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Razer yeni Blade 15 modeli ile bugün karşımıza çıktı. Yüksek özellikleri ile dikkat çeken yeni Razer Blade 15, görünüşe göre tam anlamıyla oyuncu özellikleri taşıyor. İşte Razer Blade 15'in detayları.

Razer firmasına üzücü haber 2 gün önce eklendi

Razer Blade 15, 12. Nesil Intel i9 işlemcilerle geliyor

Razer'ın yeni oyuncu bilgisayarı Razer Blade 15 tanıtıldı. 240Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelen Razer Blade 15, QHD çözünürlük sunuyor. 1 ms yanıt hızına, %100 DCI-P3 renk gamına ve 400 nit parlaklığa sahip olan bu ekran oyun oynarken sizi hiçbir anlamda geride bırakmıyor.

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Performansını Intel Core i9-12900H işlemcisinden alan yeni Razer Blade 15, 32GB DDR5 RAM bellekleri ile gücüne güç katıyor. Ekran kartı olaraksa Nvidia RTX 3070 kullanılıyor. Depolama tarafında 1TB'lık SSD cihaz içerisinde yer alırken, daha fazla depolama isteyenler için ekstra mid M.2 SSD yuvası ve microSD yuvası mevcut. Fiyatı ise tam 3.499,99 $.

Genel olarak baktığımızda yeni Razer Blade 15 performanstan ödün vermeyecek gibi duruyor. Özellikle ekranın diğer birimlerle uyumu harika. Ancak fiyat biraz üzecek gibi duruyor.

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240Hz ekranlı yeni Razer Blade 15 dizüstü bilgisayar tanıtıldı