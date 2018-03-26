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25MP ön kameralı Oppo F7 duyuruldu

Yapay zekanın pek çok noktasına hâkim olduğu 25MP çözünürlükte ön kameralı Oppo F7 akıllı telefon modeli resmiyet kazandı. Oppo R7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli üreticiler arasında özellikle ön kamera konusunda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bugüne kadar sadece çözünürlüğün yükseldiğini görürken artık güçlü sensör ve yapay zekâ da işin içine girmeye başladı.

Oppo F7 özellikleri ve fiyatı

Vivo’nun yapay zekâ destekli akıllı telefonundan sonra Oppo da merakla beklenen F7 modelini tanıttı. Özellikle 25MP çözünürlüğündeki ön kamera ve yapay zekâ desteği modelin dikkat çekici özellikleri.

6.23 inçlik ekranında 2280 x 1080 piksel çözünürlük sunan Oppo F7, çentikli tasarımı sayesinde 19:9 görüntü oranı sunuyor. Ekranın kasaya oranı ise yüzde 88 civarında. Kompakt kasa yapısı 7.5mm kalınlık değerine sahip.

8 çekirdekli Helio P60 yonga setinden gücünü alıyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga seti 2.0GHz seviyesine kadar çıkıyor. Mali-G72 MP3 grafik birimi ise önceki nesillere göre yüzde 70 daha iyi oyun performansı sunuyor. Barındırdığı yapay zekâ yongası Oppo R7’nin en önemli özelliklerine hayat veriyor.

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Modelin ön kısmında 25MP çözünürlüğünde Sony IMX576 sensör yer alıyor. Yapay zekâ karedeki herkesin yüzünü algılayarak gerçek zamanlı renk üretimi yapıyor ve gerçeğe en yakın özçekimi oluşturuyor. Bunu grup içerisindeki herkese uygulayabilecek kadar yetenekli.

OPPO AI adındaki bu teknoloji ayrıca kullanıcıya uyguladığı ayarları sonraki çekimlerde kullanmak için saklıyor. Vivid modu ise ortama göre yüze en iyi parlaklığı kazandırıyor. Son dönemin modası zengin gerçeklik etiketleri de unutulmamış.

Yüz tanıma özelliği ise yüzdeki önemli detaylar içeren 296 noktayı tarıyor ve güvenilir bir biyometrik doğrulama sunuyor. Arka kısımda ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut ve yapay zekâ burada da farklı nesneleri tanıyarak fotoğrafları daha kaliteli hale getiriyor.

3400mAh kapasiteli batarya yine yapay zekâ teknolojileri ile kullanım alışkanlıklarını tanıyarak en verimli şekilde şarj olabiliyor. Oppo F7 modeli 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi barındıran versiyonu 340$, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi barındıran versiyon 416$ civarında piyasaya sürülecek.

 

https://www.gizmochina.com/2018/03/26/oppo-f7-launched-with-rs-21990-pricing-brings-ai-powered-25mp-selfie-camera-and-6-23-inch-fhd-display/ Yorum Yaz
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asdf_13 1 yıl
oneplus 6
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koppa 1 yıl
Çentiğini çenttiğimin....
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carloska 1 yıl
çentiği görünce haberi okumadım diğer çentikli telefon haberleri gibi...
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tobepeople 1 yıl
5", ekran kasa oranı %90-95 olan ,çentiksiz tasarımlı, 4500-5000 mA bataryalı, Snap dragon 820 ayarında performans işlemcisi olan, 4-6 GB rami ,64-128 GB hafızası olan ,18:9 görüntü oranı yeterli, Android bir telefon üretin lan biriniz de alalım. (1500 TL'yi geçmesin) Ele de cebe de sığmıyor arkadaş, koca koca telefonlar; zaten ekran kasa oranı küçüldü ama telefonlar büyüyor, ne hikmetse...!
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TaShKaLpLi 1 yıl
Ne zaman ve nerde satiliyor bilgisi olan var mi
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OyunDelisi 1 yıl
Yok 21:9 oyuncu monitörü mü bu?
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