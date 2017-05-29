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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

36 milyon Android cihazında yeni tehlike

Uygulama mağazalarında genelde zararlı yazılımların çeşitli isimler altında uygulama olarak kullanıcıyı kandırmaya çalıştığını görüyoruz.Bu kez önemli bir geliştirici güveni suistimal etmeye çalışıyor
1 yıl
3,8b
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11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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36 milyon Android cihazında yeni tehlike

Mobil dünyayı tehdit eden zararlı yazılım sayısı hızla artıyor. Yazılımların büyük çoğunluğu cihazı ele geçirmeye yönelik iken bazıları da sahte reklam gösterimleri yaparak para kazanma derdinde. Yeni Judy adındaki zararlı yazılım buna son örnek.

Reklam tıklama odaklı

Aslında yazılım geliştiricilerden gizli bir şekilde uygulamalara entegre edilmiş görünmüyor. Güney Kore kaynaklı Kiniwini tarafından geliştirilen ve ENISTUDIO Corp. tarafından Google Play mağazasında dağıtılan uygulamaların tamamı Judy zararlı yazılımı barındırıyor. Bunlar haricinde başka bir uygulamada rastlanmadı.

Büyük ilgi gören uygulamaların arasında 18.5 milyona kadar indirme alanlar var. Toplamda 36.5 milyon Android cihazına bu yazılımın bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Uygulamaların isimlerinde Judy kelimesi ağırlıkta olduğu için araştırmacılar da zararlı yazılıma bu adı vermiş.

Ayrıca Bkz. "Apple, yapay zeka için özel bir yonga geliştiriyor"

Judy zararlı yazılımı cihaza bulaştıktan sonra uzak sunucular tarafından kontrol edilen ve bir bilgisayardan açılmış gibi davranan gizli web sayfaları açılıyor. Daha sonra muhtemelen geliştiriciye ait bu web sayfalarındaki Google Adsense reklamlarına tıklanarak site sahibinin cebinin dolması sağlanıyor.

Rapor açıklandıktan sonra Google bütün uygulamaları mağazadan kaldırdı ancak bu kadar çok uygulamanın firmanın radarından kaçarak nasıl mağazaya yüklendiği merak konusu. Geliştiricinin App Store tarafındaki uygulamaları ise yeni güncellenmiş ve faaliyetlerine devam ediyor. Uzmanlar resmi mağazadan da olsa uygulamaları bir üçüncü taraf güvenlik çözümünden geçirilmesini tavsiye ediyor.

 

http://www.pcmag.com/news/353943/judy-malware-potentially-hits-up-to-36-5m-android-devices?source=FullArticles Yorum Yaz
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GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Şu mağazaların içinde fındık kabuğunu dolduracak kadar içerik yok arkadaş, işe yarar toplasan 100 uygulama vardır yada şöyle söyleyeyim her kategoride 1-2 program belki gerisi bozuk sorunlu, işe yaramaz, yarım yamalak işini halletmeyen, sana reklam göstermekten başka getirisi olmayan çöpler, tabi bir de bilgileri çalmaya yarıyorlar.
Şu mağazaların içinde fındık kabuğunu dolduracak kadar içerik yok arkadaş, işe yarar toplasan 100 uygulama vardır yada şöyle söyleyeyim her kategoride 1-2 progr...
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takip1 1 yıl
Android de tehlike kaldırılmış Ios ta devam ediyor ama başlık
"36 milyon android cihazından yeni tehlike"
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crazywinner3 1 yıl
Başlığa bak içeriğe bak. Yine bir ekrem71 klasiği gerçekten clickbait'te üstüne yok tebrikler. Haberlerini engelle seçeneği falan gelmesi gerekiyor artık portala, bıktım saçma ekrem71 haberlerinden
edit: onu geçtim bunun nesi tehlike. webview oluşturup reklama tıklıyor kendisi işte, açık yok bir şey yok.
Başlığa bak içeriğe bak. Yine bir ekrem71 klasiği gerçekten clickbait'te üstüne yok tebrikler. Haberlerini engelle seçeneği falan gelmesi gerekiyor artık portal...
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1 Avatar
Barbaroscakir 1 yıl
Kim saydı lan bu 36 milyon telefonu?
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kadirirdem 1 yıl
Google'ın en büyük 2 eksiği;
1)Herkese aynı anda veya eşit güncelleme verememesi.Üreticilerle bir araya gelip bunu halletmesi lazım.
2)Google Play Store resmen Çöplük olmuş durumda adam gibi uygulama sayısı çok az.Burada da bir temizlik yapılması gerekiyor ve yeni uygulamaların işe yaradığına bakıp öyle onaylanması gerekiyor.
Bu sorunları İOS platformuna göre en büyük iki eksik,Bunları düzeltsin Android güzel Platform.
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axaxa 1 yıl
Android'in kendisi başlı başına tehlike 😄
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hacı.basat 1 yıl
Android'de markete giriyorsanız her an cihazınızın çöp olma ihtimali var. Geçen ay garantisi olmayan bir tablette marketten çocuklar "the mysterious cities of gold" oyunu istediler, kurduk ve cihaz çöpe gitti. Cihaz tamamen lisanslı rootsuz ve hiç bir korsan ürün barındırmıyordu. Marketten kurduğumuz "the mysterious cities of gold" oyunu süsü verilmiş uygulama sadece saldırı amaçlı hazırlanmış bir virüs çıktı.
O günlerde yine buralardaki bir habere Android Silver'ın acil çıkması gerektiğini yazmıştım, çıkmış olsa Silver kurar geçeriz sorun olmazdı ama şu anda çöpe gitti.
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Türkçesever 1 yıl hacı.basat
O uygulamaya baktım. Uygulama izinlerinde "Kamera" var sadece.

Aslında dikkatli olmak lazım Android'de de.
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punisher_1947 1 yıl
He he diyip geçiyorum artık
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Toplamda 36.5 milyon Android cihazına bu yazılımın bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Konu Android olunca şaşırdık mı ? Hayır.
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crazywinner3 1 yıl
Başlığa bak içeriğe bak. Yine bir ekrem71 klasiği gerçekten clickbait'te üstüne yok tebrikler. Haberlerini engelle seçeneği falan gelmesi gerekiyor artık portala, bıktım saçma ekrem71 haberlerinden
edit: onu geçtim bunun nesi tehlike. webview oluşturup reklama tıklıyor kendisi işte, açık yok bir şey yok.
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FlyingUnderpants 1 yıl
BU HABERDE BARİZ ART NİYET VAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN BÖYLE SORUMSUZ ve MANİPÜLATİF YAZARLARA İZİN VERMEMESİ LAZIM.

BAŞLIK: 36 milyon Android cihazında yeni tehlike

HABER: Rapor açıklandıktan sonra Google bütün uygulamaları mağazadan kaldırdı ancak bu kadar çok uygulamanın firmanın radarından kaçarak nasıl mağazaya yüklendiği merak konusu. Geliştiricinin App Store tarafındaki uygulamaları ise yeni güncellenmiş ve faaliyetlerine devam ediyor.
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takip1 1 yıl
Android de tehlike kaldırılmış Ios ta devam ediyor ama başlık
"36 milyon android cihazından yeni tehlike"
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GreyParrot 1 yıl en beğenilen
Şu mağazaların içinde fındık kabuğunu dolduracak kadar içerik yok arkadaş, işe yarar toplasan 100 uygulama vardır yada şöyle söyleyeyim her kategoride 1-2 program belki gerisi bozuk sorunlu, işe yaramaz, yarım yamalak işini halletmeyen, sana reklam göstermekten başka getirisi olmayan çöpler, tabi bir de bilgileri çalmaya yarıyorlar.
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