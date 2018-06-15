22 günde 1 milyon OnePlus 6 satıldı

OnePlus firmasının çentikli tasarım trendine adım attığı OnePlus 6 amiral gemisi başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. Yeni model bugüne kadar en hızlı satan OnePlus akıllı telefonu olmayı başardı.

OnePlus 6 ne kadar satıldı

Henüz piyasaya çıkalı 22 gün olmasına rağmen OnePlus 6 modeli 1 milyon satış rakamını geride bıraktı. Modelin ipek beyazı versiyonu Avrupa’da 24 saat içerisinde tükenmişti. OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerinin bu rakamı yakalaması 3 ay sürmüştü.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo’dan E3 fuarında gövde gösterisi"

Yüksek bir tüketici ilgisi uyandıran OnePlus 6 ayrıca önceki yıllara göre daha geniş satış ağı ile de başarısını perçinliyor. Ayrıca doğrudan tüketiciye ulaşması ve aracı kullanmaması da diğer bir unsur. ABD’de SIM kilitsiz telefon kategorisinde en beğenilen firma hali hazırda OnePlus.

6.28 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlük barındıran optik AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 6GB /8GB LPDDR4X RAM, 64GB/128GB/256GB depolama kapasitesi, OIS destekli çift arka kamera, yapay zekâ desteği, 3300mAh kapasiteli batarya gibi özellikler barındıran telefonun 530$ başlangıç fiyatı mevcut.