35 milyar dolarlık yüz tanıma davasında Facebook 550 milyon dolara razı oldu

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Kullanıcıların verilerini izinsiz olarak toplamak veya sözleşmede belirtilen sınırların dışarısına çıkmak bugün internet şirketlerinin en çok eleştirilen yanlarından birisi. Zaman zaman bununla ilgili ses getirecek davalar ve tazminat cezaları oluyor.

Kullanıcılar kazandı

Facebook bilindiği üzere yüz tanıma konusunda önde gelen firmalardan birisi. Yıllardır arkadaşların bulunduğu fotoğraflarda yüz ifadelerini tanıyarak etiketleme yapıyor ve sonrasında bu etiketlere mesaj gönderme, paylaşma gibi fonksiyonlara izin veriyor.

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Facebook bu özellik için kullanıcıların fotoğraflarını tarıyor ve bir yüz haritası çıkarıyordu. Sonrasında veri tabanında karşılaştırma yaparak fotoğraflardaki yüzleri başarılı bir şekilde etiketliyordu. Bu özellik varsayılan olarak açık geliyordu.

Ne varki ABD İllionis eyaleti sakinleri yüz verilerinin bu şekilde taranmasının biyometrik veriler ile ilgili eyalet kanunlarına aykırı olduğunu iddia ederek büyük bir dava açmıştı. Yaklaşık 5 yıl önce açılan davada 7 milyon Facebook kullanıcısı 1000$-5000$ arasında tazminat istiyordu. Toplam tazminat ise 35 milyar dolara çıkıyordu.

Facebook ilk etapta eyalet kanunlarının değiştirilmesini sağlayarak davayı boşa çıkarmaya çalıştı ancak bu olmadı. Sonrasında duruşmalar, temyizler devam etti. Geçen yıl firma yüz tanıma özelliğinin varsayılan olarak kapalı geleceğini duyurdu ancak yine de davanın önüne geçemedi.

Bu hafta içerisinde davacı avukatlarla Facebook'un uzlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Davanın çözülmesi için Facebook taraflara 550 milyon dolar ödeyecek. Bu da kullanıcı başına 15-60$ arasında bir meblağ yapıyor. Firma topluluk için en iyi hareketin uzlaşma olduğuna karar verdiklerini açıkladı.

https://www.engadget.com/2020/01/30/facebook-photo-tagging-facial-recognition/

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