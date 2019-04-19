29 TL değerindeki Transistor, Epic Store'da ücretsiz oldu

PC oyunculuğunun son zamanlardaki yeni gözde marketi olan Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına devam ediyor. Şimdi de bilim kurgu temalı aksiyon rol yapma oyunu Transistor kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Transistor'un normal satış fiyatı Steam ve Epic Games Store'da 29 TL'ydi.
Bilim kurgu temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Transistor; hikayesi, oynanışı ve farklı sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Oyunda Red isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Ünlü bir şarkıcı olan Red, Transistor isimli kılıç benzeri bir silahı bulmasının ardından sesini kaybediyor. Red'in sesi; silahı bulduğu ölü adamın bilinci ve sesiyle birlikte artık Transistor'un içinde zapt edilmiş durumda. Red şimdi Transistor'u kullanarak bu işin sırrını çözmeye çalışacak ve beklenmedik gizemli olaylarla mücadele edecek.
Supergiant Games tarafından geliştirilen Transistor, 2014 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Oyunun incelemeleri ve yorumlarına baktığımızda epey olumlu tepkilerin olduğunu görüyoruz. Epic Games Store yine oyuncuları sevindirecek bir hamle yapmış.
Transistor'u hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 2 Mayıs'a kadar kadar devam edecek. Epic Games Store'un bir sonraki ücretsiz oyunu ise World of Goo olacak.
Oyunun tanıtım yazısı:
Bastion'ın yaratıcılarının yeni oyunu olan Transistor, kaynağı bilinmeyen benzersiz bir silah kullanarak fütürist yapılara sahip etkileyici bir şehirde savaşacağınız, bilim kurgu temalı bir aksiyon rol yapma oyunudur. Transistor, düşünmeye zorlayan stratejik planlamayı hızlı aksiyon deneyimiyle kusursuz şekilde birleştirerek oyuna etkileşimli bir yapı ve sizi oyunun atmosferine çeken zengin bir anlatım katıyor. Maceranız boyunca Transistor'ın önceki sahiplerini arayacak ve bu silahın gizemlerini adım adım çözeceksiniz.
Önemli Özellikler
- Bastion'ı yaratan ekipten yepyeni bir dünya
- Mümkün olan binlerce Function (İşlev) fonksiyonunu kullanarak güçlü silahınız Transistor'ı yapılandırın
- Güçlü stratejik planlama modu ile birleştirilmiş aksiyon dolu gerçek zamanlı dövüşler
- 1080p çözünürlüğe sahip, canlı, el ile hazırlanmış çizimler
- Orijinal oyun müzikleri aksiyon sahneleri ilerledikçe dinamik olarak değişiyor
- Saatler uzunluğunda etkileşimli seslendirme, derin ve sizi oyunun atmosferine çeken bir hikaye yaratıyor
- "Recursion" (Tekrarlama) özelliği, hikaye bittikten sonra yeni dövüş seçenekleri ve yeni Function (İşlev) kombinasyonları sunuyor
- PC'ye uygun şekilde hazırlanmış tamamen özelleştirilebilir kontroller
Bilim kurgu temalı bir aksiyon rol yapma oyunu olan Transistor; hikayesi, oynanışı ve farklı sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. Oyunda Red isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Ünlü bir şarkıcı olan Red, Transistor isimli kılıç benzeri bir silahı bulmasının ardından sesini kaybediyor. Red'in sesi; silahı bulduğu ölü adamın bilinci ve sesiyle birlikte artık Transistor'un içinde zapt edilmiş durumda. Red şimdi Transistor'u kullanarak bu işin sırrını çözmeye çalışacak ve beklenmedik gizemli olaylarla mücadele edecek.
Supergiant Games tarafından geliştirilen Transistor, 2014 yılında çıkışını gerçekleştirmişti. Oyunun incelemeleri ve yorumlarına baktığımızda epey olumlu tepkilerin olduğunu görüyoruz. Epic Games Store yine oyuncuları sevindirecek bir hamle yapmış.
Transistor'u hemen şimdi Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 2 Mayıs'a kadar kadar devam edecek. Epic Games Store'un bir sonraki ücretsiz oyunu ise World of Goo olacak.
Oyunun tanıtım yazısı:
Bastion'ın yaratıcılarının yeni oyunu olan Transistor, kaynağı bilinmeyen benzersiz bir silah kullanarak fütürist yapılara sahip etkileyici bir şehirde savaşacağınız, bilim kurgu temalı bir aksiyon rol yapma oyunudur. Transistor, düşünmeye zorlayan stratejik planlamayı hızlı aksiyon deneyimiyle kusursuz şekilde birleştirerek oyuna etkileşimli bir yapı ve sizi oyunun atmosferine çeken zengin bir anlatım katıyor. Maceranız boyunca Transistor'ın önceki sahiplerini arayacak ve bu silahın gizemlerini adım adım çözeceksiniz.
Önemli Özellikler
- Bastion'ı yaratan ekipten yepyeni bir dünya
- Mümkün olan binlerce Function (İşlev) fonksiyonunu kullanarak güçlü silahınız Transistor'ı yapılandırın
- Güçlü stratejik planlama modu ile birleştirilmiş aksiyon dolu gerçek zamanlı dövüşler
- 1080p çözünürlüğe sahip, canlı, el ile hazırlanmış çizimler
- Orijinal oyun müzikleri aksiyon sahneleri ilerledikçe dinamik olarak değişiyor
- Saatler uzunluğunda etkileşimli seslendirme, derin ve sizi oyunun atmosferine çeken bir hikaye yaratıyor
- "Recursion" (Tekrarlama) özelliği, hikaye bittikten sonra yeni dövüş seçenekleri ve yeni Function (İşlev) kombinasyonları sunuyor
- PC'ye uygun şekilde hazırlanmış tamamen özelleştirilebilir kontroller
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şimdide epic game mi indirecem şimdilik bu kalsın
Edit: Epic Launcher'ı yeniden başlatmak gerekiyormuş, ilginç ama beleş içerik :D
Edit 2: Ya hu arkadaş ne oyunmuş! O son nasıl muhteşem öyle, bu oyunlar yüzünden iyice sulugöz olmaya başladım, ağlattı cidden. Müzikler olsun, oyun dinamikleri olsun şahane. Steam'den ve tekrar alabilirsem Epic'ten yine alacağım parasıyla. Supergiant Games muhteşem iş çıkarmış.