267 milyon Facebook kimliği internete saçıldı

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Yıllardır dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’un yaşadığı veri sızıntıları artık olağan durumlardan birisi haline geldi. Milyarlarca dolar tazminat ödemesine karşın Facebook bir türlü sızıntıların önüne geçemiyor.

Dev sızıntı

Bu hafta ortaya çıkan yeni bir veri tabanı yaklaşık 267 milyon Facebook kullancısının kullanıcı adını, isimlerini ve telefon numaralarını şifresiz bir şekilde barındırıyor. Güvenlik araştırmacıları sızıntının kaynağını bulabilmek için çalışıyor.

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Araştırmacılar Facebook kimliklerinin geçen yıl Facebook geliştirme araçlarının telefon numaralarına erişiminin kapatılmasının öncesinde bu sızıntının olduğunu düşünüyor zira hali hazırda telefon numaralarına erişebilen bir araç mevcut değil.

Diğer taraftan veri sızıntısının Vietnam kaynaklı suç şebekeleri tarafından yapıldığına dair kanıtlar var. Araştırmacılar verilerin herkese açık Facebook profillerinden de elde edilmiş olabileceğini düşünüyor. Facebook henüz konu ile ilgili açıklama yapmadı ancak uzmanlar Gizlilik menüsünden paylaşım seçeneklerinin kısıtlanmasını tavsiye ediyor.

https://www.phonearena.com/news/unsecured-database-with-data-from-267-million-facebook-users-found_id121207