Haftaya BİM marketlerde Samsung Smart Tag ve oyuncu ürünleri var

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Samsung’un değerli eşyalarınızı sürekli takip etmenizi sağlayan Smart Tag aksesuarı haftaya BİM market aktüel ürünleri arasında yerini alıyor. Ayrıca farklı oyuncu ekipmanları da mevcut.

22 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

22 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Smart Tag takip aksesuarı yer alıyor. 300 güne kadar kullanım süresi olan takip aksesuarı 229TL ile piyasadan biraz yüksekte satılıyor.

ŞOK aktüel ürünleri neler? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan SteelSeries Arctis 3 oyuncu kulaklığı S1 dinamik sürücüler, hassas mikrofon gibi özelliklerle 999TL fiyatından satılacak. HP Pavilion 800 mekanik RGB klavye ise 50 milyon tuş ömrü ile 699TL fiyat etiketine sahip.

Son olarak HP 2710 WiFi yazıcı 849TL, Samsung 15W şarj cihazı 119TL, JBL C50 kablolu kulaklık 99.90TL ve Alcatel Go 1 akıllı telefon modeli 1299TL fiyat etiketi ile satılacak.



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