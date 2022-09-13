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    Apple'ın başarısız stratejisi: iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den daha kötü satıyor

    Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın ilk kez bu yıl piyasaya ürdüğü iPhone 14 Plus modeline yönelik talebin çok düşük olduğunu açıkladı.                          
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    iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den daha kötü satıyor
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    TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın son derece zayıf talep gördüğünü ve bu cihazların Apple için bir başarısızlık olduğunu söyledi.

    Kuo, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a yönelik düşük talebi, her iki modelin de satışa çıkacağı gün perakende mağazalarında stokta olacakları gerçeğine dayandırıyor. Zira iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in teslim tarihi yüksek siparişler dolayısıyla 1.5 aya kadar uzamış durumda.

    iPhone 14 Plus hayal kırıklığı mı?

    Bununla birlikte, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'e kıyasla "iyi" ön sipariş aldığı bildirildi. Apple'ın, serideki tüm cihazların sevkiyatının yaklaşık %45'ini oluşturan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltması kuvvetle muhtemel.

    iPhone 14 Plus, iPhone 13 mini'den daha kötü satıyor
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    Analiste göre, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için ön sipariş sonuçları 3. nesil iPhone SE ve iPhone 13 mini'den çok daha kötü oldu. Ayrıca Kuo, mini form faktörünün yerini alan iPhone 14 Plus'a güçlü bir talep bekleyen Apple'ın, standart iPhone modellerine yönelik ürün segmentasyon stratejisinin bu yıl başarısız olduğunu söyledi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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