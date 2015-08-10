2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı

Haber Editörü
Xiaomi'nin onmilyonlarca satan ve akıllı telefon pazarında en büyük silahı haline gelen Redmi serisi, pazardaki hakimiyetini yeni bir akıllı telefonla devam ettiriyor. Hindistan'da yapılan lansmanda Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı.
Redmi 2 çizgisini devam ettiren telefonda 4.7 inçlik 720p çözünürlükte IGZO panel yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modelde farklı olarak 1 yerine 2GB RAM ve 8GB yerine 16GB depolama kapasitesi bulunuyor.
Hindistan için biraz daha imtiyazlı hale getirilen Redmi 2 Prime modelinde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Modelin dikkat çekici tarafı Hindistan'da üretiliyor olması.
Uzun süredir üretimi Hindistan'a kaydırmak için çalışmalar yapan Xiaomi, ilk meyvesini Redmi 2 Prime ile verdi. Elbette tamamen yerli bir üretimden bahsetmiyoruz. Bileşenlerin pek çoğu Çin'den üretilerek geliyor ve Hindistan'daki tesislerde birleştiriliyor. Ancak bu sayede vergilendirme düşüyor ve alım gücü düşük olan tüketiciye imkan tanınmış oluyor. Redmi 2 Prime modeli 109$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2-Prime-is-official-with-twice-the-memory-still-hovering-around-100_id72459 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tr.aliexpress.com/...
hangisi alınır arkadaşlar.alternatif olarak htc one mini 2 düşünüyorum.
Elemanların keyifleri yerinde burada niye uğraşsınlar ki.
Zaten ek vergi ve ek kayıt vergisi yüzünden yabancı telefon satışları patlamış diye bir haber vardı televizyonda.
Kısaca millet yerli diye çıkan markaları sevmiyor.
Haksızda sayılmazlar.
Yanınada 10400mha istasyon aldınmı..deyme keyfine...Ödediğimiz verginin haddi hesabı yok...