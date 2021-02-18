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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu

    Epic Games Store bu hafta iki oyunu ücretsiz dağıtıyor. RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını şu anda kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    18 Şubat 2021, 19:08 (9 sa.)
    11,9b
    84
    5
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
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    Epic Games Store ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta da toplam değerleri 319 TL olan iki oyun ücretsiz oldu. RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Bu haftanın dikkat çeken yapımı elbette RAGE 2 olmuş. Bethesda'nın 2019 yılında piyasaya sürdüğü oyun görsel kalitesi, açık dünyası ve oynanışıyla dikkat çekiyor. RAGE 2'nin özellikle de serinin ilk yapımıyla karşılaştırıldığında pek olumlu karşılanmadığı söylenebilir, ancak ücretsiz olarak denemek için çok iyi olmuş diyebiliriz.

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    Haftanın diğer oyunu ise 20 TL değerindeki Absolute Drift oldu. Sevilen bağımsız bir yapım olarak dikkat çeken oyunda bir drift ustası olmaya çalışıyorsunuz. Oyunun tanıtım videosu aşağıda.

    RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 25 Şubat 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek.



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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek bu yüzden giriş yapamıyoruz storea halbuki bi hafta boyunca bedava kardeşim
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    esmerbuyucu (E. B.) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    319 TL?



    RAGE 2'nin fiyatı 99 TL. Yanlış yazılmış, 119 TL olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Steam fiyatıyla karşılaştırılmış
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    sağlam oyun ! :)
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    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sağlam iş
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