ŞOK marketlerde dizüstü bilgisayarlar ve elektrikli scooter modelleri var

Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinde Asus markasına ait iki farklı fiyat bandında dizüstü bilgisayar modeli ve Xiaomi markasına ait iki farklı elektrikli scooter modeli bulmak mümkün olacak. 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunu sizler için inceledik.

18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

18 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus X515MA dizüstü modeli yer alıyor. 15.6 inçlik HD ekran, Intel Celeron N4020 işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD gibi özellikleri olan dizüstü modeli 9699TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan Ryzen 7 3700U işlemci, 15.6 inçlik Full HD ekran, Radeon dahili grafikler, 8GB RAM, 512GB SSD gibi özellikleri olan Asus Expertbook L1 dizüstü modeli ise 19199TL fiyat etiketi ile satılacak.

Xiaomi markasına ait 30Km menzil, 25Km/s maksimum hız, elektronik ön fren, disk arka fren gibi özellikleri olan Ninebot F30 elektrikli scooter modeli 13999TL iken 25Km menzil sunan Ninebot F25E scooter modeli ise 11899TL. Son olarak Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı da 1049TL.

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