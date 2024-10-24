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    A101 marketler Samsung Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S9 FE Plus satıyor

    24 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya yeni çıkan ve halen kampanyası da devam eden Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli yer alıyor.
    24 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 Ekstra teknoloji ürünleri kampanyasında bu hafta iPhone 15 Pro 512GB kapasiteli versiyon, Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon, Tecno Spark 20 akıllı telefon ve Galaxy Tab S9 FE Plus tablet modeli satılıyor. 

    24 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    24 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S24 FE akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inç boyutunda Dinamik AMOLED 2X ekran, 4700 mAh batarya, 8GB, 256GB depolama, 50 MP ana sensör, 3x optik yakınlaştırma, 10MP ön kamera gibi özelliklerle 31499TL olarak piyasanın üzerinde fiyata sahip. 

    Diğer taraftan 6.1 inçlik ekran, 48MP arka kamera, 12MP ön kamera, 3650mAh batarya, 512GB depolama özellikleri olan iPhone 15 Pro modeli 77999TL. Son olarak 12.4 inçlik ekran, Exynos 1380 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, SIM yuvası gibi özellikleri olan Galaxy Tab S9 FE Plus tablet modeli de 15699TL. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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