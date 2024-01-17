Apple Vision Pro uygulama mağazası açıdı: İşte visionOS App Store içerikleri

- VisionOS App Store açıldı
- Apple Vision Pro neler sunacak?
- Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
VisionOS App Store açıldı
Bu, geliştiriciler için de artık Vision Pro ile uyumlu uygulamaları yayınlayabilecekleri anlamına geliyor. VisionOS App Store, Vision Pro’nun özelliklerinden faydalanan özel olarak tasarlanmış uygulamaların yanı sıra 3D modda çalışabilen iOS uygulamalarını da içerecek. Mevcut uygulamalar, Vision Pro’ya taşınacağından geliştiricilerin uygulamalarını ayrıca Vision Pro için hazırlamasına gerek kalmayacak. Geliştiriciler, dilerlerse uygulamalarının Vision Pro mağazasında görünmesini engelleyebilecek.
Apple Vision Pro neler sunacak?
Vision Pro, hem 2D hem de 3D filmleri destekliyor. Apple, Disney+ ve diğer birkaç yayın uygulamasının Vision Pro için seçkin filmleri 3 boyutlu olarak sunacağını, yeni filmlerin de hem 3D hem de 2D olarak yayınlanacağını söyledi. Başlangıçta, Apple TV uygulaması üzerinden Avatar: Suyun Yolu, Dune, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Süper Mario Kardeşler Filmi gibi 150’den fazla 3D film satın alınabilecek veya kiralanabilecek. Ayrıca Apple TV uygulamasında yeni Apple Immersive Video formatında kaydedilen içeriklerden oluşan bir seçki ücretsiz olarak sunulacak. Apple, formatın uzamsal sesle kaydedilen 180 derece 3D 8K kayıtlardan oluştuğunu söylüyor. Alicia Keys: Rehearsal Room, Wild Life, Prehistoric Planet Immersive, sürükleyici içerikler arasında olacak.
Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?
Apple Vision Pro, 3500 dolar fiyat etiketiyle 19 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Apple karma gerçeklik gözlüğü, 2 Şubat’ta yalnızca Amerika’da satışa sunulacak.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-previews-new-entertainment-experiences-launching-with-apple-vision-pro/ https://www.macrumors.com/2024/01/16/apple-vision-pro-app-store-launches/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.