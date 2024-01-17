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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro uygulama mağazası açıdı: İşte visionOS App Store içerikleri

    Apple Vision Pro çıkışına yakın uygulama mağazası "visionOS App Store" resmî olarak açıldı. Vision Pro ile uyumlu uygulamalar yakında iOS App Store'da listelenecek.
    apple vision pro visionos app store açıldı Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, 2 Şubat’ta çıkış yapacak. Apple, öncesinde karma gerçeklik gözlüğü ile uyumlu uygulama ve oyunların görülebileceği Vision Pro App Store’u kullanıma sundu. AR/VR başlık çıkış yaptığında iOS App Store’da uyumlu uygulamalar listelenecek.

    VisionOS App Store açıldı

    Bu, geliştiriciler için de artık Vision Pro ile uyumlu uygulamaları yayınlayabilecekleri anlamına geliyor. VisionOS App Store, Vision Pro’nun özelliklerinden faydalanan özel olarak tasarlanmış uygulamaların yanı sıra 3D modda çalışabilen iOS uygulamalarını da içerecek. Mevcut uygulamalar, Vision Pro’ya taşınacağından geliştiricilerin uygulamalarını ayrıca Vision Pro için hazırlamasına gerek kalmayacak. Geliştiriciler, dilerlerse uygulamalarının Vision Pro mağazasında görünmesini engelleyebilecek.

    Apple Vision Pro neler sunacak?

    apple vision pro 3d filmleri ve içerikler Tam Boyutta Gör
    Apple, Vision Pro çıktığında kullanılabilecek akış, video ve spor uygulamalarını listeledi. Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI dahil spor ve akış hizmetleri içeriklerine erişilebilecek. Kullanıcılar, uygulamalara ek olarak, Safari ve diğer web tarayıcıları kullanarak diğer birçok yayın hizmetine de erişebilecek.

    Vision Pro, hem 2D hem de 3D filmleri destekliyor. Apple, Disney+ ve diğer birkaç yayın uygulamasının Vision Pro için seçkin filmleri 3 boyutlu olarak sunacağını, yeni filmlerin de hem 3D hem de 2D olarak yayınlanacağını söyledi. Başlangıçta, Apple TV uygulaması üzerinden Avatar: Suyun Yolu, Dune, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Süper Mario Kardeşler Filmi gibi 150’den fazla 3D film satın alınabilecek veya kiralanabilecek. Ayrıca Apple TV uygulamasında yeni Apple Immersive Video formatında kaydedilen içeriklerden oluşan bir seçki ücretsiz olarak sunulacak. Apple, formatın uzamsal sesle kaydedilen 180 derece 3D 8K kayıtlardan oluştuğunu söylüyor. Alicia Keys: Rehearsal Room, Wild Life, Prehistoric Planet Immersive, sürükleyici içerikler arasında olacak.

    Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?

    Apple Vision Pro, 3500 dolar fiyat etiketiyle 19 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Apple karma gerçeklik gözlüğü, 2 Şubat’ta yalnızca Amerika’da satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-previews-new-entertainment-experiences-launching-with-apple-vision-pro/ https://www.macrumors.com/2024/01/16/apple-vision-pro-app-store-launches/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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