma araçları da bu kapsam içerisinde yer alıyor. Bu aşamada devreye giren araştırma organizasyonu Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 2040 yılı itibariyle toplu taşımada kullanılan otobüslerin %80’inin elektrikli olacağını belirtiyor.

BNEF’in yaptığı araştırmalara dayanarak verdiği bu oran, otobüslerdeki dönüşümün otomobillerden çok daha hızlı olacağını ortaya koyuyor. Zira yapılan araştırmaya göre 2040 yılında dünya genelindeki otomobillerin yalnızca yüzde 30’u elektrikli olacak. Araştırma verilerine göre 2030 yılına geldiğimizde yeni otobüs satışlarının %84’ü elektrikli olurken, yeni otomobil satışlarında ise bu rakam yalnızca %28 seviyelerinde olacak.

Elektrikli otobüslerin oldukça avantajlı

Toplu taşımadaki otobüslerin elektrikliye geçişi bazı avantajları da beraberinde getirecek. Zehirli gaz salınımı ve gürültü kirliliğinin azalması bir yana, şehir içinde nispeten kısa mesafelerde kullanılan bu araçlar harcadığı enerjinin önemli bir bölümünü dur/kalk trafikte yaptığı frenlemeden geri kazanabilecek. BNEF’in raporuna göre, elektrikli otobüsler fosil yakıtlı muadillerine göre toplam mülkiyet maliyetlerini de ciddi oranda düşürecek.

BNEF tarafından açıklanan bu rakamlar birer hayalden ibaret değil. Zira Çin yollarında halihazırda 300 bin elektrikli otobüs kullanılıyor. Volvo ve Daimler gibi dev üreticiler de elektrikli otobüslerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 660 kWh batarya kapasitesine sahip olan Proterra Catalyst E2 isimli otobüs, tek şarjla 1,800 km’ye yakın yol katetmeyi başardı. Bunun gibi pek çok güzel gelişmeyi gelecek yıllardaki değişimin habercisi olarak göstermek mümkün.

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https://about.bnef.com/blog/e-buses-surge-even-faster-evs-conventional-vehicles-fade/