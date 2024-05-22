ŞOK marketlerde Redmi Note 13 Pro, akıllı televizyonlar ve klimalar var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde bu hafta itibariyle akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kurutma makinelerinden akıllı iklimlendirme cihazlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

22 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

22 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli var. 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP ana kamera, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli 14999TL.

18 Mayıs ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Samsung markasına ait 75 inçlik 4K ekran, HDMI ve USB girişleri olan Crystal UHD akıllı televizyon modeli 40999TL iken LG markasına ait 55 inçlik UHD ekran, a5 4K görüntü işlemcisi gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 19999TL.

Sıcakların yavaş yavaş arttığı bu günlerde LG markasına ait Dualcool Plus 18000BTU A++ WiFi ThinQ klima modeli 35999TL iken 24000 BTU A++ WiFi klima modeli de 39499TL fiyat etiketine sahip olacak.

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