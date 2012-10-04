2K Games, yeni NBA 2K13 oyununu Android ve iOS için resmen yayınladı





2K Games, 2005'ten beri dağıtımcılığını üstlendiği Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K serisinin son sürümünü iki gün önce bilgisayar ve konsollar için piyasaya sürmüştü. En başarılı NBA video oyun simülasyonlarından biri olan yapımın geçtiğimiz ay resmiyet kazanan Android ve iOS versiyonları platformların resmi uygulama mağazalarındaki yerini aldı. NBA 2K motorunun kullanıldığı NBA 2K13, yeni tek parmakla kontrol sistemi ve iyileştirilmiş grafikleriyle mobil oyunculara en iyi NBA tecrübesini yaşatma vaadiyle çıkışını yaptı.

Dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilen iki farklı kontrol sisteminden birini tercih ederek yeni grafik ve animasyonlarıyla NBA 2K13'ü en güncel oyuncu ve takımlarla oynamaya başlayabilirsiniz. Kobe Bryant'ın 2006'daki Toronto Raptors - Los Angeles Lakers karşılaşmasındaki 81 puanlık performansı gibi NBA tarihinin unutulmaz oyunlarını tekrar yaşayabileceğiniz yapımda, birden fazla NBA sezonunda mücadele edebilecek. Oyun, Kevin Harlan ile Clark Kellogg'un yorumlarıyla desteklediği televizyon tarzındaki bir oynanış biçimine beraberinde getirecek.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich ve iOS 5.0 ve üstü işletim sistemi versiyonlarının yüklü olduğu cihazlara kurulabilen NBA 2K13, Android'de 632MB, iOS'ta ise; 1.09GB'lık bir hafızaya ihtiyaç duyuyor. iPhone 3GS/4/4S/5, iPad, iPod Touch 3/4/5. nesil ile Nexus 7, Galaxy Nexus ve diğer Android'li tabletler desteklenirken Galaxy S2 ve Evo 4G gibi modellerin şuan için desteklemediğini ve ayrıca bazı aygıtlarda düzgün bir şekilde çalıştırılamadığını belirtelim. 7.99$ değerindeki 2K Games'in gerçek takım ve oyunculara sahip özel yapımcılığını Jay-Z'nin üstlendiği en yeni NBA simülasyonunu Google Play Store ve Apple App Store üzerinden satın alabilirsiniz.