25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor

Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun birkaç dakika önce erişime açıldı.

Epic Games bu hafta; geliştiriciliğini MorbidWare’in yaptığı, yayıncılığını ise Headup Games’in yaptığı bağımsız aksiyon oyunu The Textorcist: The Story of Ray Bibbia’yı ücretsiz olarak veriyor.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia’yı şu andan itibaren 19 Kasım, 19:00’a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphanenize ekledikten sonra tamamen sizin oluyor. 19 Kasım’dan sonra ise oyun 25 TL’ye satılacak.

Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. 19 Kasım – 26 Kasım arasında verilecek ücretsiz oyun ise Elite Dangerous ve The World Next Door oyunları ücretsiz olarak verilecek.

