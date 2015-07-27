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3. jenerasyon Moto G'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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3. jenerasyon Moto G'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
 
Motorolanın yeni modeli Moto G (2015)'in yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Ancak duyurudan önce bazı önemli sızıntılar ortaya çıktı. 3. Jenerasyon Moto G modeline ait görüntüler Brezilya'daki bir perakende mağazasının hesabından yayınlandı. Olayın ardından bir çok kullanıcı görüntüleri indirirken mağaza yetkilileri de kısa bir süre sonra görüntüleri kaldırdı.
Moto G (2015) modelinin kutusunun ve içeriğinin gösterildiği fotoğraflar ayrıca cihazın teknik özelliklerine de ışık tutuyor. Ortaya çıkan görüntülerin daha önce bu bağlantıda paylaştığımız görüntüler ile birebir uyuştuğunu görüyoruz. Kutu içeriğinde telefonun yanında 2 adet renkli kılıfın çıkması ise ilgi çekici bir detay.
Bunun dışında ön yüzeyde özelliklerin yazılı olduğu jelatinde cihazın suya dayanıklılığı gösteren IPX7 sertifikası, çift sim kart desteği ve TV özelliği gösteriliyor. Üreticilerin zaman zaman Brezilya'da sıkça kullanılan TV özelliğini yalnızca bu bölge için eklediğine şahit oluyoruz. Muhtemelen Moto G (2015)'nin global anlamda satışa çıkacak modeli de TV özelliğine sahip olmayacak.
Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Gorilla Glass ile korunan HD çözünürlükte 5 inç ekran, Snapdragon 410 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 16 GB depolama alanı göze çarpıyor. RAM miktarı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak daha önce  modelin  2 GB bellek / 16 GB depolama ve 1 GB bellek / 8 GB depolama şeklinde 2 farklı varyasyona sahip olacağı gündeme gelmişti. 3. Jenerasyon Moto G'nin resmiyete kavuşması ile birlikte net bilgileri donanimhaber.com'da bulabileceksiniz. 

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Vinewood 4 yıl en beğenilen
1.ci nesil moto g efsane aletti , çivi çakmışlığım var o cihazla .
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wolfestein 4 yıl
8/16gb değil de 16/32gb seçenekli gelse.
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mkyb 4 yıl
Hala 1 GB ramli Android telefon üretiyorlar.
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kadirirdem 4 yıl
1 gb ve 8 gb depolama olan model alınmaz zaten tr yede gelmicek yine....
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aceleciburak 4 yıl
Vinewood
1.ci nesil moto g efsane aletti , çivi çakmışlığım var o cihazla .

aynen katılıyorum babam için almıştım uzun bir süre kullandım 629 TL ye efsane cihaz idi tek eksiği 5.1 yada Android M olacak ikisinden biri gelir ise uzun seneler o cihaz gider
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aceleciburak 4 yıl
Lenovo'dan Türkiye pazarında mobil tarafta hizmet beklemeyin geçen Twitter üzerinden sordum Motorola cihazları resmi kanaldan getirmeyi planlıyormusunuz diye ... matbu hazır cevap geldi uzun bir süre lenovo markalı cihazlar ülkemizde olacak dendi ...

Lenovo satabiliyorsa satsın ülkede bu cihazları açıkçası mağazama gelen tüm lenovo cihazları satılmadığı için diğer mağazalara transfer ettim.

Lenovo Yetkilileri bu yazıları mutlaka okuyorlardır Teleservis 2014 te İlk Moto G yi kendisi getirdi milletin tadı damağında kaldı 629 Tl ye bulsa hala alacak olan var ama Lenovo nun umrunda değil.

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a_y_k_u_t 4 yıl
Türkiyeye gelme ihtimali var mı ??
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*siteci* 4 yıl
Snapdragon 410'un 1.4 ghz'lik modelini kullanmaları iyi olmuş. Keşke ülkemize gelse ilk Moto G gibi.
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Vinewood 4 yıl en beğenilen
1.ci nesil moto g efsane aletti , çivi çakmışlığım var o cihazla .
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