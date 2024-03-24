3 Body Problem dizisi Çin'de tepki topladı

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici dizilerden biri olan 3 Body Problem, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak diziyi izleyen herkesin izledikleri şeyden memnun kaldığı söylenemez. Özellikle Çinli izleyiciler bu uyarlamadan epey rahatsız olmuş görünüyor.

Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, bu ödüllü romanı ekrana taşırken bazı önemli değişiklikler yapıyor. Batıda diziye gelen eleştiriler genelde bu değişikliklere ve işin politik doğruculuk kısmına odaklanırken, Çin'deki eleştiriler daha çok Çin Kültür Devrimi'nin dizideki tasviri üzerinde yoğunlaşıyor.

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3 Body Problem, Çin Yapımı Versiyonu ile Kıyaslanıyor

Özellikle dizinin daha ilk sahnesinde Kültür Devrimi sırasında gerçekleşen acımasız bir infazın gösterilmesi, Çinli izleyicileri rahatsız etmiş görünüyor. En azından sosyal medyadaki tepkiler buna işaret ediyor. Çin'in sosyal medya platformlarında sıkça dile getirilen bir diğer görüş de 2023 yılında yayınlanan Çin yapımı versiyonun daha iyi olduğu. Three-Body (San ti) adını taşıyan 30 bölümlük Çin yapımı bu dizi, kitapların daha sadık ve daha iyi bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor.

Çinli izleyiciler dizinin Kültür Devrimi'ni gösterme şeklinden rahatsız olsa da aslında Liu Cixin'in romanı da bu döneme benzer şekilde yaklaşıyor. Hatta Liu Cixin'in de kitabında bu infaz sahnesini en başına koymak istediği, ancak Çin'de sansüre takılmaması için editörü tarafından bu sahneyi kitabın ortalarına almaya ikna edildiği biliniyor. Nitekim kitabın İngilizce versiyonu yayınlanırken, bu sahne yazarın izniyle yine en başa alınmıştı.

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