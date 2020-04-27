27 Nisan koronavirüs tablosu

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Ülkemiz koronavirüs salgınının etkilerini yavaşlatmaya devam ediyor. Alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka ve ölüm sayılarında bir süredir azalma gözlemleniyor.

27 Nisan tablosu

Son 24 satte yapılan 20143 testte 2131 yeni vaka tespit edildi ve grafiklerin bir düzlüğe ulaşmaya başladığına dair umutları arttırdı. Toplamda 919 bin test yapılırken vaka sayısı da 112261 oldu.

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Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95'e geriledi ve toplam vefat sayısı 2900 oldu. Yoğun bakımda 1736 kişi yatarken entube sayısı da 882'ye geriledi. Bu değerlerde de düz bir çizgi yakalandı.

En umut verici gelişme ise 4651 iyileşen sayısı oldu ve daha da arttı. Toplam iyileşen sayısı 33791 oldu. Normale dönmenin en önemli şartı sıfır vaka ve sıfır hasta olduğu için gelişmeler sevindirici.

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