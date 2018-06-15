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22 günde 1 milyon OnePlus 6 satıldı

OnePlus 6 firmanın en iyi telefonu ve aynı zamanda en hızlı satan telefonu oldu. Sadece 22 gün içerisinde 1 milyondan fazla OnePlus 6 satıldı. Firma satışlardan fazlasıyla memnun.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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OnePlus firmasının çentikli tasarım trendine adım attığı OnePlus 6 amiral gemisi başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Yeni model bugüne kadar en hızlı satan OnePlus akıllı telefonu olmayı başardı.

OnePlus 6 ne kadar satıldı

Henüz piyasaya çıkalı 22 gün olmasına rağmen OnePlus 6 modeli 1 milyon satış rakamını geride bıraktı. Modelin ipek beyazı versiyonu Avrupa’da 24 saat içerisinde tükenmişti. OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerinin bu rakamı yakalaması 3 ay sürmüştü.

Ayrıca Bkz. "Lenovo’dan E3 fuarında gövde gösterisi"

Yüksek bir tüketici ilgisi uyandıran OnePlus 6 ayrıca önceki yıllara göre daha geniş satış ağı ile de başarısını perçinliyor. Ayrıca doğrudan tüketiciye ulaşması ve aracı kullanmaması da diğer bir unsur. ABD’de SIM kilitsiz telefon kategorisinde en beğenilen firma hali hazırda OnePlus.

6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran optik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6GB /8GB LPDDR4X RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, OIS destekli çift arka kamera, yapay zekâ desteği, 3300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran telefonun 530$ başlangıç fiyatı mevcut.

 

https://wccftech.com/oneplus-6-1-million-units-sold-in-22-days/ Yorum Yaz
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mavizaman 11 ay en beğenilen Slaved by makarna
applea niye güvensinler hissen mi var appleda boş boş yorum atmayın.herif 845li cihaza max 130$ çekmiş ne içtiyse artık.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Slaved by makarna 11 ay
Ederi max 130 dolar, bir Çinli telefona asla güven olmaz. Apple alın keyfinize bakın
1 Yanıt Yanıtla +9
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KalemKolik 11 ay
Xiaomi sever garibanlarda ellerinde parası ile rezil olsun.Fakat Xiaomi her partide 1000 adet ürettiği için anca eşe dosta yetiyor ve bulunması zor oluyor onlarda haklı.

Xiaomi sever garibanlarda ellerinde parası ile rezil olsun.Fakat Xiaomi her partide 1000 adet ürettiği için anca eşe dosta yetiyor ve bulunması zor oluyor onla...
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5 Yanıt Yanıtla +7
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WoXeD 11 ay
1 tanesi de bende :) 8/256 mis :)
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JeamBeam 11 ay
fakirsem fakirim ne olmuş? olm telefonla hava atma modası 8210 8310 cahilliğinde bitti. ye kürküm ye zihniyetiyle anca 8-5 masabaşı çalışanı olup faturalı nasıl öderim diye bakarsın hayata. Yaşamak değil varolmak sizinki.
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High Sierra 11 ay
Oppo Find X ile Vivo NEX S, oneplus'un önüne büyük bir engel olarak gelecek. O yüzden bu iki cihazın da Çin dışında satması sadece Oneplus'a zarar. Ayrıca 6T diye bir cihaz da çıkarmaması gerektiğini biliyordur umarım artık.
Not: 3 firma da BBK çatısı altındadır.
Ayrıca her ne kadar Redmi 5A sayesinde global pazarda 4. sıraya tekrar kavuşmuş olsa (BBK 5. sırada) da Xiaomi'nin cihazları BBK cihazları kadar rekabetçi bir ortam oluşturamıyor. Bunu Oneplus ile Vivo cihazlarında görüyoruz.
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Musty3535123 11 ay
one plus xiaomi candır, samsung iphone cular para saçmaya devam etsin.
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Slaved by makarna 11 ay
Ederi max 130 dolar, bir Çinli telefona asla güven olmaz. Apple alın keyfinize bakın
1 Yanıt Yanıtla +9
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mavizaman 11 ay Slaved by makarna
applea niye güvensinler hissen mi var appleda boş boş yorum atmayın.herif 845li cihaza max 130$ çekmiş ne içtiyse artık.
1 Yanıt Yanıtla +26
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axesis 11 ay
oppo findx 5x optik zoom 25mp ön kamera 15 dk 2500 mah sarj dolduruyor onu merak ediyom
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alemburda34 11 ay
Sanki piyasada mi 8 çok rahat bulunuyorduda millet oneplus 6 'yı tercih etti :(
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intel7mix 11 ay alemburda34
Rahat bulunsa nolur ki 2500 TL aşağı gelmeyecek günün sonunda
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KalemKolik 11 ay
Xiaomi sever garibanlarda ellerinde parası ile rezil olsun.Fakat Xiaomi her partide 1000 adet ürettiği için anca eşe dosta yetiyor ve bulunması zor oluyor onlarda haklı.

5 Yanıt Yanıtla +7
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mavizaman 11 ay KalemKolik
şaomi severler çünkü f/p cihazları sürüyor piyasaya, sağılan zengin olmaktan iyidir.
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K_Spartakus 11 ay KalemKolik
Ben xiaomi kullanıyorum, pişmanmıyım, tabii ki hayır.
Tüketici tercihleri ve beğenileri kişiye göre değişir yani genelleme yapma bence.
Genel kullanıcı gayet memnun.
6000 TL'lik telefon almayınca aptal mı oluyor insanlar.
Telefona 1500 TL verenler fakir değil mi!
7000 TL telefona para vermek benim için gereksiz bir durumsa xiaomi çok daha ucuza benim beklentilerimi karşılıyorsa benim için sorun yoktur.
6000 TL para verenler telefonlarına hala güncelleme beklerken ben 1250 TL'lik telefonuma beş defa güncelleme aldım ve her seferinde daha iyi performansa kavuştu.
Ne diyeyim acıyorum size.
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intel7mix 11 ay KalemKolik
Herkesin alım gücü amiral gemisi almaya yetmiyor. Ülkede dolar euro kuru belli cihazlar ateş pahası olmuş gitmiş bu devirde almak çokta akıl karı değiller
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