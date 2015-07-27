3. jenerasyon Moto G'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Motorolanın yeni modeli Moto G (2015)'in yarın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Ancak duyurudan önce bazı önemli sızıntılar ortaya çıktı. 3. Jenerasyon Moto G modeline ait görüntüler Brezilya'daki bir perakende mağazasının hesabından yayınlandı. Olayın ardından bir çok kullanıcı görüntüleri indirirken mağaza yetkilileri de kısa bir süre sonra görüntüleri kaldırdı.

Moto G (2015) modelinin kutusunun ve içeriğinin gösterildiği fotoğraflar ayrıca cihazın teknik özelliklerine de ışık tutuyor. Ortaya çıkan görüntülerin daha önce bu bağlantıda paylaştığımız görüntüler ile birebir uyuştuğunu görüyoruz. Kutu içeriğinde telefonun yanında 2 adet renkli kılıfın çıkması ise ilgi çekici bir detay.

Bunun dışında ön yüzeyde özelliklerin yazılı olduğu jelatinde cihazın suya dayanıklılığı gösteren IPX7 sertifikası, çift sim kart desteği ve TV özelliği gösteriliyor. Üreticilerin zaman zaman Brezilya'da sıkça kullanılan TV özelliğini yalnızca bu bölge için eklediğine şahit oluyoruz. Muhtemelen Moto G (2015)'nin global anlamda satışa çıkacak modeli de TV özelliğine sahip olmayacak.

Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Gorilla Glass ile korunan HD çözünürlükte 5 inç ekran, Snapdragon 410 çipset, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, 16 GB depolama alanı göze çarpıyor. RAM miktarı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak daha önce modelin 2 GB bellek / 16 GB depolama ve 1 GB bellek / 8 GB depolama şeklinde 2 farklı varyasyona sahip olacağı gündeme gelmişti. 3. Jenerasyon Moto G'nin resmiyete kavuşması ile birlikte net bilgileri donanimhaber.com'da bulabileceksiniz.