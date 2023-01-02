Twitter'a dava açıldı: Genel merkezde kiralar ödenmiyor!

Tam Boyutta Gör San Francisco Eyalet Mahkemesi’nde açılan mahkeme belgelerine göre Twitter, genel merkezin bulunduğu San Francisco’daki ofisinin 130.000 doları aşan (tam rakam 136.260 dolar) kira bedelini ödemediği için dava ediliyor.

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Twitter, uyarıyı dikkate almadı

Twitter genel merkez ofisinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, 16 Aralık’ta Twitter’ı beş gün içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde San Francisco’da 650 California Caddesi’nde bulunan Hartford binasının 30. katı için kira sözleşmesini temerrüde düşüreceği hususunda uyardı. California Property Trust, bu hafta San Francisco İlçe Yüksek Mahkemesi’ne yapılan bir şikayette Twitter’ın bu uyarıyı dikkate almadığını söyledi.

Kiralar bir süredir ödenmiyor

Twitter, son haftalarda maliyetlerden tasarruf etmek için tüm global ofislerinde kira ödemesini yapmıyor. Şirket, ayrıca Musk’ın Twitter’daki ilk haftasında yaptığı charter uçuşları için 200.000 dolara yakın bir ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle davalık. Elon Musk’ın ise Twitter’ın hukuk kolunu desteklemek için SpaceX’den yarım düzeniden fazla avukat getirdiği söyleniyor.

Musk yönetimi sürüyor

Musk, 2022 yılının başlarında Twitter’ı devraldığından beri işgücünün yarısını işten çıkarmak ve Covid-19 yanlış bilgilendirme kurallarının uygulanmasını sonlandırma dahil maliyeti düşüren önlemlere ek olarak bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Yakın zamanda CEO koltuğunu bırakacağını söyleyen ve bu yönde bir anket paylaşan Musk, hâlâ Twitter’ın başında ve ses getiren kararlar almaya devam ediyor.

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