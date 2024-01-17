Apple Vision Pro uygulama mağazası açıdı: İşte visionOS App Store içerikleri

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, 2 Şubat’ta çıkış yapacak. Apple, öncesinde karma gerçeklik gözlüğü ile uyumlu uygulama ve oyunların görülebileceği Vision Pro App Store’u kullanıma sundu. AR/VR başlık çıkış yaptığında iOS App Store’da uyumlu uygulamalar listelenecek.

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Bu, geliştiriciler için de artık Vision Pro ile uyumlu uygulamaları yayınlayabilecekleri anlamına geliyor. VisionOS App Store, Vision Pro’nun özelliklerinden faydalanan özel olarak tasarlanmış uygulamaların yanı sıra 3D modda çalışabilen iOS uygulamalarını da içerecek. Mevcut uygulamalar, Vision Pro’ya taşınacağından geliştiricilerin uygulamalarını ayrıca Vision Pro için hazırlamasına gerek kalmayacak. Geliştiriciler, dilerlerse uygulamalarının Vision Pro mağazasında görünmesini engelleyebilecek.

Apple Vision Pro neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Apple, Vision Pro çıktığında kullanılabilecek akış, video ve spor uygulamalarını listeledi. Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI dahil spor ve akış hizmetleri içeriklerine erişilebilecek. Kullanıcılar, uygulamalara ek olarak, Safari ve diğer web tarayıcıları kullanarak diğer birçok yayın hizmetine de erişebilecek.

Vision Pro, hem 2D hem de 3D filmleri destekliyor. Apple, Disney+ ve diğer birkaç yayın uygulamasının Vision Pro için seçkin filmleri 3 boyutlu olarak sunacağını, yeni filmlerin de hem 3D hem de 2D olarak yayınlanacağını söyledi. Başlangıçta, Apple TV uygulaması üzerinden Avatar: Suyun Yolu, Dune, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Süper Mario Kardeşler Filmi gibi 150’den fazla 3D film satın alınabilecek veya kiralanabilecek. Ayrıca Apple TV uygulamasında yeni Apple Immersive Video formatında kaydedilen içeriklerden oluşan bir seçki ücretsiz olarak sunulacak. Apple, formatın uzamsal sesle kaydedilen 180 derece 3D 8K kayıtlardan oluştuğunu söylüyor. Alicia Keys: Rehearsal Room, Wild Life, Prehistoric Planet Immersive, sürükleyici içerikler arasında olacak.

Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?

Apple Vision Pro, 3500 dolar fiyat etiketiyle 19 Ocak’ta ön siparişe açılacak. Apple karma gerçeklik gözlüğü, 2 Şubat’ta yalnızca Amerika’da satışa sunulacak.

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