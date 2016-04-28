3.5mm kulaklık girişi karşıtı cephe genişliyor

Son dönemde özellikle iPhone 7 iddiaları ile birlikte, 3.5mm kulaklığa ne kadar çok ihtiyacımız olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Geçmiş yıllarda Vivo gibi firmalar incelik değeri nedeniyle 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçmişti ancak bu büyük bir etki yapmamıştı. iPhone modellerinin büyük kitlelere ulaşması nedeniyle, bu karar büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, LeEco tarafından 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Type-C üzerinden ses aktarımı tercih edilen akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Intel de, artık kulaklık girişinin kaldırılması gerektiğine inanıyor.

IDF 2016 Çin konferansında sunum yapan firma, pazardaki üreticilerin 3.5mm kulaklık girişini bırakarak USB Type-C üzerinden ses aktarımına yönelmesini istiyor. Böylece kullanımı daha basit cihazlar ortaya çıkacak ve güç yönetiminde de ilerleme sağlanacak.

Intel, USB Type-C üzerinden ses aktarımı için yeni bir standart üzerinde çalışıyor ve yaz aylarında bu standardı duyurmuş olacak. Üreticiler de, bu standardı temel alarak 3.5mm kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar geliştirebilecek.

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USB Audio Device Class 2.0

Intel, USB Audio Device Class 2.0 adındaki yeni standardının içerisine USB Type-C ile olan kısmı ekleyerek kullanıma sunmayı planlıyor. Sesin veri bağlantı girişi üzerinden aktarılması demek, kulaklık üzerinde amplifikatör, dönüştürücü gibi bileşenlerin de olması demek. Normalde bu bileşenler mobil cihaz üzerinde yer alıyordu.

Intel bu bakımdan, çok amaçlı işlemci birimi - MPU adındaki bileşeni kullanmayı planlıyor. Böylece gürültü önleme, akustik ayarı, ses iletim noktaları gibi pek çok işlem MPU üzerinden yapılacak. Bununla birlikte, kulaklık fiyatları da maliyete binaen artacak.