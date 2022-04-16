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    Haftaya BİM marketlerde Samsung Smart Tag ve oyuncu ürünleri var

    22 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait Smart Tag takip aksesuarı ve SteelSeries markasına ait Arctis 3 oyuncu kulaklığı yer alıyor. 
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    BİM aktüel
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    Samsung’un değerli eşyalarınızı sürekli takip etmenizi sağlayan Smart Tag aksesuarı haftaya BİM market aktüel ürünleri arasında yerini alıyor. Ayrıca farklı oyuncu ekipmanları da mevcut. 

    22 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

    22 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Smart Tag takip aksesuarı yer alıyor. 300 güne kadar kullanım süresi olan takip aksesuarı 229TL ile piyasadan biraz yüksekte satılıyor. 

    Diğer taraftan SteelSeries Arctis 3 oyuncu kulaklığı S1 dinamik sürücüler, hassas mikrofon gibi özelliklerle 999TL fiyatından satılacak. HP Pavilion 800 mekanik RGB klavye ise 50 milyon tuş ömrü ile 699TL fiyat etiketine sahip. 

    Son olarak HP 2710 WiFi yazıcı 849TL, Samsung 15W şarj cihazı 119TL, JBL C50 kablolu kulaklık 99.90TL ve Alcatel Go 1 akıllı telefon modeli 1299TL fiyat etiketi ile satılacak. 
     

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    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 18 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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