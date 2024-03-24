3 Body Problem dizisi Çin'de tepki topladı

Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi) adlı bilim-kurgu romanından uyarlanan dizi, bu ödüllü romanı ekrana taşırken bazı önemli değişiklikler yapıyor. Batıda diziye gelen eleştiriler genelde bu değişikliklere ve işin politik doğruculuk kısmına odaklanırken, Çin'deki eleştiriler daha çok Çin Kültür Devrimi'nin dizideki tasviri üzerinde yoğunlaşıyor.
3 Body Problem, Çin Yapımı Versiyonu ile Kıyaslanıyor
Özellikle dizinin daha ilk sahnesinde Kültür Devrimi sırasında gerçekleşen acımasız bir infazın gösterilmesi, Çinli izleyicileri rahatsız etmiş görünüyor. En azından sosyal medyadaki tepkiler buna işaret ediyor. Çin'in sosyal medya platformlarında sıkça dile getirilen bir diğer görüş de 2023 yılında yayınlanan Çin yapımı versiyonun daha iyi olduğu. Three-Body (San ti) adını taşıyan 30 bölümlük Çin yapımı bu dizi, kitapların daha sadık ve daha iyi bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor.
Çinli izleyiciler dizinin Kültür Devrimi'ni gösterme şeklinden rahatsız olsa da aslında Liu Cixin'in romanı da bu döneme benzer şekilde yaklaşıyor. Hatta Liu Cixin'in de kitabında bu infaz sahnesini en başına koymak istediği, ancak Çin'de sansüre takılmaması için editörü tarafından bu sahneyi kitabın ortalarına almaya ikna edildiği biliniyor. Nitekim kitabın İngilizce versiyonu yayınlanırken, bu sahne yazarın izniyle yine en başa alınmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...