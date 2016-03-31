270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak

ABD'li yazılım devi Microsoft, Build 2016 etkinliğinin açılış konuşmasında Windows 10'a ilişkin yeni rakamları paylaştı. Geçtiğimiz yılın yaz dönemlerinde yayınlanan işletim sistemi bir yılını doldurmadan 270 Milyon kullanıcıya ulaştı. Rakamın bu seviyeye gelmesinde kuşkusuz Windows 7 ve 8'den ücretsiz geçiş yapılabilmesinin rolü de büyük.

Konferansta Windows 10'un Windows 8'e kıyasla daha hızlı şekilde yaygınlaşmasının altı çiziliyor. Şirketin açıklamasına göre yeni işletim sistemi en hızlı şekilde benimsenen Windows sürümü olmayı başarmış. Microsoft'un amacı ise Windows 10'un kullanıcı seviyesini 1 Milyara taşımak. Yönetici Terry Myerson da etkinlik sırasında yeni veya eski bilgisayara sahip olanları, ve hatta Mac bilgisayar kullanıcılarını da platforma davet etti.

Kullanıcıların Windows 10'da 75 Milyar saatten daha fazla zaman geçirdiği ve işletim sistemine özel olarak üretilen ürün sayısının 500'ü aştığı da etkinlik sırasında dinleyenlerle paylaşıldı. Merakla beklenen ve Redstone kod adıyla bilinen büyük güncelleme ise Build 2016 sırasında "Yıl dönümü güncellemesi" olarak anıldı. Bu isimlendirme güncellemenin Windows 10'un çıkış tarihiyle benzer dönemlerde (Temmuz ayı) yayınlanacağına işaret ediyor.

Görseller ; The Verge

http://www.theverge.com/2016/3/30/11304974/microsoft-windows-10-download-install-number-april-2016