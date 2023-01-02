Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter'a dava açıldı: Genel merkezde kiralar ödenmiyor!

    Elon Musk yönetimindeki Twitter'a dava şoku! Gerekçe; San Francisco'da bulunan genel merkezin kirasının ödenmemesi. İşte olayın detayları:                       
    Oy Ver
    twitter genel merkez ofisi kirası ödenmiyor Tam Boyutta Gör
    San Francisco Eyalet Mahkemesi’nde açılan mahkeme belgelerine göre Twitter, genel merkezin bulunduğu San Francisco’daki ofisinin 130.000 doları aşan (tam rakam 136.260 dolar) kira bedelini ödemediği için dava ediliyor.

    Twitter, uyarıyı dikkate almadı

    Twitter genel merkez ofisinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, 16 Aralık’ta Twitter’ı beş gün içerisinde kira bedelinin ödenmemesi halinde San Francisco’da 650 California Caddesi’nde bulunan Hartford binasının 30. katı için kira sözleşmesini temerrüde düşüreceği hususunda uyardı. California Property Trust, bu hafta San Francisco İlçe Yüksek Mahkemesi’ne yapılan bir şikayette Twitter’ın bu uyarıyı dikkate almadığını söyledi.

    Kiralar bir süredir ödenmiyor

    Twitter, son haftalarda maliyetlerden tasarruf etmek için tüm global ofislerinde kira ödemesini yapmıyor. Şirket, ayrıca Musk’ın Twitter’daki ilk haftasında yaptığı charter uçuşları için 200.000 dolara yakın bir ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle davalık. Elon Musk’ın ise Twitter’ın hukuk kolunu desteklemek için SpaceX’den yarım düzeniden fazla avukat getirdiği söyleniyor.

    Musk yönetimi sürüyor

    Musk, 2022 yılının başlarında Twitter’ı devraldığından beri işgücünün yarısını işten çıkarmak ve Covid-19 yanlış bilgilendirme kurallarının uygulanmasını sonlandırma dahil maliyeti düşüren önlemlere ek olarak bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Yakın zamanda CEO koltuğunu bırakacağını söyleyen ve bu yönde bir anket paylaşan Musk, hâlâ Twitter’ın başında ve ses getiren kararlar almaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız