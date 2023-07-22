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    ŞOK marketler akıllı airfryer, hava temizleyici ve çoklu priz satacak

    22 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Neutron markasına ait akıllı fryer, akıllı hava temizleyici, akıllı çoklu priz, akıllı güvenlik kamerası gibi ürünler yer alıyor.
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    22 Temmuz ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Perakende gıda marketlerinde akıllı ev aletleri giderek daha fazla boy göstermeye başlıyor. ŞOK perakende gıda marketleri bu hafta farklı kategorilerde akıllı ev aletlerini raflarında satışa sunacak.

    22 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    22 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Neutron markasına ait akıllı fryer yer alıyor. Son dönemde popüler olan airfryer modellerine daha uygun fiyatlı bir yaklaşık diyebiliriz. Üzerindeki kontrollerin haricinde akıllı telefondan da kontrol edilebiliyor. Fiyatı ise 2449TL.

    Diğer bir akıllı ürün ise hava temizleyici. 520 metreküp kullanım alanı olan temizleyici ister kumandası üzerinden ister akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor. Fiyatı ise 4199TL. 280 metreküp alanı olan küçük boyutlu hava temizleyici ise 2979TL.

    Diğer taraftan akıllı priz isteyenler için Neutron markasına ait 16A akım korumalı WiFi çoklu priz 4 adet giriş ve 3 adet USB girişi sunuyor. Akıllı telefondan kontrol edilen priz 549TL fiyat etiketine sahip. Tekli priz isteyenler için ise 249TL fiyat etiketi mevcut.

    Yine Neutron markasına ait 360 derece dönebilen LED aydınlatmalı ve 3MP CMOS sensörlü WiFi güvenlik kamerası 1039TL iken biraz daha uygun fiyatlı WiFi güvenlik kamerası ise 799TL olarak satılacak.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    Evren7 1 gün önce

    +2000 TL fark ile uçan teslimat

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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