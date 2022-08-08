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    Micron 24Gbps GDDR6X bellekleri hacimli üretime başlıyor

    GeForce RTX 4090 Ti ekran kartına özgü olacağı tahmin edilen 24Gbps GDDR6X bellekler için Micron hacimli üretime başlıyor. Yeni bellek bant genişliğini rekor seviyeye taşıyor. 
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    Nvidia
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    Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 4000 ekran kartlarını tanıtmasının arefesinde sedece kendisi için üretilen GDDR6X belleklerin de yeni nesilleri hazırlıklarını tamamladı. 24Gbps GDDR6X bellekler hacimli üretime giriyor.

    24Gbps GDDR6X bellekler

    Micron’un hazırladığı 24Gbps GDDR6X bellekler modül başına 16Gb yoğunluk barındırıyor ve 2GB VRAM paketleri olarak hazırlanıyor. 12 adet GDDR6X paketi ile 24GB kapasite elde edilirken 384-bit veri yolu kullanılıyor. Bant genişliği ise 1.1TB/s oluyor. Bu seride 512-bit veri yolu ile 1.5TB/s elde edilirken 64-bit ile de 192GB/s yakalanıyor.

    Modüller devre kartının ön yüzüne yerleştirileceği için soğutma konusu daha verimli hale getiriliyor. Elbette 24Gbps GDDR6X bellekler ilk etapta GeForce RTX 4090 Ti ekran kartlarına özgü olacak. GeForce RTX 4090 için 21Gbps hızların mümkün olacağı iddia ediliyor.

    AMD ise GDDR6 bellekleri kullanmaya devam edecek. Ortağı Samsung, GDDR6 belleklerde 24Gbps hızlara çıktığını duyurmuştu. Bu belleklerin üretiminin de önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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