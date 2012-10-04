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2K Games, yeni NBA 2K13 oyununu Android ve iOS için resmen yayınladı

6 yıl
4,2b
1
18
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2K Games, 2005'ten beri dağıtımcılığını üstlendiği Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K serisinin son sürümünü iki gün önce bilgisayar ve konsollar için piyasaya sürmüştü. En başarılı NBA video oyun simülasyonlarından biri olan yapımın geçtiğimiz ay resmiyet kazanan Android ve iOS versiyonları platformların resmi uygulama mağazalarındaki yerini aldı. NBA 2K motorunun kullanıldığı NBA 2K13, yeni tek parmakla kontrol sistemi ve iyileştirilmiş grafikleriyle mobil oyunculara en iyi NBA tecrübesini yaşatma vaadiyle çıkışını yaptı.
Dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilen iki farklı kontrol sisteminden birini tercih ederek yeni grafik ve animasyonlarıyla NBA 2K13'ü en güncel oyuncu ve takımlarla oynamaya başlayabilirsiniz. Kobe Bryant'ın 2006'daki Toronto Raptors - Los Angeles Lakers karşılaşmasındaki 81 puanlık performansı gibi NBA tarihinin unutulmaz oyunlarını tekrar yaşayabileceğiniz yapımda, birden fazla NBA sezonunda mücadele edebilecek. Oyun, Kevin Harlan ile Clark Kellogg'un yorumlarıyla desteklediği televizyon tarzındaki bir oynanış biçimine beraberinde getirecek. 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve iOS 5.0 ve üstü işletim sistemi versiyonlarının yüklü olduğu cihazlara kurulabilen NBA 2K13, Android'de 632MB, iOS'ta ise; 1.09GB'lık bir hafızaya ihtiyaç duyuyor. iPhone 3GS/4/4S/5, iPad, iPod Touch 3/4/5. nesil ile Nexus 7, Galaxy Nexus ve diğer Android'li tabletler desteklenirken Galaxy S2 ve Evo 4G gibi modellerin şuan için desteklemediğini ve ayrıca bazı aygıtlarda düzgün bir şekilde çalıştırılamadığını belirtelim. 7.99$ değerindeki 2K Games'in gerçek takım ve oyunculara sahip özel yapımcılığını Jay-Z'nin üstlendiği en yeni NBA simülasyonunu Google Play Store ve Apple App Store üzerinden satın alabilirsiniz.

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Puzzles 6 yıl en beğenilen
Galaxy S2 ve Evo 4G gibi modellerin şuan için desteklemediğini ve ayrıca bazı aygıtlarda düzgün bir şekilde çalıştırılamadığını belirtelim.


Mantıksız ve saçma bir durum olmuş. Zira çok tercih edilen telefonlar...
Galaxy S2 ve Evo 4G gibi modellerin şuan için desteklemediğini ve ayrıca bazı aygıtlarda düzgün bir şekilde çalıştırılamadığını belirtelim....
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Arkadaş s2 desteklenmeyen oyunu niye çıkarıyorlar acaba oyunun boyutu 1gb küçuk ekranlı telefonda desteklese nolur ki ne kadar zevk verir ama allahtan iphone sahibiyim böyle saçma seylerle uğraşmıyorum
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eternity 6 yıl
Androidi kötüleyen subminal msj var dicemde açık açık yazmışlar..
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fatihburak95 6 yıl
İste elmanın farkı...apptore da desteklememe gibi bir olay yok ;)
Ama anfroiddeki gibi istediğin oyunu indirip oynamak da yok tabii ki:(
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Vasto Lorde 6 yıl fatihburak95
fatihburak95
İste elmanın farkı...apptore da desteklememe gibi bir olay yok ;)
Ama anfroiddeki gibi istediğin oyunu indirip oynamak da yok tabii ki:(

Jb

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Bilal Akgündüz 6 yıl
DH Misafiri
oyun android 4.0 dan aşağısını desteklemiyor.galaxy S2 android 4 güncellemesini alınca destekler.O yüzden şu an için desteklemiyor yazmışlar

Galaxy S2 aylardır Ice Cream Sandwich sürümüyle kullanılıyor.
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4EvaMaSTeR 6 yıl
umarım bizde bir şekilde oynayabiliriz
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DH Misafiri 6 yıl
oyun android 4.0 dan aşağısını desteklemiyor.galaxy S2 android 4 güncellemesini alınca destekler.O yüzden şu an için desteklemiyor yazmışlar
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murdocklawless 6 yıl
beyler s2 için şu an desteklemiyorlar yazılmış, yani gelecekte gelir o destek. optimize ederler bir iki güncelleme ile s2 de de oynanır.
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terekeme_1903 6 yıl
Hani bada için yok mu
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multiTYRT 6 yıl terekeme_1903
terekeme_1903

Hani bada için yok mu :D







Keşke hocam keşke
badaya oyun bile çıkmıyor adam gibi
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stranger07 6 yıl
Acaba S2'ye destek vermemesindeki mantık nedir?
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memoseler 6 yıl
S2 kullanıcısıyım ve çok üzüldüm oynayamayacağıma :(
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Amedra 6 yıl
S2 gerçekten bu konuda büyük darbe yedi.
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