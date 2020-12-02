"3500 tane PS5 alan karaborsacı grubun verdiği 1000 adet Xbox siparişi iptal edildi"

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Geçtiğimiz hafta bir grup İngiliz karaborsacı, yazılım botları kullanarak 3500 tane PlayStation 5 aldığını ve bu durumdan pişman olmadıklarını söylemişti. Aynı grup, geçtiğimiz günlerde 1000 adet Xbox Series X siparişi vermiş ancak bu sefer önlerine bir sorun çıkmış.

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Ayrıca Bkz. "3500 tane PS5 alıp kârla satan karaborsacı grup: "Pişman değiliz""

3500 tane PlayStation 5'i botlar yardımı ile sipariş veren grup, karaborsada abartılı fiyatlara ürünleri satmaya başlamışlardı. Açıklamaya göre neredeyse tüm ürünleri ellerinden çıkartmışlar hatta. Geçtiğimiz saatlerde aktarılan habere göre aynı grup 1000 adet Xbox Series X siparişi de vermiş fakat bu sefer sipariş verdikleri perakendeci mağaza verilen siparişleri iptal etmiş.

Perakendeci mağaza ise durumun bir hata yüzünden olduğunu ve normalde sipariş verilememesi gerektiğini aktardı. Bu sebeple verilen 1000 adet sipariş iptal edilmiş. Şu sıralarda 1000 adet ürünün para iadesi için uğraşılıyormuş ancak iptal edilen siparişlerin tamamının karaborsacı gruba ait olup olmadığı bilinmiyor. Yani sadece kendine Xbox Series X almak isteyen bir müşterinin de karaborsacılar yüzünden Xbox'ı iptal edilmiş olabilir.

Normal şartlarda bir müşterinin yalnızca bir adet sipariş verebiliyor olması gerekiyor ancak karaborsacı grup bunun bir yolunu bulmuş gibi duruyor.

https://www.dualshockers.com/xbox-series-x-orders-placed-by-scalpers-cancelled-by-uk-retailer-very/

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