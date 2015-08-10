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2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı

Xiaomi'nin onmilyonlarca satan ve akıllı telefon pazarında en büyük silahı haline gelen Redmi serisi, pazardaki hakimiyetini yeni bir akıllı telefonla devam ettiriyor. Hindistan'da yapılan lansmanda Xiaomi Redmi 2 Prime resmiyet kazandı.

Redmi 2 çizgisini devam ettiren telefonda 4.7 inçlik 720p çözünürlükte IGZO panel yer alıyor. 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetinden gücünü alan modelde farklı olarak 1 yerine 2GB RAM ve 8GB yerine 16GB depolama kapasitesi bulunuyor. 

Hindistan için biraz daha imtiyazlı hale getirilen Redmi 2 Prime modelinde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler yer alıyor. Modelin dikkat çekici tarafı Hindistan'da üretiliyor olması. 

Uzun süredir üretimi Hindistan'a kaydırmak için çalışmalar yapan Xiaomi, ilk meyvesini Redmi 2 Prime ile verdi. Elbette tamamen yerli bir üretimden bahsetmiyoruz. Bileşenlerin pek çoğu Çin'den üretilerek geliyor ve Hindistan'daki tesislerde birleştiriliyor. Ancak bu sayede vergilendirme düşüyor ve alım gücü düşük olan tüketiciye imkan tanınmış oluyor. Redmi 2 Prime modeli 109$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Redmi-2-Prime-is-official-with-twice-the-memory-still-hovering-around-100_id72459 Yorum Yaz
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müstakbel engineer 4 yıl
tutmaz
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cepAnkara 4 yıl
500 e satılsa kapış kapış gider Türkiye de ama satacak babayiğit lazım
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rainmanstern 4 yıl
tr.aliexpress.com/...

tr.aliexpress.com/...

hangisi alınır arkadaşlar.alternatif olarak htc one mini 2 düşünüyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
2200 mAh ın neyi varmış ? Gayet yeterli, snapdragon 410, 4.7 inç 720P ekran. Rahat 2 günü görür cihaz.
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kadirirdem 4 yıl
bu fiyat tr de en iyi ihtimalle 500 tl :( cihaz iyiymiş s615 olsa daha iyi olurmuş ama yinede gideri var...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Çok uygun fiyatlı fakat buraya gelmeyeğini bilmeyen yok .
Elemanların keyifleri yerinde burada niye uğraşsınlar ki.
Zaten ek vergi ve ek kayıt vergisi yüzünden yabancı telefon satışları patlamış diye bir haber vardı televizyonda.
Kısaca millet yerli diye çıkan markaları sevmiyor.
Haksızda sayılmazlar.
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DntRx 4 yıl
Birde orta segmente bi note cihaz koysalar keske. S615li. Mi note pro cok pahali. Buda giris seviyesi bir cihaz.
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DntRx 4 yıl
Birde orta segmente bi note cihaz koysalar keske. S615li. Mi note pro cok pahali. Buda giris seviyesi bir cihaz.
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Snnrvp 4 yıl
Bu tür telefonları görüp vergiden yana sitem etmemek elde değil.. Yazık.. :)
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emre1393 4 yıl
iyi de bu cihaz nisandan beri çinde 128 dolara satılıyor, hindistan pazarına girerken prime demişler ve 110 dolara satacaklar. bendeki cihazın aynısı, belki şebeke için 4g bandı eklemişlerdir b1 b3 b7 ve b20 gibi.
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muccos 4 yıl
Şuna bak adamlarda neredeyse beleşe satılıyor.Bize gelse 700-800
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alemburda34 4 yıl
Yuh fiyata bak al bir kaç tane kullan. Bu fiyata 2200 mAh bile görmezlikten gelinir.
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selahattın ısık 4 yıl alemburda34
alemburda34

Yuh fiyata bak al bir kaç tane kullan. Bu fiyata 2200 mAh bile görmezlikten gelinir.

Yanınada 10400mha istasyon aldınmı..deyme keyfine...Ödediğimiz verginin haddi hesabı yok...
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