ŞOK marketlerde Redmi Note 13 Pro, akıllı televizyonlar ve klimalar var

22 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
22 Mayıs ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli var. 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP ana kamera, 5000mAh batarya, 67W hızlı şarj gibi özellikleri olan Redmi Note 13 Pro akıllı telefon modeli 14999TL.
Samsung markasına ait 75 inçlik 4K ekran, HDMI ve USB girişleri olan Crystal UHD akıllı televizyon modeli 40999TL iken LG markasına ait 55 inçlik UHD ekran, a5 4K görüntü işlemcisi gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 19999TL.
Sıcakların yavaş yavaş arttığı bu günlerde LG markasına ait Dualcool Plus 18000BTU A++ WiFi ThinQ klima modeli 35999TL iken 24000 BTU A++ WiFi klima modeli de 39499TL fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.