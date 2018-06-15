22 günde 1 milyon OnePlus 6 satıldı

OnePlus firmasının çentikli tasarım trendine adım attığı OnePlus 6 amiral gemisi başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Yeni model bugüne kadar en hızlı satan OnePlus akıllı telefonu olmayı başardı.
OnePlus 6 ne kadar satıldı
Henüz piyasaya çıkalı 22 gün olmasına rağmen OnePlus 6 modeli 1 milyon satış rakamını geride bıraktı. Modelin ipek beyazı versiyonu Avrupa’da 24 saat içerisinde tükenmişti. OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerinin bu rakamı yakalaması 3 ay sürmüştü.Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan E3 fuarında gövde gösterisi"
Yüksek bir tüketici ilgisi uyandıran OnePlus 6 ayrıca önceki yıllara göre daha geniş satış ağı ile de başarısını perçinliyor. Ayrıca doğrudan tüketiciye ulaşması ve aracı kullanmaması da diğer bir unsur. ABD’de SIM kilitsiz telefon kategorisinde en beğenilen firma hali hazırda OnePlus.
6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran optik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6GB /8GB LPDDR4X RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, OIS destekli çift arka kamera, yapay zekâ desteği, 3300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran telefonun 530$ başlangıç fiyatı mevcut.
https://wccftech.com/oneplus-6-1-million-units-sold-in-22-days/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not: 3 firma da BBK çatısı altındadır.
Ayrıca her ne kadar Redmi 5A sayesinde global pazarda 4. sıraya tekrar kavuşmuş olsa (BBK 5. sırada) da Xiaomi'nin cihazları BBK cihazları kadar rekabetçi bir ortam oluşturamıyor. Bunu Oneplus ile Vivo cihazlarında görüyoruz.
Tüketici tercihleri ve beğenileri kişiye göre değişir yani genelleme yapma bence.
Genel kullanıcı gayet memnun.
6000 TL'lik telefon almayınca aptal mı oluyor insanlar.
Telefona 1500 TL verenler fakir değil mi!
7000 TL telefona para vermek benim için gereksiz bir durumsa xiaomi çok daha ucuza benim beklentilerimi karşılıyorsa benim için sorun yoktur.
6000 TL para verenler telefonlarına hala güncelleme beklerken ben 1250 TL'lik telefonuma beş defa güncelleme aldım ve her seferinde daha iyi performansa kavuştu.
Ne diyeyim acıyorum size.
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