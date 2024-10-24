A101 marketler Samsung Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus satıyor

24 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
24 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 31499TL olarak piyasanın üzerinde fiyata sahip.
Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, 48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3650mAh batarya, 512GB depolama özellikleri olan iPhone 15 Pro modeli 77999TL. Son olarak 12.4 inçlik ekran, Exynos 1380 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, SIM yuvası gibi özellikleri olan Galaxy Tab S9 FE Plus tablet modeli de 15699TL.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu