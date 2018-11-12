Apple'ın Face ID bileşen tedarikçisi Finisar, 3.2 milyar dolara satın alınıyor

Apple, iPhone X'da TrueDepth kamera sistemi sunmasının ardından Face ID gibi özelliklerin arkasındaki bu teknoloji için gerekli bileşenleri sağlayacak tedarikçiler stratejik önem kazanmıştı. Cupertinolu şirkete Face ID sistemi için bileşen tedarik eden Finisar adlı şirket, bir başka üretici tarafından satın alınıyor.

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Optik sistem üreticisi II-VI Incorporated, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Finisar'ın yaklaşık 3.2 milyar dolar karşılığında satın alınmasıyla ilgili olarak iki şirket arasında gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Söz konusu satın alma işleminin Apple için Face ID bileşenlerinin tedariği konusunda ne anlam ifade edeceği ise henüz bilinmiyor.

Finisar'ın mevcut anlaşmaları ne olacak?

II-VI Incorporated'ın bileşen fiyatlarını artırıp artırmayacağı veya Finisar'ın mevcut anlaşmalarına sadık kalıp kalmayacağı şu an için netleşmiş değil. Finisar hissedarları anlaşmadan sonra komine şirketin yaklaşık yüzde 31'ine sahip olacaklar. Satın alma sürecinin 2019'un ortasında tamamlanması bekleniyor.

https://www.ii-vi.com/news/ii-vi-incorporated-to-acquire-finisar-creating-transformative-strategic-combination-with-leading-positions-in-photonics-and-compound-semiconductors/