2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı

Xiaomi'nin onmilyonlarca satan ve akıllı telefon pazarında en büyük silahı haline gelen Redmi serisi, pazardaki hakimiyetini yeni bir akıllı telefonla devam ettiriyor. Hindistan'da yapılan lansmanda Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı.





Redmi 2 çizgisini devam ettiren telefonda 4.7 inçlik 720p çözünürlükte IGZO panel yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modelde farklı olarak 1 yerine 2GB RAM ve 8GB yerine 16GB depolama kapasitesi bulunuyor.





Hindistan için biraz daha imtiyazlı hale getirilen Redmi 2 Prime modelinde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Modelin dikkat çekici tarafı Hindistan'da üretiliyor olması.





Uzun süredir üretimi Hindistan'a kaydırmak için çalışmalar yapan Xiaomi, ilk meyvesini Redmi 2 Prime ile verdi. Elbette tamamen yerli bir üretimden bahsetmiyoruz. Bileşenlerin pek çoğu Çin'den üretilerek geliyor ve Hindistan'daki tesislerde birleştiriliyor. Ancak bu sayede vergilendirme düşüyor ve alım gücü düşük olan tüketiciye imkan tanınmış oluyor. Redmi 2 Prime modeli 109$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2-Prime-is-official-with-twice-the-memory-still-hovering-around-100_id72459