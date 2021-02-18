319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

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Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 319 TL olan iki oyun ücretsiz oldu. RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bu haftanın dikkat çeken yapımı elbette RAGE 2 olmuş. Bethesda'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü oyun görsel kalitesi, açık dünyası ve oynanışıyla dikkat çekiyor. RAGE 2'nin özellikle de serinin ilk yapımıyla karşılaştırıldığında pek olumlu karşılanmadığı söylenebilir, ancak ücretsiz olarak denemek için çok iyi olmuş diyebiliriz.

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Haftanın diğer oyunu ise 20 TL değerindeki Absolute Drift oldu. Sevilen bağımsız bir yapım olarak dikkat çeken oyunda bir drift ustası olmaya çalışıyorsunuz. Oyunun tanıtım videosu aşağıda.

RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 25 Şubat 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.

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