Twitter'a dava açıldı: Genel merkezde kiralar ödenmiyor!

Twitter, uyarıyı dikkate almadı
Twitter genel merkez ofisinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, 16 Aralık’ta Twitter’ı beş gün içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde San Francisco’da 650 California Caddesi’nde bulunan Hartford binasının 30. katı için kira sözleşmesini temerrüde düşüreceği hususunda uyardı. California Property Trust, bu hafta San Francisco İlçe Yüksek Mahkemesi’ne yapılan bir şikayette Twitter’ın bu uyarıyı dikkate almadığını söyledi.
Kiralar bir süredir ödenmiyor
Twitter, son haftalarda maliyetlerden tasarruf etmek için tüm global ofislerinde kira ödemesini yapmıyor. Şirket, ayrıca Musk’ın Twitter’daki ilk haftasında yaptığı charter uçuşları için 200.000 dolara yakın bir ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle davalık. Elon Musk’ın ise Twitter’ın hukuk kolunu desteklemek için SpaceX’den yarım düzeniden fazla avukat getirdiği söyleniyor.
Musk yönetimi sürüyor
Musk, 2022 yılının başlarında Twitter’ı devraldığından beri işgücünün yarısını işten çıkarmak ve Covid-19 yanlış bilgilendirme kurallarının uygulanmasını sonlandırma dahil maliyeti düşüren önlemlere ek olarak bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Yakın zamanda CEO koltuğunu bırakacağını söyleyen ve bu yönde bir anket paylaşan Musk, hâlâ Twitter’ın başında ve ses getiren kararlar almaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d