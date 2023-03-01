25. saat dilimi Ay'da olabilir: İşte bilim insanlarının yeni araştırması

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da uluslararası kabul görecek bir saat dilimi oluşturma fikrini araştırdıklarını söyledi.

Önümüzdeki on yılda hem devletlerin hem de özel sektörün daha fazla Ay projesi faaliyet göstermeye başlayacak ve paylaşılan ekipman projelerinin senkronize şekilde yerinde kullanıldığından emin olmak için Dünya’nın uydusunda bir saat dilimine gereksinim duyulacak. Şu anda her Ay projesi (örneğin; NASA’nın Artemis görevi) kendi programında çalışıyor.

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Ay projeleri için bir saat dilimi gerekiyor

Uzay ajanslarının artık Ay’da uluslararası kabul görmüş ve standartlaştırılmış zaman dilimleri oluşturmaktan bahsetmesi, insanlığın kısa sürede ne kadar yol kat ettiğini gösteriyor. Birkaç yüzyıl önce uluslararası geçerli hiçbir zaman dilimi yoktu; ulaşım ve iletişim sistemleri tüm dünyaya yayılmadığından ihtiyaç da yoktu. Ancak 19. yy.’da demiryolu teknolojisinin hızla yaygınlaşması tüm bunları değiştirdi. Bununla birlikte zaman işleyiş kavramı da değişti.

Hedef diğer gezegenler

Bugün Dünya 24 saat dilimine sahip. 25.’si yakında Ay’da olabilir. Ay’da saat dilimi oluşturmanın zorluklarından biri; Ay’ın Dünya’nınkinden bağımsız kendi saat dilimine/dilimlerine sahip olup olmayacağına veya Ay’ın bölgelerinin Dünya’nın saatiyle senkronize edilip edilmeyeceğine karar vermek. Daha zor olanı, Ay’ın gezegenimize uzaklığa sebebiyle saatin Ay’da Dünya’dakinden daha hızlı işleyeceği gerçeğiyle başa çıkmak. ESA’ya göre bu zorluklar yakın zamanda alışacak ve hatta hedef diğer gezegenlerde de çalışan bir zaman sistemi oluşturmak.

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