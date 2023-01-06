Tam Boyutta Gör Son dönemde Twitter ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Tesla CEO’su Elon Musk’ın satın alması işle başlayan süreçte Twitter bu kez veri ihlali ile gündemde yerini aldı. Elon Musk’a teklif götürdükleri iddia edilen hacker’lar geri dönüş alamayonca bir hafta sonra harekete geçti.

Hacker’lar, 235 milyon Twitter hesabının verisini 2 dolardan satışa sundu. Ayrıca verilerin gerçek olduğunu teyit etmek amacıyla Dark Web üzerinden 1.000 Twitter hesabını deneme erişimine açtı.

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Son dönemde hack ve dolandırıcılık olayları bir hayli artış göstermeye başladı. The Washington Post’un haberine göre; satışa sunulan veriler arasında kullanıcıların kayıtları ve e-posta adresleri, bir hacker forumu üzerinden yaklaşık iki dolara satışa sunulduğunu iddia etti.

Cybernews tarafından yapılan analiz, çalınan verilerin yaklaşık 63 GB‘lık boyuta sahip olduğunu ortaya çıkardı. Çalınan bu verilerin içerisinde, mail adresleri ve telefon numaraları gibi birçok bilgi yer alıyor.

Hackerlar, Musk‘tan bu verileri satın almasını talep etti. Elon Musk‘ın herhangi bir geri dönüş yapmaması hackerları kızdırdı. Şimdi 235 milyon Twitter hesabının verileri Dark Web üzerinde dolaşıyor.

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235 milyon Twitter kullanıcısının verileri sızdı