270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak

ABD'li yazılım devi Microsoft, Build 2016 etkinliğinin açılış konuşmasında Windows 10'a ilişkin yeni rakamları paylaştı. Geçtiğimiz yılın yaz dönemlerinde yayınlanan işletim sistemi bir yılını doldurmadan 270 Milyon kullanıcıya ulaştı. Rakamın bu seviyeye gelmesinde kuşkusuz Windows 7 ve 8'den ücretsiz geçiş yapılabilmesinin rolü de büyük.
Konferansta Windows 10'un Windows 8'e kıyasla daha hızlı şekilde yaygınlaşmasının altı çiziliyor. Şirketin açıklamasına göre yeni işletim sistemi en hızlı şekilde benimsenen Windows sürümü olmayı başarmış. Microsoft'un amacı ise Windows 10'un kullanıcı seviyesini 1 Milyara taşımak. Yönetici Terry Myerson da etkinlik sırasında yeni veya eski bilgisayara sahip olanları, ve hatta Mac bilgisayar kullanıcılarını da platforma davet etti.
Kullanıcıların Windows 10'da 75 Milyar saatten daha fazla zaman geçirdiği ve işletim sistemine özel olarak üretilen ürün sayısının 500'ü aştığı da etkinlik sırasında dinleyenlerle paylaşıldı. Merakla beklenen ve Redstone kod adıyla bilinen büyük güncelleme ise Build 2016 sırasında "Yıl dönümü güncellemesi" olarak anıldı. Bu isimlendirme güncellemenin Windows 10'un çıkış tarihiyle benzer dönemlerde (Temmuz ayı) yayınlanacağına işaret ediyor.
Görseller ; The Verge
http://www.theverge.com/2016/3/30/11304974/microsoft-windows-10-download-install-number-april-2016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bazı arkadaslarin herseyi dramatize etmesine bir anlam veremiyorum.
diger yandan win10 da büyük bir fark hissettim mi hayır. büyük bir eksiklik hissettim mi hayır...
-Updateleri kapatamıyorsunuz.
-Tüm pc kullanım verileriniz microsofta gönderiliyor.
-Malware koruması saçmalığı altında tüm ekran hareketleriniz microsofta gönderiliyor.
-Log-in screen ve start menüsünde isteğimin dışı reklam gösterilmesi
-Yazım geçmişim, takvim bilgilerim, kişi listem, maillerim, yazma paternim takip ediliyor.
-Diagnostic bilgilerim gönderiliyor kapatmanın bir yolu yok.
-Telementry işine hiç girmeyeceğim bile windows sürekli microsoft sunucuları ile iletişim halinde her an veri gönderiliyor ne olduğunu bilmiyorum.
-Skype ve Outlook kişilerim microsofta gönderiliyor.
-Wi-Fi sense açık ise konum bilgim microsoft'a gönderiliyor
-Keylogger yüklü.
-Bir sürü gereksiz uygulama kendinden yüklü. (telefon xbox groove vs.)
-Temel güvenlik özellikleri eksik. (ful disk encryption)
-Windows'un aslında windows 95ten beri değişmemesi halen aynı system32 aynı cmd sistemi aynı file expolorer hiç gelişmemiş start bar ve menü. Kullanıcı deneyimi olarak sadece gereksiz özelliklerle doldu taştı hayatımıza giren gerekli ve vaz geçilmez bir özelliği yok.
-Adam akıllı driver desteği halen yok daha kötüsü profesyonel iş için kullanan bazı arkadaşlarımın makineleri istekleri dışında w10 yükseltmesi yaptılar makineleri kullanılmaz hale geldi.
-Yozlaştırılmış arayüz. 2 adet denetim masası. Sağtık her uygulamada farklı görünüyor. Bi tabletimsi bir arayüze sahip bi normal masaüstü. Hiç bir program ortak tasarım dilini taşımıyor. Hi-DPI desteğinden halen yoksun.
Kısacası bu işletim sistemi kocaman bir virüs. Bu işletim sisteminde şahsi bilgilerini ve bankacılık işlerini yapanın aklını severim.
prntscr.com/...