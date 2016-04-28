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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

3.5mm kulaklık girişi karşıtı cephe genişliyor

Bir akıllı telefonda mutlaka 3.5mm kulaklık girişi olmasını savunuyorsanız, yakın gelecekte azınlık durumuna düşebilirsiniz zira yonga devi Intel de farklı düşünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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91
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özellikle iPhone 7 iddiaları ile birlikte, 3.5mm kulaklığa ne kadar çok ihtiyacımız olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Geçmiş yıllarda Vivo gibi firmalar incelik değeri nedeniyle 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçmişti ancak bu büyük bir etki yapmamıştı. iPhone modellerinin büyük kitlelere ulaşması nedeniyle, bu karar büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda, LeEco tarafından 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Type-C üzerinden ses aktarımı tercih edilen akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Intel de, artık kulaklık girişinin kaldırılması gerektiğine inanıyor.

IDF 2016 Çin konferansında sunum yapan firma, pazardaki üreticilerin 3.5mm kulaklık girişini bırakarak USB Type-C üzerinden ses aktarımına yönelmesini istiyor. Böylece kullanımı daha basit cihazlar ortaya çıkacak ve güç yönetiminde de ilerleme sağlanacak.

Intel, USB Type-C üzerinden ses aktarımı için yeni bir standart üzerinde çalışıyor ve yaz aylarında bu standardı duyurmuş olacak. Üreticiler de, bu standardı temel alarak 3.5mm kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar geliştirebilecek.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri"

USB Audio Device Class 2.0

Intel, USB Audio Device Class 2.0 adındaki yeni standardının içerisine USB Type-C ile olan kısmı ekleyerek kullanıma sunmayı planlıyor. Sesin veri bağlantı girişi üzerinden aktarılması demek, kulaklık üzerinde amplifikatör, dönüştürücü gibi bileşenlerin de olması demek. Normalde bu bileşenler mobil cihaz üzerinde yer alıyordu.

Intel bu bakımdan, çok amaçlı işlemci birimi - MPU adındaki bileşeni kullanmayı planlıyor. Böylece gürültü önleme, akustik ayarı, ses iletim noktaları gibi pek çok işlem MPU üzerinden yapılacak. Bununla birlikte, kulaklık fiyatları da maliyete binaen artacak. 

Lightning veya USB Type-C girişi üzerinden ses aktarımı yapmak, şüphesiz daha kaliteli ses tecrübesi sunacaktır ancak tüketici buna nasıl alışacak sorusu halen cevabını bulmadı. Android ve iOS cihazları arasındaki belki de tek ortak nokta 3.5mm kulaklık girişi. Bir kulaklığınız varsa, istediğiniz cihazdan müzik dinleyebiliyorsunuz.

Ses aktarımını veri bağlantı noktası üzerinden yaparsanız, bu kez Lightning ve USB Type-C olarak iki farklı ses standardı ortaya çıkacak. Ayrıca 3.5mm kulaklıklarınız da, eğer bir adaptörünüz yoksa mobil cihazlarınızda kullanılamaz hale gelecek. Örneğin bir iPad ve Android cihazı olan kullanıcı, iki farklı kulaklık taşımak zorunda kalacak. Ayrıca müzik dinlerken aynı anda şarj etmek mümkün olmayacak. Bunlar dezavantaj oluşturacak konular.

Elbette geçmiş yıllarda disket sürücü, Flash Player gibi pek çok kadim standarttan vazgeçildiğine ve yeni teknolojilere geçiş yapıldığına şahit olduk. Burada en önemli nokta, tüketicilerin buna alıştırılması olacak. 

 

http://www.stuff.tv/news/even-intel-wants-kill-classic-35mm-headphone-ports Yorum Yaz
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XavierPedro 3 yıl en beğenilen halitozbasli
halitozbasli
Aranızda telefon açan oldumu bilmem o 3.5mm jack içeri baya giriyor ve bu uzantı yüzünden pil alanı daralıyor. Tek amaç pile daha çok yer açmak

Sen de bunu yedin?
halitozbasliAranızda telefon açan oldumu bilmem o 3.5mm jack içeri baya giriyor ve bu uzantı yüzünden pil alanı daralıyor. Tek amaç pile daha...
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pranis 3 yıl
OverClocK1ng

Valla ben de epeydir karşıyım. Bluetooth dan APT-x dahil bir sürü teknoloji var.
Kulaklık girişi yüzünden telefonlar incelemiyor, pil daha az oluyor, oradan su giriyor diye suya az dayanıklı oluyor vs.

Bir sürü eksisi var. Tek artısı ise kulaklık takmak. Bluetooth kullanılsın.

Çok kaliteli ses arayanlar ise, yüksek çıkış güçlü bir DAP alsın ya da onunla beraber yanında kulaklık amfisi alsın...


kulaklık girişi yüzünden incelmemek diye bir şey yok. gayet inceliyor. batarya-ekran anakart 1mm di de mecbur mu kaldık ?
pile etki etmiyor o jak,anakartın üzerine yerleştiriliyor.anakart alanından yiyor yani.
su da geçirmiyor gayet S7 ye bakın, YAPAN YAPIYOR.
su geçiriyor diyecekseniz, ahizeyi mikrofonu tuşlarıda kaldırın nasıl olsa bluetooth kulaklık var.AYNI ŞEY DEĞİL Mİ ? hoparlörü de kaldırın " TELEFONDA SES ARAYANLAR İSE TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR ALSIN."

böyle bir mantık olabilir mi ?
saçma sapan tasarımları garip fikirleri anca böylelerine satarlar işte..
ben ne istersem onunla dinlerim, ister kalem bağlar dinlerim ister 7+1 bağlar dinlerim. ben ona para veriyorsam ve talep ediyorsam üretici o jakı oraya takacak.
sesten anlamayanlara böyle "daha kaliteli dolby atmos bilmemne filtreli cart amfili curt teknolojili yaptık ama jakı kaldırdık, çevirici ise 10 dolar ! çeviriciyede çip taktık onu bunu yaptık daha kalitelisi 30 dolar !" yedirirler.

maliyeti 1 kuruş olan jakı marifetmiş teknolojiymiş gibi oradan sökecek, sana bana 10 dolardan bluetooth kulaklık satacak. üstelik radyasyonu da cabası !!
gerçi bunu ayfon yaparsa kuzu kuzu zaten yine satın alacaksınız

OverClocK1ngValla ben de epeydir karşıyım. Bluetooth dan APT-x dahil bir sürü teknoloji var.Kulaklık girişi yüzünden telefonlar ...
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pranis 3 yıl
Ne kadar daha kaliteli ? ses yine dijital, mp3 aynı mp3. ne kadar fark edecek ? en fazla ne kadar kaliteli olabilir ? kristal berraklık süper kaliteli ses falan 0101010101 lerle olucak iş değil.
Ne kadar daha kaliteli ? ses yine dijital, mp3 aynı mp3. ne kadar fark edecek ? en fazla ne kadar kaliteli olabilir ? kristal berraklık süper kaliteli ses falan...
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fxmaster 11 ay
3,5 luk kulaklıkların kaldırılması bence firmalar açısından doğru ve olumlu bir adım. Çünkü böylelikle kullanıcı kendi istediği 3,5 luk kulaklığı alıp takamayacak. Bunun yerine üreticinin satacağı bir kulaklığı kullanması gerekecek. Bu da kulaklık bozulunca kullanıcının daha büyük harcama yapmak zorunda olması demek. Firmaların karlılıklarını arttırabilmeleri noktasında akılcı bir çözüm.
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DH Misafiri 3 yıl
kaplosuz şarj var da öle bi anlatım varki sanki telle bağlı bi yaşamımız var ya arkadaş bundan 15 sene önce cep telefonu bile yokdu ha vardıda bi kaç bin kişide bizde yokdu ne abrtıyonuz anlamadım gitti 7 senelik telefonu kulanıyorum bozuldu halen kulanıyorum ekrana ışık gelmiyor da :) demem oki sanırsın telefon değil de beyin yada kalp hiçbiri olmasada olur bırak herkezde telefon olmayı eskiden bi evde bi tel bile yokdu nediyim rabbim başka dert vermesin derdiniz bu olsun :)))
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atroce 3 yıl
bence kablo işi ortadan kaldırılsın

kablosuz şarjı uzun süre giden kaliteli kulaklıklar kullanılsın

yaklaşık 1 yıldır jabra rox kullanıyorum gayet memnunum
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DH Misafiri 3 yıl
kasa içerisinde bataryaya daha fazla alan kalıcak ve daha iyi performans alıcaksak neden olmasın
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mladenbmv 3 yıl
bence fazla tutmaz usb c stereo çıkış gibi tak çıkar yapamazsın devamlı,hadi ona dayandı usb c peki ya cepte takılı şekilde dinlersen deforme olmazmı,gsm anakartını bile yakabilir en ufak kasmada zaten usb bile tak çıkar arızalanıyor usb c birde kulaklık takçan zor iş bence.usb c yerine stereo ya önem versel ordan şarz müzik ve data aktarımını sağlasalar daha güzel olur.
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mhzn 3 yıl
Bluetooth rahatlığını denedikten sonra kim uğraşır 3.5 jack ile zaten.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Yahu şu Bluetooth yüksek kalite veya kayıpsız ses aktarımını desteklese de hicbir kablolu bağlantı sunulmasa. Kablolu bağlantılar çok ilkel, wireless ile herseyi aktarabilmek lazım.
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sis651 3 yıl
Burada kendimi düşünerek kullanıcı yararına bir şey görmüyorum. Yahu telefonları daha ne kadar ince yapmayı düşünüyor bunlar. Çok mu faydası var inceliğin? O kadar ince yapabiliyorsan donanımı iç alanı batarya ile doldur, ekstra sensörler ile doldur kullan.
Tarihi eser bir port, ne taksan kullanırsın. Bluetooth Kulaklık şarj derdi ile mi uğraşacağım, Çin sitelerinden şarj girişine aynı anda kulaklık taktırabilen adaptörler almaya mı...
Telefonda ses olayı için harika bir çözüm 3.5mm girişler. Bizim üstümüzden daha fazla para kazanacaklar diye de yeni standart oluşturmaya çalışmaktan başka bir amacı yok.
Kablosuz kablosuz da her şeyde kablosuz nereye kadar, yakında o BT kulaklık üstünden konuşmaları da rahatça dinlemeye başlayacaklar...
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elektrontan 3 yıl
Tüketici buna karşı tepki koymazsa firmalar birbirleriyle savaşmak adına daha ileri de giderler. Tüketicinin ürün alırken en iyisi değil ihtiyacını karşıladığı kadarını alması gerekir. İşte o zaman bizim karşı çıkacağımız değil bizim istediğimiz teknolojiler geliştirilmeye başlar.
Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi USB gibi sürekli değişen bir bağlağıcı değil. Her bağlayıcı değişikliğinde yeni ses sistemleri yada arabirimler mi alacağız. Çok saçma, bunun bir standardı var ve öyle kalmalı. Kablosuz kulaklıklar veya arabirimler kalıcı değil geçici çözümler. Beraberinde sıkıntı yaratacak başka sorunları beraberinde getirecekler. Bunun yanında bir telefonun kulaklık girişi kadar kalın olması çok da büyük bir sorun değil. Madem daha ince telefon yapabiliyorlar, o zaman kalan yerleri pil ile doldursunlar.
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Pi 3 yıl
Sene olmus 2016 artık kalkmali 3.5 girisler. Ne o oyle tas devrinden kalma teknoloji. Telefonda toz biriktiren delik olmaktan baska bir ise yaramiyor.
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MxFxOx 3 yıl
Günümüz teknolojinse telefonda giriş çıkış portlarinin hiçbiri olmasada olur.kablosuz hertürlü tekn mevcut.en azindan suya toza karşı daha dayanıklı olur.kablosuza alisinca kablo eziyet gibi ses kalitesinden bile vszgeciyorsun
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