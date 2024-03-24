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    3 Body Problem dizisi Çin'de tepki topladı

    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşan 3 Body Problem, Çin'de izleyicilerden tepki topladı. Dizinin hikâyede yaptığı değişiklikler ve Çin Kültür Devrimi'ni yansıtma şekli eleştiriliyor.
    3 Body Problem, Çin'de tepki topladı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici dizilerden biri olan 3 Body Problem, 21 Mart'ta izleyici ile buluştu. Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Ancak diziyi izleyen herkesin izledikleri şeyden memnun kaldığı söylenemez. Özellikle Çinli izleyiciler bu uyarlamadan epey rahatsız olmuş görünüyor.

    Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, bu ödüllü romanı ekrana taşırken bazı önemli değişiklikler yapıyor. Batıda diziye gelen eleştiriler genelde bu değişikliklere ve işin politik doğruculuk kısmına odaklanırken, Çin'deki eleştiriler daha çok Çin Kültür Devrimi'nin dizideki tasviri üzerinde yoğunlaşıyor.

    3 Body Problem, Çin Yapımı Versiyonu ile Kıyaslanıyor

    Özellikle dizinin daha ilk sahnesinde Kültür Devrimi sırasında gerçekleşen acımasız bir infazın gösterilmesi, Çinli izleyicileri rahatsız etmiş görünüyor. En azından sosyal medyadaki tepkiler buna işaret ediyor. Çin'in sosyal medya platformlarında sıkça dile getirilen bir diğer görüş de 2023 yılında yayınlanan Çin yapımı versiyonun daha iyi olduğu. Three-Body (San ti) adını taşıyan 30 bölümlük Çin yapımı bu dizi, kitapların daha sadık ve daha iyi bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor.

    Çinli izleyiciler dizinin Kültür Devrimi'ni gösterme şeklinden rahatsız olsa da aslında Liu Cixin'in romanı da bu döneme benzer şekilde yaklaşıyor. Hatta Liu Cixin'in de kitabında bu infaz sahnesini en başına koymak istediği, ancak Çin'de sansüre takılmaması için editörü tarafından bu sahneyi kitabın ortalarına almaya ikna edildiği biliniyor. Nitekim kitabın İngilizce versiyonu yayınlanırken, bu sahne yazarın izniyle yine en başa alınmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 7 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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