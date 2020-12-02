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    3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi

    Piyasada hiçbir konsolun kalmamasının sebebi olan karaborsacı grup, PlayStation 5 için yaptığı siparişin aynısını Xbox Series X için de yapmış ancak siparişler perakendeci tarafından iptal edilmiş.
    2 hf.
    4,4b
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    10
    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi
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    Geçtiğimiz hafta bir grup İngiliz karaborsacı, yazılım botları kullanarak 3500 tane PlayStation 5 aldığını ve bu durumdan pişman olmadıklarını söylemişti. Aynı grup, geçtiğimiz günlerde 1000 adet Xbox Series X siparişi vermiş ancak bu sefer önlerine bir sorun çıkmış.

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    Ayrıca Bkz. "3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup: "Pişman değiliz""

    3500 tane PlayStation 5'i botlar yardımı ile sipariş veren grup, karaborsada abartılı fiyatlara ürünleri satmaya başlamışlardı. Açıklamaya göre neredeyse tüm ürünleri ellerinden çıkartmışlar hatta. Geçtiğimiz saatlerde aktarılan habere göre aynı grup 1000 adet Xbox Series X siparişi de vermiş fakat bu sefer sipariş verdikleri perakendeci mağaza verilen siparişleri iptal etmiş. 

    Perakendeci mağaza ise durumun bir hata yüzünden olduğunu ve normalde sipariş verilememesi gerektiğini aktardı. Bu sebeple verilen 1000 adet sipariş iptal edilmiş. Şu sıralarda 1000 adet ürünün para iadesi için uğraşılıyormuş ancak iptal edilen siparişlerin tamamının karaborsacı gruba ait olup olmadığı bilinmiyor. Yani sadece kendine Xbox Series X almak isteyen bir müşterinin de karaborsacılar yüzünden Xbox'ı iptal edilmiş olabilir. 

    Normal şartlarda bir müşterinin yalnızca bir adet sipariş verebiliyor olması gerekiyor ancak karaborsacı grup bunun bir yolunu bulmuş gibi duruyor. 



    https://www.dualshockers.com/xbox-series-x-orders-placed-by-scalpers-cancelled-by-uk-retailer-very/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    speed001 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    1000 adet Xbox Series X siparişini iptal eden perkendeci: Pişman değilim.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bir de demişlerki çalışanlarımız noelde evine yemek götürebilecek.çok üzücü sanki.çalışanların da sende dolandırıcısınız hapiste olmalısınız.bu legal birşey olsa wallmart, media markt da yapsın o zaman.finansal güçleri var kuruturlar piyasayı bu fırsatçılarla aynı kafada çalışacak olsalar
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    Guest-7246A8C62 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ellerin patlar umarım karaborsacı namussuzların
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık :
    "3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi"

    İçerik :
    "Şu sıralarda 1000 adet ürünün para iadesi için uğraşılıyormuş ancak iptal edilen siparişlerin tamamının karaborsacı gruba ait olup olmadığı bilinmiyor. Yani sadece kendine Xbox Series X almak isteyen bir müşterinin de karaborsacılar yüzünden Xbox'ı iptal edilmiş olabilir. "
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    En sempatik karaborsacılarımız

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    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bize birşey yapmiyorlar ki. Karaborsa fiyatıyla almayı zorsunmayan güzelleri öpüyoryorlar.
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    labtek38 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekmek değil süt değil yumurta değil. Almayın siz de karaborsadan. Burda mağdur yok. Oyna devam.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    😂 😅😂 çok iyi olmuş bu pişman değiliz diyorlardı
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    x2yk (x y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya pandemi ile kırılıyor bazıları insaliklarini unutuyor. Dünya'nın çivisi çıkmış diye boşuna dememişler.
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    WienerWald (AD ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mevzu sadece sipariş verilememesi gerekirken bir sistem hatası yüzünden ürünlerin siparişe açılması . Yani bir grubun adetli sipariş verip iptal olması gibi bir şey söz konusu değil .
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    4403 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, karaborsa ve
    3 etiket daha xbox series x 1000 sipariş Ev Elektroniği
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