27 Nisan koronavirüs tablosu

Ülkemiz koronavirüs salgınının etkilerini yavaşlatmaya devam ediyor. Alınan sıkı tedbirler sayesinde vaka ve ölüm sayılarında bir süredir azalma gözlemleniyor.
27 Nisan tablosu
Son 24 satte yapılan 20143 testte 2131 yeni vaka tespit edildi ve grafiklerin bir düzlüğe ulaşmaya başladığına dair umutları arttırdı. Toplamda 919 bin test yapılırken vaka sayısı da 112261 oldu.
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Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95'e geriledi ve toplam vefat sayısı 2900 oldu. Yoğun bakımda 1736 kişi yatarken entube sayısı da 882'ye geriledi. Bu değerlerde de düz bir çizgi yakalandı.
En umut verici gelişme ise 4651 iyileşen sayısı oldu ve daha da arttı. Toplam iyileşen sayısı 33791 oldu. Normale dönmenin en önemli şartı sıfır vaka ve sıfır hasta olduğu için gelişmeler sevindirici.
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Test protoklu degismis midir ? Yani tekrar tekrar testler vs farkli kararla ayni hastaya mi yapiliyor ?
Iyilesenlern sayisi artmasi hasta zaten taburcu olmus ama seyri iyi olanlari evlerinde 14 gun karantina da kalinmasi yani bu 14 gunluk surecte bir sikayeti var midir diye sorulmaktadir! Yani kontrol yok ! Virus kulucka sureci artik 14 suresini de asmistir hatta tedavi edilme sureci de haftalarca da surmeye baslanmistir ... Bu baglamda, 14 gun karantina evleride anlamisiz tehlikelidir ek olarak tekrar hastaneye de gidilmiyor! Madem karantinalari bitmistir usulen tekrar saglik kontrolleri icin hastaneye cagrilmalari takibi sarttir!
CNNTurk te suan itibariyle programa katilan Mehmet Ceyhan in ifadelerine gore bu sacmaliklar net belli olmaktadir ...
Turizm sezonu AVM ler filan tam gaz destekleniyor anlasilan ... Ekonomi malum ...
Yoksa günlük 50.000 test kapasitemiz var şu anda yapabilecek.