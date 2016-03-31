Skype'a HoloLens ve Cortana desteği ekleniyor

Popüler iletişim yazılımlarından birisi olan Skype görüntülü aramalarda oldukça sık kullanılıyor. Geliştirici Microsoft yazılımını diğer ürünleriyle bütünleştiren yeni planını açıkladı.

Bu planın ilk kısmı Skype'ın HoloLens desteği. Bu destek sayesinde uygulamayı artık arttırılmış gerçeklik kaskı ile birlikte kullanmak mümkün olacak. Bu da kafanızda bir kask varken eller serbest şekilde görüntülü konuşmalar yapabileceğiniz anlamına geliyor. Desteğin tüm detayları henüz açıklanmasa da grup konuşmalarında da kaskın önemli bir rol alması bekleniyor.

Skype'ın bütünleşeceği bir diğer Microsoft ürünü ise Cortana olacak. Yapay zekaya sahip dijital asistanımız Windows'un yanı sıra iOS ve Android platformlarında da boy gösterirken bu kez de uygulamaların içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Yazılım içerisine eklenen destek botları kullanıcıların hangi şirket veya servis ile ilgili bilgi almak istediğini tahmin ederek yardımcı olmaya çalışacak. Kullanıcıya yeterli destek sunulamazsa Cortana botları kullanıcıları müşteri hizmetlerine yönlendirecek.

http://www.engadget.com/2016/03/30/skype-gets-hololens-support-and-cortana/