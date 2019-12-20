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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı

    Facebook sosyal ağının neredeyse yüzde 10’una denk gelen büyük veri sızıntısı kullanıcıların isimlerini ve telefon numaralarını şifresiz bir şekilde erişime açık hale getiriyor.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı
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    Yıllardır dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un yaşadığı veri sızıntıları artık olağan durumlardan birisi haline geldi. Milyarlarca dolar tazminat ödemesine karşın Facebook bir türlü sızıntıların önüne geçemiyor.

    Dev sızıntı

    Bu hafta ortaya çıkan yeni bir veri tabanı yaklaşık 267 milyon Facebook kullancısının kullanıcı adını, isimlerini ve telefon numaralarını şifresiz bir şekilde barındırıyor. Güvenlik araştırmacıları sızıntının kaynağını bulabilmek için çalışıyor.

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    Araştırmacılar Facebook kimliklerinin geçen yıl Facebook geliştirme araçlarının telefon numaralarına erişiminin kapatılmasının öncesinde bu sızıntının olduğunu düşünüyor zira hali hazırda telefon numaralarına erişebilen bir araç mevcut değil.

    Diğer taraftan veri sızıntısının Vietnam kaynaklı suç şebekeleri tarafından yapıldığına dair kanıtlar var. Araştırmacılar verilerin herkese açık Facebook profillerinden de elde edilmiş olabileceğini düşünüyor. Facebook henüz konu ile ilgili açıklama yapmadı ancak uzmanlar Gizlilik menüsünden paylaşım seçeneklerinin kısıtlanmasını tavsiye ediyor.



    https://www.phonearena.com/news/unsecured-database-with-data-from-267-million-facebook-users-found_id121207 Yorum Yaz
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    onuray89 1 sa. en beğenilen Galaxy.
    instagramın sahibi facebook, tıpkı whatsapp gibi. sonucu sana bırakıyorum.
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    DH Misafiri 49 dk.
    bizim kurumlarımızdan birinde böyle olmuş olsa ki oldu buralar dolar salya sümük saldırırlardı... facebook bile patlamış
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    Galaxy. 2 sa.
    Instagram varken artık Facebook'a gerek var mı ki?
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    onuray89 1 sa. Galaxy.
    instagramın sahibi facebook, tıpkı whatsapp gibi. sonucu sana bırakıyorum.
    Yanıtla +5
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    MustafaC53 2 sa.
    Bilgilerini gözükmemesini istiyen biri facebook kullanmaz zaten.
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    SEO19 2 sa.
    ananın kızlık soy adını merak edenler yaşadı ! :(
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