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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor

    Her hafta ücretsiz olarak bir veya birkaç adet ücretsiz oyun veren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun, erişime açıldı. 19 Kasım'a kadar ücretsiz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    25 TL'lik oyun Epic Games'te ücretsiz olarak veriliyor
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    Her hafta ücretsiz oyun veya oyunlar veren Epic Games'in bu hafta verdiği ücretsiz oyun birkaç dakika önce erişime açıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Yılın en iyi oyunlarının seçildiği The Game Awards'ın adayları haftaya açıklanacak; Cyberpunk 2077 aday olamıyor"

    Epic Games bu hafta; geliştiriciliğini MorbidWare’in yaptığı, yayıncılığını ise Headup Games’in yaptığı bağımsız aksiyon oyunu The Textorcist: The Story of Ray Bibbia’yı ücretsiz olarak veriyor.

    The Textorcist: The Story of Ray Bibbia’yı şu andan itibaren 19 Kasım, 19:00’a kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kütüphanenize ekledikten sonra tamamen sizin oluyor. 19 Kasım’dan sonra ise oyun 25 TL’ye satılacak.

    Buraya tıklayarak oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz. 19 Kasım – 26 Kasım arasında verilecek ücretsiz oyun ise Elite Dangerous ve The World Next Door oyunları ücretsiz olarak verilecek.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu bilmiyorum ama henüz yenilerde "Hades" oyunu ile tanıştım. Açık ara en yüksek rating alan oyunmuş sanırım. Harbiden puanını hak ediyormuş, türü sevenlere kesinlikle tavsiye ederim. Hele ingilizcesi olanlar tam bayılacaktır, çünkü hikaye, espiriler falan da çok kalite.
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    deoks 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu anda rdr2 ile meşgulüz kusura bakmayın :D
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