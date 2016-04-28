3.5mm kulaklık girişi karşıtı cephe genişliyor

Son dönemde özellikle iPhone 7 iddiaları ile birlikte, 3.5mm kulaklığa ne kadar çok ihtiyacımız olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Geçmiş yıllarda Vivo gibi firmalar incelik değeri nedeniyle 3.5mm kulaklık girişinden vazgeçmişti ancak bu büyük bir etki yapmamıştı. iPhone modellerinin büyük kitlelere ulaşması nedeniyle, bu karar büyük önem taşıyor.
Geçtiğimiz haftalarda, LeEco tarafından 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Type-C üzerinden ses aktarımı tercih edilen akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Intel de, artık kulaklık girişinin kaldırılması gerektiğine inanıyor.
IDF 2016 Çin konferansında sunum yapan firma, pazardaki üreticilerin 3.5mm kulaklık girişini bırakarak USB Type-C üzerinden ses aktarımına yönelmesini istiyor. Böylece kullanımı daha basit cihazlar ortaya çıkacak ve güç yönetiminde de ilerleme sağlanacak.
Intel, USB Type-C üzerinden ses aktarımı için yeni bir standart üzerinde çalışıyor ve yaz aylarında bu standardı duyurmuş olacak. Üreticiler de, bu standardı temel alarak 3.5mm kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar geliştirebilecek.Ayrıca Bkz. "OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri"
USB Audio Device Class 2.0
Intel, USB Audio Device Class 2.0 adındaki yeni standardının içerisine USB Type-C ile olan kısmı ekleyerek kullanıma sunmayı planlıyor. Sesin veri bağlantı girişi üzerinden aktarılması demek, kulaklık üzerinde amplifikatör, dönüştürücü gibi bileşenlerin de olması demek. Normalde bu bileşenler mobil cihaz üzerinde yer alıyordu.
Lightning veya USB Type-C girişi üzerinden ses aktarımı yapmak, şüphesiz daha kaliteli ses tecrübesi sunacaktır ancak tüketici buna nasıl alışacak sorusu halen cevabını bulmadı. Android ve iOS cihazları arasındaki belki de tek ortak nokta 3.5mm kulaklık girişi. Bir kulaklığınız varsa, istediğiniz cihazdan müzik dinleyebiliyorsunuz.
Ses aktarımını veri bağlantı noktası üzerinden yaparsanız, bu kez Lightning ve USB Type-C olarak iki farklı ses standardı ortaya çıkacak. Ayrıca 3.5mm kulaklıklarınız da, eğer bir adaptörünüz yoksa mobil cihazlarınızda kullanılamaz hale gelecek. Örneğin bir iPad ve Android cihazı olan kullanıcı, iki farklı kulaklık taşımak zorunda kalacak. Ayrıca müzik dinlerken aynı anda şarj etmek mümkün olmayacak. Bunlar dezavantaj oluşturacak konular.
Elbette geçmiş yıllarda disket sürücü, Flash Player gibi pek çok kadim standarttan vazgeçildiğine ve yeni teknolojilere geçiş yapıldığına şahit olduk. Burada en önemli nokta, tüketicilerin buna alıştırılması olacak.
http://www.stuff.tv/news/even-intel-wants-kill-classic-35mm-headphone-ports Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen de bunu yedin?
kulaklık girişi yüzünden incelmemek diye bir şey yok. gayet inceliyor. batarya-ekran anakart 1mm di de mecbur mu kaldık ?
pile etki etmiyor o jak,anakartın üzerine yerleştiriliyor.anakart alanından yiyor yani.
su da geçirmiyor gayet S7 ye bakın, YAPAN YAPIYOR.
su geçiriyor diyecekseniz, ahizeyi mikrofonu tuşlarıda kaldırın nasıl olsa bluetooth kulaklık var.AYNI ŞEY DEĞİL Mİ ? hoparlörü de kaldırın " TELEFONDA SES ARAYANLAR İSE TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR ALSIN."
böyle bir mantık olabilir mi ?
saçma sapan tasarımları garip fikirleri anca böylelerine satarlar işte..
ben ne istersem onunla dinlerim, ister kalem bağlar dinlerim ister 7+1 bağlar dinlerim. ben ona para veriyorsam ve talep ediyorsam üretici o jakı oraya takacak.
sesten anlamayanlara böyle "daha kaliteli dolby atmos bilmemne filtreli cart amfili curt teknolojili yaptık ama jakı kaldırdık, çevirici ise 10 dolar ! çeviriciyede çip taktık onu bunu yaptık daha kalitelisi 30 dolar !" yedirirler.
maliyeti 1 kuruş olan jakı marifetmiş teknolojiymiş gibi oradan sökecek, sana bana 10 dolardan bluetooth kulaklık satacak. üstelik radyasyonu da cabası !!
gerçi bunu ayfon yaparsa kuzu kuzu zaten yine satın alacaksınız