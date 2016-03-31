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270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak

Microsoft Build 2016 etkinliğinde Windows 10'a ait yeni rakamları ve güncelleme detaylarını paylaştı. Platform yeni özelliklerle birlikte büyümeye devam ediyor.
3 yıl
4,6b
1
68
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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ABD'li yazılım devi Microsoft, Build 2016 etkinliğinin açılış konuşmasında Windows 10'a ilişkin yeni rakamları paylaştı. Geçtiğimiz yılın yaz dönemlerinde yayınlanan işletim sistemi bir yılını doldurmadan 270 Milyon kullanıcıya ulaştı. Rakamın bu seviyeye gelmesinde kuşkusuz Windows 7 ve 8'den ücretsiz geçiş yapılabilmesinin rolü de büyük.
Konferansta Windows 10'un Windows 8'e kıyasla daha hızlı şekilde yaygınlaşmasının altı çiziliyor. Şirketin açıklamasına göre yeni işletim sistemi en hızlı şekilde benimsenen Windows sürümü olmayı başarmış. Microsoft'un amacı ise Windows 10'un kullanıcı seviyesini 1 Milyara taşımak. Yönetici Terry Myerson da etkinlik sırasında yeni veya eski bilgisayara sahip olanları, ve hatta Mac bilgisayar kullanıcılarını da platforma davet etti. 
Kullanıcıların Windows 10'da 75 Milyar saatten daha fazla zaman geçirdiği ve işletim sistemine özel olarak üretilen ürün sayısının 500'ü aştığı da etkinlik sırasında dinleyenlerle paylaşıldı. Merakla beklenen ve Redstone kod adıyla bilinen büyük güncelleme ise Build 2016 sırasında "Yıl dönümü güncellemesi" olarak anıldı. Bu isimlendirme güncellemenin Windows 10'un çıkış tarihiyle benzer dönemlerde (Temmuz ayı) yayınlanacağına işaret ediyor.
Görseller ; The Verge 

http://www.theverge.com/2016/3/30/11304974/microsoft-windows-10-download-install-number-april-2016 Yorum Yaz
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catborise 3 yıl en beğenilen
neredeyse ciktigi günden beri kullaniyorum. öyle büyük bir problem yaşamadim hatta hic problem yaşamadım win 10 ile. tek sıkıntı otomatik güncelleme. onu da bir şekilde minimize edebiliyorsunuz.
bazı arkadaslarin herseyi dramatize etmesine bir anlam veremiyorum.
diger yandan win10 da büyük bir fark hissettim mi hayır. büyük bir eksiklik hissettim mi hayır...
neredeyse ciktigi günden beri kullaniyorum. öyle büyük bir problem yaşamadim hatta hic problem yaşamadım win 10 ile. tek sıkıntı otomatik güncelleme. onu da bir...
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Team McLaren 3 yıl
Ben memnunum Windows 10'dan. 8 ve 8.1'den çok daha iyi.
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Lazeran 3 yıl
Windows 10 benim gördüğüm en güvensiz ve saçma windows sürümü:
-Updateleri kapatamıyorsunuz.
-Tüm pc kullanım verileriniz microsofta gönderiliyor.
-Malware koruması saçmalığı altında tüm ekran hareketleriniz microsofta gönderiliyor.
-Log-in screen ve start menüsünde isteğimin dışı reklam gösterilmesi
-Yazım geçmişim, takvim bilgilerim, kişi listem, maillerim, yazma paternim takip ediliyor.
-Diagnostic bilgilerim gönderiliyor kapatmanın bir yolu yok.
-Telementry işine hiç girmeyeceğim bile windows sürekli microsoft sunucuları ile iletişim halinde her an veri gönderiliyor ne olduğunu bilmiyorum.
-Skype ve Outlook kişilerim microsofta gönderiliyor.
-Wi-Fi sense açık ise konum bilgim microsoft'a gönderiliyor
-Keylogger yüklü.
-Bir sürü gereksiz uygulama kendinden yüklü. (telefon xbox groove vs.)
-Temel güvenlik özellikleri eksik. (ful disk encryption)
-Windows'un aslında windows 95ten beri değişmemesi halen aynı system32 aynı cmd sistemi aynı file expolorer hiç gelişmemiş start bar ve menü. Kullanıcı deneyimi olarak sadece gereksiz özelliklerle doldu taştı hayatımıza giren gerekli ve vaz geçilmez bir özelliği yok.
-Adam akıllı driver desteği halen yok daha kötüsü profesyonel iş için kullanan bazı arkadaşlarımın makineleri istekleri dışında w10 yükseltmesi yaptılar makineleri kullanılmaz hale geldi.
-Yozlaştırılmış arayüz. 2 adet denetim masası. Sağtık her uygulamada farklı görünüyor. Bi tabletimsi bir arayüze sahip bi normal masaüstü. Hiç bir program ortak tasarım dilini taşımıyor. Hi-DPI desteğinden halen yoksun.
Kısacası bu işletim sistemi kocaman bir virüs. Bu işletim sisteminde şahsi bilgilerini ve bankacılık işlerini yapanın aklını severim.
prntscr.com/...
Windows 10 benim gördüğüm en güvensiz ve saçma windows sürümü:-Updateleri kapatamıyorsunuz.-Tüm pc kullanım verileriniz microsofta gönderiliyor.-Ma...
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DH Misafiri 2 yıl
google player gelsin..başka sorun yok.
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bkaakco 2 yıl
Yayınlanma günü 2 Ağustos olarak açıklandı.
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DoubleDragon 2 yıl bkaakco
Haydi Abbas, vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
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umut_baris 2 yıl
Şu otomatik güncelleme diye ağlayanlar kırekli nod32 kullananlar mı?

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Petegrus 2 yıl
windows 10 a sövenler nasıl oluyorda windows 7 e hızlı diyor neyin kafasında bunlar ? Senin donanım üreticin windows 10 için düzgün güncelleme yayınlamıyorsa suç windows 10 damı yani ?Hem windows 7 den sonra oyun ve performans 2 kat arttı win 10 da .Windows babamın malı değil sonuçta ben memnunum.
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Audi383848 2 yıl
Windows 10 candır.Tren biletinizi geç olmadan alın ve on numara Windows'u tadını çıkarın.

Restore geldikten sonra hep Windows 10 10 10.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben yeni bir Windows 10 yüklü bir noteboork aldım. 3 ay sonra arızalandı servise gönderdim. 20 gün servisten kaldı 21. ürünüm elime geçti. servis bilgisayara Windows 10 nu yeniden yüklemiş göndermiş. Ekranda Windows etkinleştirilmesi gerekiyor yazıyordu. Bir türlü etkinleştiremedim. Sonunda Windows 7 ultimateyi kurdum. Windows 10 a geçiş yaptım. Driverleri kurmadan kendi kurdu. ekran kartı güncellemesini yapmıyordu. ekran kartını yeniden yükledim şimdi memnunum.Bilgisayar konusunda uzman değilim sadece kullanıcıyım.
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TeknolojiveBililisim 2 yıl
270 milyon adet... anladınız siz onu win7 neyinize yetmiyordu da format atttınız veya yüklemeye gerek duydunuz :D
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igetsky 3 yıl
Eski pclerde yavas birde bende su sorun var magazadaki uygulamalarin hicbirini a amiyorum amgazda oturum dahi acamiyorum pencere gelip hemen gidiyor acilmiyor dahi hesap makinesi hava durumu vs neden boyle bi sorun cikti anlamadim surekli guncel kullaniyorum
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kadirirdem 3 yıl
şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım w 10 ile bakalım gelsin...
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FreeRun 3 yıl
Arayüzü oldukça kötü, win 7 nin aero arayüzü çok daha güzel ayrıca işlemciyi cayır cayır yakan saçma sapan bir sistem, hdd kullanımı çok yoğun sürekli birşeyler alıp veriyor microsofta, hdd üzerine kuruluysa deli ediyor, win 7 ye geri döndüm mutluyum. SSD sahipleri ve güçlü işlemcisi olanlar anlayamıyor bu durumu, win7 daha rahat ve hızlı çalışıyor uzun yıllar kullanıcam, oyun oynamak için directx 12 desteği var diye buna katlanamam.
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Lazeran 3 yıl
Windows 10 benim gördüğüm en güvensiz ve saçma windows sürümü:
-Updateleri kapatamıyorsunuz.
-Tüm pc kullanım verileriniz microsofta gönderiliyor.
-Malware koruması saçmalığı altında tüm ekran hareketleriniz microsofta gönderiliyor.
-Log-in screen ve start menüsünde isteğimin dışı reklam gösterilmesi
-Yazım geçmişim, takvim bilgilerim, kişi listem, maillerim, yazma paternim takip ediliyor.
-Diagnostic bilgilerim gönderiliyor kapatmanın bir yolu yok.
-Telementry işine hiç girmeyeceğim bile windows sürekli microsoft sunucuları ile iletişim halinde her an veri gönderiliyor ne olduğunu bilmiyorum.
-Skype ve Outlook kişilerim microsofta gönderiliyor.
-Wi-Fi sense açık ise konum bilgim microsoft'a gönderiliyor
-Keylogger yüklü.
-Bir sürü gereksiz uygulama kendinden yüklü. (telefon xbox groove vs.)
-Temel güvenlik özellikleri eksik. (ful disk encryption)
-Windows'un aslında windows 95ten beri değişmemesi halen aynı system32 aynı cmd sistemi aynı file expolorer hiç gelişmemiş start bar ve menü. Kullanıcı deneyimi olarak sadece gereksiz özelliklerle doldu taştı hayatımıza giren gerekli ve vaz geçilmez bir özelliği yok.
-Adam akıllı driver desteği halen yok daha kötüsü profesyonel iş için kullanan bazı arkadaşlarımın makineleri istekleri dışında w10 yükseltmesi yaptılar makineleri kullanılmaz hale geldi.
-Yozlaştırılmış arayüz. 2 adet denetim masası. Sağtık her uygulamada farklı görünüyor. Bi tabletimsi bir arayüze sahip bi normal masaüstü. Hiç bir program ortak tasarım dilini taşımıyor. Hi-DPI desteğinden halen yoksun.
Kısacası bu işletim sistemi kocaman bir virüs. Bu işletim sisteminde şahsi bilgilerini ve bankacılık işlerini yapanın aklını severim.
prntscr.com/...
3 Yanıt Yanıtla +6
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FRAPS_TR 3 yıl Lazeran
Dediklerinde tamamen haklısın win10 tam bir virüs, her hareketini kayıt edip sunuculara gönderiyor
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anticor 2 yıl Lazeran
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XavierPedro 3 yıl
Oyunlarda farkettiriyor, aynı pc de hem w7 hem w10 var.
Açık söyliyim özellikle bf4 te %20 performans farkı var, bana has bir durum mu diye düşünüp internete baktım, evet bu oyun w7 de çuvallıyor. 65 fps aldığım yerde 85 fps alıyorum w10 ile.
Bence w7 nin miadı doldu, hazır beleşken direnmeyin bence, sonra çok keşke dersiniz. Şu an ki halinden memnun olmayan dual os yapsın, w7 de takılsın pc de w10 beklerken.
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windows 10, microsoft ve
4 etiket daha build 2016 İşletim Sistemleri Yazılım Oğuz Avcı
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